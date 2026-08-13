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The Blood of Dawnwalker : dernier tour d'horizon avant son lancement dans 3 semaines
On approche mine de rien de la rentrée et parmi les premières cartouches de septembre, on trouvera The Blood of Dawnwalker, le premier bébé des mecs des polonais de Rebel Wolves dont les membres sont constitués d'anciens de CD Projekt Red et ça se voit. Bandai Namco leur accorde d'ailleurs la même confiance qu'envers leur ancienne structure puisque c'est eux qui éditeront le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series (3 septembre).

Bref, en voici une grande bande-annonce pour faire le rappel complet avant le lancement, soit une expérience RPG sauce vampire mais qui sera régi par une sorte de calendrier « à la Persona », le scénario se déroulant sous 30 jours (et 30 nuits). Rebel Wolves assume d'ailleurs totalement cette proposition économique : ils n'ont pas le budget de CD Projekt, et ce style offrira une ligne droite plus courte pour pousser à la replay-value en effectuant d'autres choix conduisant à des missions très différentes.

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burningcrimson, shofroy, adamjensen
publié le 13/08/2026 à 15:58 par Gamekyo
commentaires (14)
thelastone publié le 13/08/2026 à 16:07
Je vais lui poncer sa maman
vers0 publié le 13/08/2026 à 16:23
Jespere que la canicule sera fini parce que mon pc va chauffer a fond a sa sortie .
mattewlogan publié le 13/08/2026 à 16:29
J’ai trop hâte le premier jeu de septembre pour moi
Capcom m’a bien embêté à foutre le lendemain Oni grrr
zanpa publié le 13/08/2026 à 16:33
j'aime beaucoup day one
shinz0 publié le 13/08/2026 à 16:35
Day One aussi
adamjensen publié le 13/08/2026 à 16:41
Je serai présent.
snave publié le 13/08/2026 à 16:46
Cette ambiance, cette D.A, ce double côté humain/vampire, l'ost et le visuel qui semble soigné, c'est day one 1000 fois. J'espère fortement que ça va se vendre pour qu'on ait la trilogie de prévu.
perse9 publié le 13/08/2026 à 18:05
sans moi. C'est inacceptable de voir un jeux qui est en dessous ou equivalent à de witcher 3 plus de 10 ans après...
snave publié le 13/08/2026 à 18:12
perse9 Il est meilleur que TW3 dans son gameplay, ça se sent, donc tu fais référence à quoi d'autre ?
perse9 publié le 13/08/2026 à 18:14
snave graphisme, ambiance,couleurs, les pnjs, enemis principaux..Après les armures c'est la meme chose que witcher 3 ils ont meme pas faits mieux.
aeris201 publié le 13/08/2026 à 19:20
J'attend une version Switch 2
lefab88 publié le 13/08/2026 à 19:57
piratees publié le 14/08/2026 à 07:07
perse9 et alors ces du très bon niveau et si l'histoire et top je vais le kiffé sa mère
taiko publié le 14/08/2026 à 11:32
perse9 inacceptable?
Déjà relance the witcher3, c'est bien moins joli.
Et puis studio qui est reparti du début avec donc bien moins de budget... C'est pas dégueulasse non plus.
Surtout s'ils se sont concentré sur le système du jeu, l'histoire et le lore. Au final ça reste le plus important
Gras
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Fiche descriptif
The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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