The Blood of Dawnwalker : dernier tour d'horizon avant son lancement dans 3 semaines

On approche mine de rien de la rentrée et parmi les premières cartouches de septembre, on trouvera, le premier bébé des mecs des polonais de Rebel Wolves dont les membres sont constitués d'anciens de CD Projekt Red et ça se voit. Bandai Namco leur accorde d'ailleurs la même confiance qu'envers leur ancienne structure puisque c'est eux qui éditeront le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series (3 septembre).Bref, en voici une grande bande-annonce pour faire le rappel complet avant le lancement, soit une expérience RPG sauce vampire mais qui sera régi par une sorte de calendrier « à la Persona », le scénario se déroulant sous 30 jours (et 30 nuits). Rebel Wolves assume d'ailleurs totalement cette proposition économique : ils n'ont pas le budget de CD Projekt, et ce style offrira une ligne droite plus courte pour pousser à la replay-value en effectuant d'autres choix conduisant à des missions très différentes.