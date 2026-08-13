Darksiders 4 pour la prochaine année fiscale

Un an après son annonce et d'ailleurs tristement absent du dernier THQ Nordic Showcase,avance pourtant suffisamment bien que pour Embracer puisse poser une fenêtre de lancement, certes large : ce sera pour la prochaine année fiscale, donc vaguement entre le 1er avril 2027 et le 31 mars 2028.Ce sera tout et pour ceux qui l'ont oublié, cet épisode réunira les 4 cavaliers de l'apocalypse, tous jouables, dans un style revenant aux sources action-aventure du tout premier jeu.