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Darksiders 4 pour la prochaine année fiscale
Un an après son annonce et d'ailleurs tristement absent du dernier THQ Nordic Showcase, Darksiders 4 avance pourtant suffisamment bien que pour Embracer puisse poser une fenêtre de lancement, certes large : ce sera pour la prochaine année fiscale, donc vaguement entre le 1er avril 2027 et le 31 mars 2028.

Ce sera tout et pour ceux qui l'ont oublié, cet épisode réunira les 4 cavaliers de l'apocalypse, tous jouables, dans un style revenant aux sources action-aventure du tout premier jeu.

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churos45, mwaka971, legato, gamerdome, tynokarts
publié le 13/08/2026 à 15:01 par Gamekyo
commentaires (10)
akinen publié le 13/08/2026 à 15:06
À quand un patch 60fps pour le 3eme? Il dort dans ma bibliothèque depuis des lustres.
shanks publié le 13/08/2026 à 15:28
akinen
c'est THQ.
Les mecs qui ont réussi à livrer un patch 60FPS pour Kingdom Come 1 "après" la sortie du 2.
malroth publié le 13/08/2026 à 15:34
Le premier avec son coté Zelda like + God of war ps2 c'etait la formule parfaite.
sosky publié le 13/08/2026 à 15:36
Grosse préférence pour le 2 et le Gameplay de Death.

Mais hâte de voir un aperçu du 4 car déçu de pas l’avoir vu en la conf THQ
snave publié le 13/08/2026 à 15:38
J'ai platiné le 1er il n'y a pas longtemps, je suis sur le platine du 2ème actuellement (94%), et j'attends un patch 60fps pour le 3ème, parce que le 30fps me freine pas mal.

Et comme dit plus haut, le gameplay de Death est au top. Mais j'ai bien aimé celui de War aussi en vrai. De toute façon, on aura tous les persos dans le 4 et ça, c'est carré. Vivement.
mwaka971 publié le 13/08/2026 à 17:13
Ah enfin des news, vivement et si en plus y a un mode cool ça serait parfait
janolife publié le 13/08/2026 à 18:35
Trop hâte, j’avais adoré les trois premiers, pas fait le Genesis, il vaut le coup ?
sino publié le 13/08/2026 à 19:49
Le lore de la saga est vraiment cool à suivre. J'ai adoré le 2 mais j'ai jamais osé touché au 3. Peut être qu'il faut que je m'y mette.
gamerdome publié le 13/08/2026 à 21:14
J'adore ces jeux et leur DA, hâte de voir le prochain.
schwarzie publié le 14/08/2026 à 09:49
Jamais aimé cette licence et encore moins compris sa popularité. Pourtant, j'attendais beaucoup le premier opus à l'époque.
Le 4e opus risque donc de ne pas sortir au format physique, dommage pour les fans
Gras
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Fiche descriptif
Darksiders 4
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Nom : Darksiders 4
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Gunfire Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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