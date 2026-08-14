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2K Sports : un nouveau studio qui prend des allures de futur rival à EA Sports FC
Electronic Arts n'allait pas vivre éternellement face à la discrétion de Konami et son eFootball pendant que se poursuit une gestion désastreuse de la franchise FIFA par les ayant-droits : un nouveau challenger semble se préparer en coulisses.

2K vient en effet d'annoncer la création d'une nouvelle branche, « Small Axe Studio », pour la création de jeux de sports « ambitieux » sans préciser quel type viendra accompagner leurs licences NBA, WWE et PGA, mais avec dans l'organigramme jusqu'au sommet tout un tas de mecs ayant bossé sur FIFA pendant 15 à 20 ans, et un logo assez éloquent, inutile de jouer la carte du mystère. Et en plus, le studio se situe à Vancouver, près de celui qui bosse sur les EA Sports FC. Idéal pour tenter d'aspirer quelques autres talents.

Notons d'ailleurs qu'il est tout à fait possible que Take-Two négocie en douce, si ce n'est déjà fait, les droits d'exploitation de la marque FIFA pour bien appuyer son statut de nouveau rival.
  • 2K Sports : un nouveau studio qui prend des allures de futur rival à EA Sports FC
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gameslover
publié le 14/08/2026 à 08:20 par Gamekyo
commentaires (10)
burningcrimson publié le 14/08/2026 à 08:33
J'espère que 2k touchera aussi au MMA et à la boxe car côté EA ça stagne !
naru publié le 14/08/2026 à 08:40
On se souvient à une certaine époque de la rivalité entre NFL 2K et Madden.
negan publié le 14/08/2026 à 08:58
On aura le choix entre la phase terminale ou la maladie incurable génial
magneto860 publié le 14/08/2026 à 09:30
2k où les jeux qui deviennent inutilisables au bout de deux ou trois ans ? Next !
schwarzie publié le 14/08/2026 à 09:47
ça fait des années qu'on attend le jeu de foot 2K et visiblement on va devoir encore attendre des années :/
ravyxxs publié le 14/08/2026 à 10:27
burningcrimson On est passer de FN Champions à Undisputed

Jte jure ils nous faut un bon cru de ces deux genres
rider288 publié le 14/08/2026 à 12:06
A quand un vrai jeu de Rugby ?
altendorf publié le 14/08/2026 à 13:07
Si on peut ENFIN avoir un vrai concurrent, tant mieux.
walterwhite publié le 14/08/2026 à 13:31
Ça manque tellement un vrai jeu de football, PES avait réussi à faire quelque chose entre 2018 et 2020…

FC c’est devenu une parodie de Final Fantasy…
mooplol publié le 14/08/2026 à 18:34
Take two les gros escrocs, tant mieux pr les joueurs la concurrence apporte que du bien
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Fiche descriptif
EA Sports FC 27
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Nom : EA Sports FC 27
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : EA Sports
Genre : sport
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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