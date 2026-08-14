2K Sports : un nouveau studio qui prend des allures de futur rival à EA Sports FC 2K Sports : un nouveau studio qui prend des allures de futur rival à EA Sports FC

Electronic Arts n'allait pas vivre éternellement face à la discrétion de Konami et son eFootball pendant que se poursuit une gestion désastreuse de la franchise FIFA par les ayant-droits : un nouveau challenger semble se préparer en coulisses.



2K vient en effet d'annoncer la création d'une nouvelle branche, « Small Axe Studio », pour la création de jeux de sports « ambitieux » sans préciser quel type viendra accompagner leurs licences NBA, WWE et PGA, mais avec dans l'organigramme jusqu'au sommet tout un tas de mecs ayant bossé sur FIFA pendant 15 à 20 ans, et un logo assez éloquent, inutile de jouer la carte du mystère. Et en plus, le studio se situe à Vancouver, près de celui qui bosse sur les EA Sports FC. Idéal pour tenter d'aspirer quelques autres talents.



Notons d'ailleurs qu'il est tout à fait possible que Take-Two négocie en douce, si ce n'est déjà fait, les droits d'exploitation de la marque FIFA pour bien appuyer son statut de nouveau rival.