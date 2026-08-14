Affaire Rideshare Stimulator : le PDG de Saber ne mâche plus ses mots envers la plaignante

Rappel des faits. Plus tôt ce mois-ci, Saber Interactive annonçais, une simulation « sérieuse » (ce n'est pasquoi) dont l'intérêt principal en dehors de la conduite et la gestion viendrait des différents dialogues avec nos clients.Peu après, une certaine Stella Sacco intervient sur Bluesky pour déclarer, elle qui avait bossé sur le projet comme scénariste principale un temps, avoir été licenciée « au profit de ChatGPT » tout en pointant que toute la narration et les dialogues seraient sous IA. Ce que Saber a nié en partie, expliquant que le mode principal serait entièrement fait par des humains (scénario comme dialogues) mais que oui, il y aura une sorte de mode Libre qui lui utilisera des dialogues sous IA par un nombre de PNJ infinis pouvant aller jusqu'à commenter l'actualité réelle (mais bien entendu avec ce qu'il faut de garde-fous).Stella Sacco continuant de se plaindre de la situation tout en brisant un NDA (le mode sous IA devait apparemment être révélé plus tard), c'est carrément le PDG de Saber qui est intervenu, et visiblement, le café matinal de Matthew Karch était très serré :Ambiance.