Affaire Rideshare Stimulator : le PDG de Saber ne mâche plus ses mots envers la plaignante
Rappel des faits. Plus tôt ce mois-ci, Saber Interactive annonçais Rideshare Stimulator, une simulation « sérieuse » (ce n'est pas Crazy Taxi quoi) dont l'intérêt principal en dehors de la conduite et la gestion viendrait des différents dialogues avec nos clients.
Peu après, une certaine Stella Sacco intervient sur Bluesky pour déclarer, elle qui avait bossé sur le projet comme scénariste principale un temps, avoir été licenciée « au profit de ChatGPT » tout en pointant que toute la narration et les dialogues seraient sous IA. Ce que Saber a nié en partie, expliquant que le mode principal serait entièrement fait par des humains (scénario comme dialogues) mais que oui, il y aura une sorte de mode Libre qui lui utilisera des dialogues sous IA par un nombre de PNJ infinis pouvant aller jusqu'à commenter l'actualité réelle (mais bien entendu avec ce qu'il faut de garde-fous).
Stella Sacco continuant de se plaindre de la situation tout en brisant un NDA (le mode sous IA devait apparemment être révélé plus tard), c'est carrément le PDG de Saber qui est intervenu, et visiblement, le café matinal de Matthew Karch était très serré :
« En ce qui concerne Stella, elle a été remplacée par quelqu'un de plus talentueux, puis licenciée pour diverses raisons quelques mois plus tard. D'après ce que j'ai compris, elle apprécie la controverse encore plus que moi. Avec le recul, j'aurais été ravi de la remplacer par une IA. Au moins, nous aurions eu affaire à quelqu'un de programmé pour être honnête. »
(j'assume)
Une grande partie de ce que l'on appelait avant les "gros" sites font déjà leurs articles sous IA, même certains de moindre portée (Xboxygen, on te voit).
C'est justement parce que c'est ici de l'humain qu'on garde un semblant de différence.
JVC mais pas que.
Gameblog a souvent fait des articles sous IA (jusqu'à se faire griller en oubliant une fois la mention ChatGPT en bas "Veux-tu que je te refasse le texte de manière plus simple ?").
Et c'est loin d'être les seuls.
Matthew Karch élu PDG de l'année.
Sacré tacle en tout cas.
Les pacrons shon touches des meshants ! T'sais.
Belle répartie. Si licenciement abusif il y a c'est devant la justice que cela doit être réglé, pas sur les réseaux sociaux.
Gameblog, j'y vais de temps en temps mais oui c'est pas nouveau que c'est fait avec ia.
En plus, ce genre de site tu les vois très facilement car les articles sont rarement négatif même quand ça devrait l'être (car le jeu est mauvais ou encore un article sur l'ia a été utilisé par tel ou tel compagnie ou personne etc etc)
Sans parler des fois où c'est littéralement traduit et du coup, des termes correspondaient pas. Je me souviens d'avoir une traduction désastreuse sur dragon age quand ils avaient écorché la garde des ombres."
C'est justement parce que c'est ici de l'humain qu'on garde un semblant de différence.
Si t'étais vraiment un humain, t'aurais mis 10 à Rhythm Paradise
J'aurai bien vu un truc similaire pour des jeux comme Tomodachi Life ou Animal Crossing pour generer les dialogues pour eviter la redondance des dialogues.
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