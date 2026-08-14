recherche
News / Blogs
Affaire Rideshare Stimulator : le PDG de Saber ne mâche plus ses mots envers la plaignante
Rappel des faits. Plus tôt ce mois-ci, Saber Interactive annonçais Rideshare Stimulator, une simulation « sérieuse » (ce n'est pas Crazy Taxi quoi) dont l'intérêt principal en dehors de la conduite et la gestion viendrait des différents dialogues avec nos clients.

Peu après, une certaine Stella Sacco intervient sur Bluesky pour déclarer, elle qui avait bossé sur le projet comme scénariste principale un temps, avoir été licenciée « au profit de ChatGPT » tout en pointant que toute la narration et les dialogues seraient sous IA. Ce que Saber a nié en partie, expliquant que le mode principal serait entièrement fait par des humains (scénario comme dialogues) mais que oui, il y aura une sorte de mode Libre qui lui utilisera des dialogues sous IA par un nombre de PNJ infinis pouvant aller jusqu'à commenter l'actualité réelle (mais bien entendu avec ce qu'il faut de garde-fous).

Stella Sacco continuant de se plaindre de la situation tout en brisant un NDA (le mode sous IA devait apparemment être révélé plus tard), c'est carrément le PDG de Saber qui est intervenu, et visiblement, le café matinal de Matthew Karch était très serré :

« En ce qui concerne Stella, elle a été remplacée par quelqu'un de plus talentueux, puis licenciée pour diverses raisons quelques mois plus tard. D'après ce que j'ai compris, elle apprécie la controverse encore plus que moi. Avec le recul, j'aurais été ravi de la remplacer par une IA. Au moins, nous aurions eu affaire à quelqu'un de programmé pour être honnête. »

Ambiance.

2
Qui a aimé ?
oreillesal, kalas28
publié le 14/08/2026 à 09:14 par Gamekyo
commentaires (20)
shanks publié le 14/08/2026 à 09:16
(En passant, pour voir regardé le fil Bluesky de Stella "iel", j'ai presque envie de tenir pour Karch)
(j'assume)
negan publié le 14/08/2026 à 09:17
Ça sent la folle de gauche selon le Bluesky
rufus publié le 14/08/2026 à 09:47
shanks tu diras pas ça quand les Morcos vont te licencier au profit d'une IA qui mets en Home les articles des participants de manière automatique
shanks publié le 14/08/2026 à 10:25
rufus
Une grande partie de ce que l'on appelait avant les "gros" sites font déjà leurs articles sous IA, même certains de moindre portée (Xboxygen, on te voit).

C'est justement parce que c'est ici de l'humain qu'on garde un semblant de différence.
rufus publié le 14/08/2026 à 10:26
shanks jvc a du sauter le pas. Même leur tests le seront lol
keiku publié le 14/08/2026 à 10:29
rufus jvc leur test comme leur article, c'était déja du copié collé d'autre site depuis 10 ans donc en même temps j'ai envie de dire qu'il passe a l'ia ne changera pas grand chose
shanks publié le 14/08/2026 à 10:31
rufus
JVC mais pas que.
Gameblog a souvent fait des articles sous IA (jusqu'à se faire griller en oubliant une fois la mention ChatGPT en bas "Veux-tu que je te refasse le texte de manière plus simple ?").

Et c'est loin d'être les seuls.
rufus publié le 14/08/2026 à 10:47
shanks keiku
oreillesal publié le 14/08/2026 à 11:07
Ce tir dans la tête est une pièce maîtresse

Matthew Karch élu PDG de l'année.
sino publié le 14/08/2026 à 11:17
Voilà un patron détestable de plus, ça pousse sur les arbres malgré la canicule ?
schwarzie publié le 14/08/2026 à 12:04
sino : pourquoi détestable ? Il n'a pas le droit de dire une certaine vérité ?
Sacré tacle en tout cas.
sonilka publié le 14/08/2026 à 12:29
Ce scud
sardinecannibale publié le 14/08/2026 à 13:56
schwarzie
Les pacrons shon touches des meshants ! T'sais.

Belle répartie. Si licenciement abusif il y a c'est devant la justice que cela doit être réglé, pas sur les réseaux sociaux.
yani publié le 14/08/2026 à 14:21
Perso, je vais plus sur jvc depuis trèèès longtemps. C'était devenu n'importe quoi avec son downfall et ses articles bidons du genre "j'ai acheté ce thermo etc".

Gameblog, j'y vais de temps en temps mais oui c'est pas nouveau que c'est fait avec ia.

En plus, ce genre de site tu les vois très facilement car les articles sont rarement négatif même quand ça devrait l'être (car le jeu est mauvais ou encore un article sur l'ia a été utilisé par tel ou tel compagnie ou personne etc etc)

Sans parler des fois où c'est littéralement traduit et du coup, des termes correspondaient pas. Je me souviens d'avoir une traduction désastreuse sur dragon age quand ils avaient écorché la garde des ombres."
thor publié le 14/08/2026 à 14:38
shanks
C'est justement parce que c'est ici de l'humain qu'on garde un semblant de différence.

Si t'étais vraiment un humain, t'aurais mis 10 à Rhythm Paradise
kevinmccallisterrr publié le 14/08/2026 à 14:39
Thor
suikoden publié le 14/08/2026 à 14:40
Pour le coup pour un mode libre je trouve pas ça deconnant l'ia pour les persos qui se parlent, je trouve meme ca plutot intelligent.

J'aurai bien vu un truc similaire pour des jeux comme Tomodachi Life ou Animal Crossing pour generer les dialogues pour eviter la redondance des dialogues.
kalas28 publié le 14/08/2026 à 17:20
une débile qui veut de la sympathie alors qu'elle bossait mal quoi....
pimoody publié le 14/08/2026 à 17:58
rufus le site subit constamment des attaques de Skynet, tu vois pas.

« Tout internet est occupée par les I.A... Toute ? Non ! Un site peuplé d'irréductibles Gamers résiste encore et toujours à l'envahisseur »
rufus publié le 14/08/2026 à 19:29
pimoody
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Saber Interactive
0
Ils aiment
Nom : Saber Interactive
Copyright © Gamekyo