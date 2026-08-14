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GTA 6 : selon Sensor Tower, environ 90% des précommandes numériques sont pour la version Ultimate
Nous savions, et d'ailleurs officiellement (dernières déclarations du PDG de Take-Two) qu'actuellement, l'édition Ultimate de Grand Theft Auto 6 prenait la plus grosse part du gâteau sur les précommandes et ce malgré son prix de 100$, contre 80 pour la version standard.

Suite à cela, la société Sensor Tower est venue apporter quelques précisions et effectivement :

- 90 % des précommandes numériques Xbox sont pour la version Ultimate
- 88,5 % côté PlayStation 5

Bien entendu, et Strauss Zelnick le reconnaît lui-même, à mesure que nous avancerons et que la campagne marketing prendra un véritable élan, la balance devrait s'ajuster en plus des versions « plus ou moins » physiques. Reste qu'avec ces données, il faut reconnaître qu'une partie du public aurait probablement été tout à fait prête à lâcher 100 balles pour GTA 6 même dans sa version de base. Mais c'est GTA.

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link49
publié le 14/08/2026 à 09:29 par Gamekyo
commentaires (56)
masharu publié le 14/08/2026 à 09:31
Et sans une once de gameplay.
rocan publié le 14/08/2026 à 09:33
masharu Ça n'est plus vraiment important, tout a été remplacé par des simulacres dans la société et le réel ne compte plus vraiment, tout est basé sur la confiance, l'addiction, la projection, l'imaginaire.. On achète du désir
negan publié le 14/08/2026 à 09:33
J'y crois pas un instant.
mattewlogan publié le 14/08/2026 à 09:39
160€ la version ultime EA sport FC
Vraiment…
GTA6 aurait put se permettre sans problème plus cher
perse9 publié le 14/08/2026 à 09:43
masharu GTA4, GTA5, RED DEAD 1 et RED DEAD2 suffient à ce que les gens aient une totale confiance en ce studio. Tu devrais en faire autant
rufus publié le 14/08/2026 à 09:45
negan j'y crois c'est un jeu événement, sans compter l'effet de mode.... Les gens veulent tout pour ne rien manquer.
jenicris publié le 14/08/2026 à 09:46
Des estimations donc du vent
schwarzie publié le 14/08/2026 à 09:46
Aucune surprise à ces stats. Quand on voit l'édition à 159€ de EA Sports FC 27 dans les meilleures ventes sur le store...
Et après les gens "n'ont pas d'argent"
Ces consommateurs sont responsables de tout ce qui arrive actuellement.
tokito publié le 14/08/2026 à 09:51
Ca reste mieux que Ubi et ses microtransactions qui coutent plus cher que le jeu de base (cf Black Flag)
negan publié le 14/08/2026 à 10:01
mattewlogan 160€ la version ultime EA sport FC
Vraiment…
GTA6 aurait put se permettre sans problème plus cher

Raisonnement de quelqu'un de très limité, si on suit ton raisonnement, ils peuvent tous sortir des jeux à 100 euros vu le peu de boulot fait entre chaque FIFA.

Ce n'est pas étonnant qu'à leur actuel Sony ( et Xbox avant ) vous remplisse le cul, vous aimez tellement pointer du doigt le voisin pour défendre vos marques que vous oubliez que votre anus n'est ni plus ni moins qu'une aire de jeu pour eux .

Vous êtes ( et je le suis aussi de par mes actes passés à défendre une firme) le véritable cancer du JV.
masharu publié le 14/08/2026 à 10:05
perse9 GTAV c'est 2 disques sur consoles, 7 sur PC. GTAVI c'est un bout de papier, alors la confiance tu te la garde
akinen publié le 14/08/2026 à 10:06
Situation exceptionnelle: j'prendrai l'ultimate le jour de la sortie (pour la première fois de ma vie)
perse9 publié le 14/08/2026 à 10:08
masharu tu seras le premier à te ruer dessus tkt pas. Attend bien les tests sagement
masharu publié le 14/08/2026 à 10:08
perse9 Ce n'est pas en le disant à ma place que ça arrivera.
guiguif publié le 14/08/2026 à 10:15
C'est marrant tout ces "90%" en ce moment.

90% de demat chez tout le monde
90% d’édition ultimate

aeris201 publié le 14/08/2026 à 10:17
Le meme prix que Mario Kart World mais lui au moins il est en physique

negan publié le 14/08/2026 à 10:18
guiguif Ils se sont tous mis d'accord
mrvince publié le 14/08/2026 à 10:21
Que ce soit cette édition qui se vende le mieux je peux y croire. Mais a ce point... Faut pas se foutre de notre gueule.
keiku publié le 14/08/2026 à 10:25
90% de combien ?

c'est devenu une habitude de camoufler les chiffres derrière un %

parce que bon si ces 90% ca représente 5 millions c'est bien mais ca fera pas tant que ca sur le chiffre de vente total...
vers0 publié le 14/08/2026 à 10:40
guiguif ca doit etre une etude qui leur a dit que c'etait un chiffre declencheur
ravyxxs publié le 14/08/2026 à 10:45
masharu Depuis quand on a besoin de gameplay lorsqu'il s'agit de Rockstar ??

C'est pas un studio de Pologne ou Russie l'ami
burningcrimson publié le 14/08/2026 à 10:48
ravyxxs Heu si faut du gameplay quand même. En plus Rockstar à toujours galérer à faire de bon Gunfights voir fights tout court. Sinon, je pense que Sony a pas à s'inquiéter pour la ps6 quand on lit ce genre de news
oreillesal publié le 14/08/2026 à 10:54
En France, ce sera 90% des ventes de ce jeu qui seront financées par des aides sociales.
Moins cher que gratuit.
magneto860 publié le 14/08/2026 à 10:56
Ca fait deux ou trois ans que les sites de JV et la presse généraliste pronostiquent que le jeu sera à plus de 100 euros.

La majorité des gens qui attendaient le jeu (à coup de report du jeu) :

- ont eu le temps de mettre de côté pour le jeu
- ont finit par trouver ce montant acceptable (à coup de témoignages random disant qu'untel serait prêt à le payer cent euros)

Donc le fait qu'une majorité ait pris l'édition ultimate ne m'étonne pas. Même si 90%, c'est vrai que c'est très gros comme chiffre.
zekk publié le 14/08/2026 à 11:00
masharu Je ne vois pas le rapport avec avec la qualité du jeu

burningcrimson Je sais que certains d'entre vous sont moins emballés pour le studio, mais un peu d'objectivité ne fait pas de mal...

C'est un studio qui arrive à toucher un très large public qui est toujours satisfait de ce qui propose, la recette chez eux est carrée, on est pas sur un risque de mauvaise surprise.
sino publié le 14/08/2026 à 11:01
Chiffre à prendre avec des pincettes mais je suis toujours aussi surpris de voir autant de précommandes sans une vidéo de gameplay. Même si c'est Rockstar.
rufus publié le 14/08/2026 à 11:02
oreillesal tkt pas c'est le Cac 40 qui finance les aides sociales, pas les millions de Smicards qui cotise de manière pitoyable pour payer les Professeurs de leurs gosses, les Allocations de leurs enfants, la police, les pompiers... Et qui chialent avec leur 200 euros d'impôt ''Je payes des millions de chômeurs''... Tu payes rien comme impôts au SMIC. Les aides sociales devraient remercier Bernard Arnault qui payent moins d'impôts mais assez pour les chômeurs et Bolloré qui vole en Afrique pour nourrir la France
naoshige11 publié le 14/08/2026 à 11:07
magneto860 c'est pas trop ça le problème. Que des gens ont mis de côté pour acheter la version la plus cher, ok pourquoi pas. Mais faut se mettre dans la tête des responsable marketing, et voir autant de gens de jeter sur un jeu à 100 balles (voir plus apparemment avec EA Sport FC) valide le fait que si ils le font pour GTA et FIFA, ils peuvent le faire pour n'importe quel autre jeu qui a une grosse côte de popularité.

Et d'ici quelques années ont va se retrouver avec des jeux qui vont couté une blinde réservé à une élite (remember les jeux Neo-Geo à l'époque) et quand ont va dire que c'est trop cher, en face ça va dire "de toute façon ceux qui veulent l'acheter iront faire des heures sup".

Pour le coup je suis assez du côté de Negan, faudra pas venir chialer quand ça arrivera. Et ça arrivera.
burningcrimson publié le 14/08/2026 à 11:14
zekk Le jeu ne sera pas une bouse mais techniquement on est pas à l'abri de bugs et autres mauvaises surprises. À sa sortie, tout le monde disait que CD Projekt n'allait pas se foirer avec CyberPunk 2077 et on a tous vu le résultat. Encore une fois, je ne dis pas que GTA 6 sera nul mais j'appelle à un peu de prudence de la part des joueurs.
shadowmarshal publié le 14/08/2026 à 11:18
Je vais patienter pour avoir la version physique et sur switch 2 car je n’ai pas d’autres consoles .
aeris201 publié le 14/08/2026 à 11:23
oreillesal En France, ce sera 90% des ventes de ce jeu qui seront financées par des aides sociales.
Moins cher que gratuit.

Tes propos sont cruels mais tres juste

burningcrimson publié le 14/08/2026 à 11:24
zekk Après si tu peux me promettre que le jeu n'aura ni chutes de framerate, ni bugs, ni crash, qu'on retrouvera l'humour satirique décomplexé des opus précédents, alors je te fais entièrement confiance l'ami
mattewlogan publié le 14/08/2026 à 11:25
negan autant d’insultes dans un seul texte, quel plaisir, ravi de savoir que tu t’inquiètes autant pour mon anus…
Je m’en fous de GTA, je vais y jouer mais c’est pas le jeu que j’attends le plus, je souligne juste le fait que les gens avaient peur d’un jeu à 100 €. Au final tout le monde prend le plus cher, mais personne ne crie pour FC 27 à 160€ ou le dernier Ys avec des costumes sorti 1 an plus tôt à 150€
Est-ce que j’aime payer plus cher absolument pas …
J’ai la chance de pouvoir financièrement le faire, mais je pense aussi aux plus jeunes , et quand j’étais petit clairement, j’aurais jamais eu les moyens d’acheter des jeux à ce prix.
Par contre, réfléchis un peu avant d’écrire parce que franchement je vois pas l’intérêt d’insulter autant quelqu’un pour un commentaire assez basique.
negan publié le 14/08/2026 à 11:29
mattewlogan J’ai la chance de pouvoir financièrement le faire

On s'en tape, moi aussi c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter.
zekk publié le 14/08/2026 à 11:29
burningcrimson Combien d'open world pour Rockstar et combien d'open world pour CD projeckt.

On s'amuse à comparer la qualité technique de RDR2 et de Cyberpunk à leur sortie ?

Une studio n'est pas l'autre...

j'appelle à un peu de prudence de la part des joueurs.
Avec un manque d'objectivité sur le passif du studio, puis bon si les gens sont emballés c'est leur droit !

Après si tu peux me promettre que le jeu n'aura ni chutes de framerate, ni bugs, ni crash, qu'on retrouvera l'humour satirique décomplexé des opus précédents,

Je vois pas pourquoi il y aurait plus de crainte sur lui que sur RDR2, au niveau technique.

Et quand je vois ce qui a déjà été montré, ça a l'air de nouveau une satyre sur notre époque.

Je ne peux rien garantir, mais il faut arrêter d'en parler comme si c'était le premier open world de Rockstar et qu'il n'avaient jamais fait leur preuve dans le passé
taiko publié le 14/08/2026 à 11:38
Encore une fois, c'est un évènement. En aucun cas GTA6 doit servir d'exemple pour les autres éditeurs.
burningcrimson publié le 14/08/2026 à 11:41
zekk mais tu pars dans un délire pas possible. J'ai juste dis à Ravixx qu'il fallait quand même une vidéo de gameplay car Rockstar a souvent des aspects de ses jeux qui laissent à désirer (ex: gameplay fusillades et combats au corps à corps) et là tu viens me parler de manque d'objectivité sur le passif du studio mais d'ou tu sors ça ?? Si je suis ta logique, parce que quelqu'un a roulé 10 ans sans avoir de problèmes sur la route, cette même personne ne fera jamais d'accident de voiture ? Pour le coup, c'est toi qui n'est pas objectif là dessus, surtout au vu de l'industrie du JV moderne. Tu vois bien les dérives de l'industrie, persone ne devrait mettre sa main au feu pour un studio.
zekk publié le 14/08/2026 à 11:48
burningcrimson Je ne vois pas en quoi, je pars dans un délire, je t'ai répondu que c'est pas parce que tu avais des problèmes concernant certains aspects que c'était le cas pour tout le monde, que la série a sont public, qui sait ce qu'il va avoir comme jeu, on est pas sur une grosse surprise.

Du coup, tu es parti dans le délire de parler de Cyberpunk, alors que c'est deux studios bien différents avec un studio qui maitrise bien plus l'open world que l'autre.

ça montre le manque d'objectivité de ta part.


Ce n'est pas parce que tu n'es pas emballé ou que tu n'as pas envie de croire que le jeu répondra au attente de son public, que ça doit être le cas de tout le monde
burningcrimson publié le 14/08/2026 à 12:00
zekk Sauf que mon avis n'engage que moi et libre à moi de dire et penser ce que je veux sans que tu viennes faire ton Batman Au passage toi et moi on a rien vu du jeu donc je peux avoir raison comme toi tu peux avoir tord et vice versa. Au passage j'ai fais tous les GTA 3D sur consoles, j'ai terminé Red Dead 2, platiné Red Dead Redemption, terminé GTA liberty city stories et Vice City Stories sur psp et platiné Max Payne 3. De très bons jeux mais perfectibles sur pas mal d'aspects, donc oui je maintiens qu'il faut se méfier de GTA 6
masharu publié le 14/08/2026 à 12:08
burningcrimson

Et pour répondre au commentaire ci-dessous, c'est là le problème : son public "pas très exigent" et pas cultivé sur ces questions éthiques.
zekk publié le 14/08/2026 à 12:08
burningcrimson Sauf que mon avis n'engage que moi et libre à moi de dire et penser ce que je veux sans que tu viennes faire ton Batman

Comme celui de Ravyxx

Ok maintiens, moi je maintiens que le jeu touchera sans problème son public.
shao publié le 14/08/2026 à 12:11
C'est pour ça qu'on arrivera jamais à rien!
Les multinationales continueront à nous baiser la gueule oklm.
magneto860 publié le 14/08/2026 à 12:12
naoshige11 Il y a un an et demi, Ubisoft a osé le jeu narratif à 140 euros (Starwars Outlaws + 2 Dlcs narratifs prêts à la sortie du jeu). Rien de nouveau à ça. Mais ils se sont plantés.

Ils ont aussi annoncé avoir créé le premier jeu AAAA avec Skulls and Bones (à 80 € la version de base, je ne sais plus pour les versions supérieures) et ils se sont plantés aussi, provoquant au passage un énorme carton pour le concurrent Sea and Thieves. Tout le monde a rigolé.

Dans le cas de Rockstar, beaucoup s'attendaient à ce que la version de base soit à 100 euros. Ils s'y attendaient depuis deux ans ou plus. Ca fait une vraie différence.

Et finalement c'est pour la version dite Ultimate, ce qui a probablement fait plaisir aux joueurs et poussé encore plus à l'achat (du génie).

Mais n'est pas GTA qui veut et ça fait deux trois ans que des jeux sortent à 80 balles et connaissent un four, four qu'ils n'auraient pas eu si le jeu était sorti à 50 ou 60 balles. The Outer Worlds 2 par exemple, qui s'est retrouvé à dix balles pendant les dernières soldes, alors qu'il est sorti en 2025.

Y a pas de raison que ce tarif devienne une généralité.

Je ne sais pas comment le marché évoluera mais acheter un jeu day one est une mauvaise pratique quoi qu'il en soit. C'est plus cher, ça encourage à vendre plus cher, le jeu est rarement fini, voire le jeu est prévu pour être livré avec six DLCs payants.
sadagast publié le 14/08/2026 à 12:31
En même temps, la Version Ultimate nous donne accès à tout le contenu qu'on devrait normalement avoir dans le Jeu. A ce moment là, sortir une Edition Ultimate ne sert plus à rien si tu ampute du contenu que tu devrais avoir normalement en jouant, enfin, si c'est ça car je peux me tromper.
kikoo31 publié le 14/08/2026 à 12:54
Ils s'en ballec de ça rockstar
Ce qui leur importe ,c'est les sharkcard du nouveau GTA6 online
magneto860 publié le 14/08/2026 à 12:58
Oui le nom "Ultimate" est clairement fait pour vendre, si on part du principe que la version de base est amputée et si on prend en compte qu'il y aura sûrement trois versions supplémentaires du jeux (toutes plus complètes que l'Ultimate) d'ici deux ou trois ans.
zoske publié le 14/08/2026 à 13:08
acheter une version ultime d'un jeu qui sort tous les 13 ans... ça va en terme d'investissement dans ses loisirs non?
cyr publié le 14/08/2026 à 13:12
jenicris donc l'editeur n'est pas foutu de donner des estimations (alors que il y a qu'eux qui peut les donner hein) alors que les pro s nous sorte des chiffres tronqué a longueur de temps....

Qui va acheter une boite avec un code? Sachant que de toute manière gta ne se retrouve pas en occasion....

Autant le prendre directement sur le store. C'est ce que j'aurai fait si je le prenais....
yogfei publié le 14/08/2026 à 13:33
Alors que le jeu est en précommande en magasin en édition normal à 60€... Les gens sont vraiment des pigeons...
mattewlogan publié le 14/08/2026 à 13:40
negan si c’est tout ce que t’as retenu
jenicris publié le 14/08/2026 à 14:14
cyr en code in box, t'as le jeu 20 balles moins cher day one genre à Leclerc
rider288 publié le 14/08/2026 à 15:24
Masharu Après on connait les grandes lignes, vole de voiture, braquage de banque etc... ^^
rider288 publié le 14/08/2026 à 15:26
Sadagast contenu, contenu, pour 2 garages, maison en moins, dans d'autre endroit de la map ca sera présent. C'est pas comme si on t'enlever un chapitre du jeu ou une partie de la map.
sadagast publié le 14/08/2026 à 15:48
Rider288 Je dit ça simplement parce que pour moi, les éditions Ultimate ou leurs équivalents n'ont plus de sens, mais c'est personnel.
mck publié le 14/08/2026 à 18:19
Donc si je résume :

On précommande un jeu dématérialisé. Zéro risque de rupture de stock, zéro file d'attente, et l'achat débloque le téléchargement instantanément. On paie donc en avance pour... rien. (Et accessoirement, on n'achète même pas le jeu, juste un droit d'usage temporaire.)
On lâche 100 balles pour du démat.
On lâche 100 balles pour un jeu dont on n'a toujours pas vu une seule seconde de gameplay.
Un jeu annoncé à 30 fps, qu'on n'a jamais vu tourner. Autant dire qu'entre les 30 théoriques et la réalité des premiers mois, on a de bonnes chances de tourner à 20/25 en ville.

Après on s'étonne que les éditeurs nous prennent pour des pigeons. À ce niveau-là, on l'a bien cherché. Continuons de nous faire enfiler.
keiku publié le 14/08/2026 à 19:06
mck voila tu as déterminer ce qu'était un fanboy et pourquoi le jeu video est en train de couler...

le problème c'est que cette minorité est très néfaste pour la majorité... c'est pareil pour le démat en vrai, on c'est appuyer sur une minorité qui achetait en démat pour forcer le démat et faire disparaitre le physique, et ca a été pareil avec les dlc et les microtransaction aussi...

il suffit d'une minorité néfaste pour forcer un système a tous le monde
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Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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