GTA 6 : selon Sensor Tower, environ 90% des précommandes numériques sont pour la version Ultimate

Nous savions, et d'ailleurs officiellement (dernières déclarations du PDG de Take-Two) qu'actuellement, l'édition Ultimate deprenait la plus grosse part du gâteau sur les précommandes et ce malgré son prix de 100$, contre 80 pour la version standard.Suite à cela, la société Sensor Tower est venue apporter quelques précisions et effectivement :- 90 % des précommandes numériques Xbox sont pour la version Ultimate- 88,5 % côté PlayStation 5Bien entendu, et Strauss Zelnick le reconnaît lui-même, à mesure que nous avancerons et que la campagne marketing prendra un véritable élan, la balance devrait s'ajuster en plus des versions « plus ou moins » physiques. Reste qu'avec ces données, il faut reconnaître qu'une partie du public aurait probablement été tout à fait prête à lâcher 100 balles pourmême dans sa version de base. Mais c'est GTA.