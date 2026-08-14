GTA 6 : selon Sensor Tower, environ 90% des précommandes numériques sont pour la version Ultimate
Nous savions, et d'ailleurs officiellement (dernières déclarations du PDG de Take-Two) qu'actuellement, l'édition Ultimate de Grand Theft Auto 6 prenait la plus grosse part du gâteau sur les précommandes et ce malgré son prix de 100$, contre 80 pour la version standard.
Suite à cela, la société Sensor Tower est venue apporter quelques précisions et effectivement :
- 90 % des précommandes numériques Xbox sont pour la version Ultimate
- 88,5 % côté PlayStation 5
Bien entendu, et Strauss Zelnick le reconnaît lui-même, à mesure que nous avancerons et que la campagne marketing prendra un véritable élan, la balance devrait s'ajuster en plus des versions « plus ou moins » physiques. Reste qu'avec ces données, il faut reconnaître qu'une partie du public aurait probablement été tout à fait prête à lâcher 100 balles pour GTA 6 même dans sa version de base. Mais c'est GTA.
Vraiment…
GTA6 aurait put se permettre sans problème plus cher
Et après les gens "n'ont pas d'argent"
Ces consommateurs sont responsables de tout ce qui arrive actuellement.
Vraiment…
GTA6 aurait put se permettre sans problème plus cher
Raisonnement de quelqu'un de très limité, si on suit ton raisonnement, ils peuvent tous sortir des jeux à 100 euros vu le peu de boulot fait entre chaque FIFA.
Ce n'est pas étonnant qu'à leur actuel Sony ( et Xbox avant ) vous remplisse le cul, vous aimez tellement pointer du doigt le voisin pour défendre vos marques que vous oubliez que votre anus n'est ni plus ni moins qu'une aire de jeu pour eux .
Vous êtes ( et je le suis aussi de par mes actes passés à défendre une firme) le véritable cancer du JV.
90% de demat chez tout le monde
90% d’édition ultimate
c'est devenu une habitude de camoufler les chiffres derrière un %
parce que bon si ces 90% ca représente 5 millions c'est bien mais ca fera pas tant que ca sur le chiffre de vente total...
C'est pas un studio de Pologne ou Russie l'ami
Moins cher que gratuit.
La majorité des gens qui attendaient le jeu (à coup de report du jeu) :
- ont eu le temps de mettre de côté pour le jeu
- ont finit par trouver ce montant acceptable (à coup de témoignages random disant qu'untel serait prêt à le payer cent euros)
Donc le fait qu'une majorité ait pris l'édition ultimate ne m'étonne pas. Même si 90%, c'est vrai que c'est très gros comme chiffre.
burningcrimson Je sais que certains d'entre vous sont moins emballés pour le studio, mais un peu d'objectivité ne fait pas de mal...
C'est un studio qui arrive à toucher un très large public qui est toujours satisfait de ce qui propose, la recette chez eux est carrée, on est pas sur un risque de mauvaise surprise.
Et d'ici quelques années ont va se retrouver avec des jeux qui vont couté une blinde réservé à une élite (remember les jeux Neo-Geo à l'époque) et quand ont va dire que c'est trop cher, en face ça va dire "de toute façon ceux qui veulent l'acheter iront faire des heures sup".
Pour le coup je suis assez du côté de Negan, faudra pas venir chialer quand ça arrivera. Et ça arrivera.
Moins cher que gratuit.
Tes propos sont cruels mais tres juste
Je m’en fous de GTA, je vais y jouer mais c’est pas le jeu que j’attends le plus, je souligne juste le fait que les gens avaient peur d’un jeu à 100 €. Au final tout le monde prend le plus cher, mais personne ne crie pour FC 27 à 160€ ou le dernier Ys avec des costumes sorti 1 an plus tôt à 150€
Est-ce que j’aime payer plus cher absolument pas …
J’ai la chance de pouvoir financièrement le faire, mais je pense aussi aux plus jeunes , et quand j’étais petit clairement, j’aurais jamais eu les moyens d’acheter des jeux à ce prix.
Par contre, réfléchis un peu avant d’écrire parce que franchement je vois pas l’intérêt d’insulter autant quelqu’un pour un commentaire assez basique.
On s'en tape, moi aussi c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter.
On s'amuse à comparer la qualité technique de RDR2 et de Cyberpunk à leur sortie ?
Une studio n'est pas l'autre...
j'appelle à un peu de prudence de la part des joueurs.
Avec un manque d'objectivité sur le passif du studio, puis bon si les gens sont emballés c'est leur droit !
Après si tu peux me promettre que le jeu n'aura ni chutes de framerate, ni bugs, ni crash, qu'on retrouvera l'humour satirique décomplexé des opus précédents,
Je vois pas pourquoi il y aurait plus de crainte sur lui que sur RDR2, au niveau technique.
Et quand je vois ce qui a déjà été montré, ça a l'air de nouveau une satyre sur notre époque.
Je ne peux rien garantir, mais il faut arrêter d'en parler comme si c'était le premier open world de Rockstar et qu'il n'avaient jamais fait leur preuve dans le passé
Du coup, tu es parti dans le délire de parler de Cyberpunk, alors que c'est deux studios bien différents avec un studio qui maitrise bien plus l'open world que l'autre.
ça montre le manque d'objectivité de ta part.
Ce n'est pas parce que tu n'es pas emballé ou que tu n'as pas envie de croire que le jeu répondra au attente de son public, que ça doit être le cas de tout le monde
Et pour répondre au commentaire ci-dessous, c'est là le problème : son public "pas très exigent" et pas cultivé sur ces questions éthiques.
Comme celui de Ravyxx
Ok maintiens, moi je maintiens que le jeu touchera sans problème son public.
Les multinationales continueront à nous baiser la gueule oklm.
Ils ont aussi annoncé avoir créé le premier jeu AAAA avec Skulls and Bones (à 80 € la version de base, je ne sais plus pour les versions supérieures) et ils se sont plantés aussi, provoquant au passage un énorme carton pour le concurrent Sea and Thieves. Tout le monde a rigolé.
Dans le cas de Rockstar, beaucoup s'attendaient à ce que la version de base soit à 100 euros. Ils s'y attendaient depuis deux ans ou plus. Ca fait une vraie différence.
Et finalement c'est pour la version dite Ultimate, ce qui a probablement fait plaisir aux joueurs et poussé encore plus à l'achat (du génie).
Mais n'est pas GTA qui veut et ça fait deux trois ans que des jeux sortent à 80 balles et connaissent un four, four qu'ils n'auraient pas eu si le jeu était sorti à 50 ou 60 balles. The Outer Worlds 2 par exemple, qui s'est retrouvé à dix balles pendant les dernières soldes, alors qu'il est sorti en 2025.
Y a pas de raison que ce tarif devienne une généralité.
Je ne sais pas comment le marché évoluera mais acheter un jeu day one est une mauvaise pratique quoi qu'il en soit. C'est plus cher, ça encourage à vendre plus cher, le jeu est rarement fini, voire le jeu est prévu pour être livré avec six DLCs payants.
Ce qui leur importe ,c'est les sharkcard du nouveau GTA6 online
Qui va acheter une boite avec un code? Sachant que de toute manière gta ne se retrouve pas en occasion....
Autant le prendre directement sur le store. C'est ce que j'aurai fait si je le prenais....
On précommande un jeu dématérialisé. Zéro risque de rupture de stock, zéro file d'attente, et l'achat débloque le téléchargement instantanément. On paie donc en avance pour... rien. (Et accessoirement, on n'achète même pas le jeu, juste un droit d'usage temporaire.)
On lâche 100 balles pour du démat.
On lâche 100 balles pour un jeu dont on n'a toujours pas vu une seule seconde de gameplay.
Un jeu annoncé à 30 fps, qu'on n'a jamais vu tourner. Autant dire qu'entre les 30 théoriques et la réalité des premiers mois, on a de bonnes chances de tourner à 20/25 en ville.
Après on s'étonne que les éditeurs nous prennent pour des pigeons. À ce niveau-là, on l'a bien cherché. Continuons de nous faire enfiler.
le problème c'est que cette minorité est très néfaste pour la majorité... c'est pareil pour le démat en vrai, on c'est appuyer sur une minorité qui achetait en démat pour forcer le démat et faire disparaitre le physique, et ca a été pareil avec les dlc et les microtransaction aussi...
il suffit d'une minorité néfaste pour forcer un système a tous le monde