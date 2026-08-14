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Star Wars : le point sur Zero Company + deux vidéos de gameplay pour Galactic Racer
Un peu de Star Wars à grignoter avant le week-end avec pour commencer un trailer overview de Star Wars : Zero Company, ce XCOM-like dont on retrouvera une partie des responsables (mais dans un autre studio) avec pour contexte la fin de la Guerre des Clones, avec promesses de clins d'oeil à Rogue One et Andor, et même la présence d'Anakin en personnage jouable (peut-être un mode bonus, qu'importe).

La sortie est désormais très proche (PC/PS5/XBS, 27 août) au contraire du deuxième concerné, Star Wars : Galactic Racer qui doit nous faire patienter jusqu'au 6 octobre prochain (même supports). VGC a pu le prendre en main, et nous partage du gameplay aussi bien sur la campagne solo scénarisée que sur les courses de pods à l'ancienne, où le journaliste semble avoir confondu vitesse et précipitation.





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publié le 14/08/2026 à 15:04 par Gamekyo
commentaires (7)
wickette publié le 14/08/2026 à 15:43
Day one le zero company il a l’air très sympa
ratchet publié le 14/08/2026 à 15:59
Galactic Racers a l’air juste dingue !!!!!
biboufett publié le 14/08/2026 à 16:38
manque juste Anakin Enfant dans Galactic Racers, ils pourrait le rajouter en bonus même si il est pas dans le mode histoire, son pod manque quand mm
maxx publié le 14/08/2026 à 16:45
Les deux sont precos
J'aime beaucoup les deux propositions, ça a l'air des jeux quali dans leur domaine. Très hâte de jouer a Zero Company
grievous32 publié le 14/08/2026 à 16:58
Biboufett techniquement on ne sait pas ce qu'il advient du module d'Anakin, on sait juste qu'ils l'ont vendu dans l'Episode I, mais peut-être qu'il pourrait être retrouvé dans le jeu.
Perso', j'aimerais beaucoup retrouvé Mars Guo, Aldar Beedo, Ebe Endecot, Ratts Tyerell, Clieg Oldfast, Mawhonic et Neva Kee qui est le seul à avoir un module sans coupleur d'énergie. Tous ceux-là (à l'exception du dernier) ont tous une présence un minimum marquée dans le film.
Je suis assez déçu de voir des courses de modules limitées à 8, et même à 6 dans les modes joués par les gens ici. J'aurais aimé voir des circuits plus grands, plus longs pour les modules. La course de Tatooine présentée est hyper petite et courte, j'espère qu'il y a aussi la vraie longue course.
biboufett publié le 14/08/2026 à 17:05
ca m'embête un peu les jeux d'aujourdhui ou ils veulent absolue crée un lore, alors cas l'époque ct plutot pleins de personnages même si etait pas là par exemple dans Racer Revenge il y a Dark Maul, Vador etc.. ca manque de fun dans les jeux d'aujourd'hui Star Wars
vers0 publié le 14/08/2026 à 18:27
Les deux me tente enormement
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Fiche descriptif
Star Wars : Zero Company
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Nom : Star Wars : Zero Company
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Genre : Tactique
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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