Star Wars : le point sur Zero Company + deux vidéos de gameplay pour Galactic Racer
Un peu de Star Wars à grignoter avant le week-end avec pour commencer un trailer overview de Star Wars : Zero Company, ce XCOM-like dont on retrouvera une partie des responsables (mais dans un autre studio) avec pour contexte la fin de la Guerre des Clones, avec promesses de clins d'oeil à Rogue One et Andor, et même la présence d'Anakin en personnage jouable (peut-être un mode bonus, qu'importe).
La sortie est désormais très proche (PC/PS5/XBS, 27 août) au contraire du deuxième concerné, Star Wars : Galactic Racer qui doit nous faire patienter jusqu'au 6 octobre prochain (même supports). VGC a pu le prendre en main, et nous partage du gameplay aussi bien sur la campagne solo scénarisée que sur les courses de pods à l'ancienne, où le journaliste semble avoir confondu vitesse et précipitation.
J'aime beaucoup les deux propositions, ça a l'air des jeux quali dans leur domaine. Très hâte de jouer a Zero Company
Perso', j'aimerais beaucoup retrouvé Mars Guo, Aldar Beedo, Ebe Endecot, Ratts Tyerell, Clieg Oldfast, Mawhonic et Neva Kee qui est le seul à avoir un module sans coupleur d'énergie. Tous ceux-là (à l'exception du dernier) ont tous une présence un minimum marquée dans le film.
Je suis assez déçu de voir des courses de modules limitées à 8, et même à 6 dans les modes joués par les gens ici. J'aurais aimé voir des circuits plus grands, plus longs pour les modules. La course de Tatooine présentée est hyper petite et courte, j'espère qu'il y a aussi la vraie longue course.