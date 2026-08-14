Star Wars : le point sur Zero Company + deux vidéos de gameplay pour Galactic Racer

Un peu de Star Wars à grignoter avant le week-end avec pour commencer un trailer overview de, ce XCOM-like dont on retrouvera une partie des responsables (mais dans un autre studio) avec pour contexte la fin de la Guerre des Clones, avec promesses de clins d'oeil à Rogue One et Andor, et même la présence d'Anakin en personnage jouable (peut-être un mode bonus, qu'importe).La sortie est désormais très proche (PC/PS5/XBS, 27 août) au contraire du deuxième concerné,qui doit nous faire patienter jusqu'au 6 octobre prochain (même supports). VGC a pu le prendre en main, et nous partage du gameplay aussi bien sur la campagne solo scénarisée que sur les courses de pods à l'ancienne, où le journaliste semble avoir confondu vitesse et précipitation.