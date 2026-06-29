Game Pass : un recul des contrats indés ? Game Pass : un recul des contrats indés ?

« Le grand reset » est en cours chez Xbox et on commence à se demander si l'impact sur le Game Pass n'ira pas au-delà du retrait de Call of Duty. Car en effet, lors du podcast « The Business of Video Games », Shams Jorjani de Arrowhead Studios (Helldivers II) a indiqué avoir fait un petit tour au salon italien « First Playable » qui s'est tenu plus tôt ce mois-ci pour échanger avec quelques développeurs locaux, apprenant que Xbox semble avoir mis un coup d'arrêt avec les contrats Game Pass tiers.



Alors évidemment, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme trop rapidement et nous verrons surtout si cela concerne tous les tiers, juste les indés, ou tout simplement si c'est temporaire, mais pour l'heure, plusieurs ont attesté d'un gel des contrats alors que certaines discussions étaient avance cela « à un stade avancé », et que les responsables du service étaient devenus « injoignables ces derniers mois ».



A suivre donc, mais on se souviendra qu'il y a un certain temps, quelques bruits de couloirs (dont publiquement de la part de Devolver) évoquaient déjà que Xbox comme PlayStation commençaient doucement à verrouiller le chéquier pour ce qui est des « petits jeux ». Pour les gros en revanche, il y a du pognon : sur l'année à venir et outre les first-party, le Game Pass accueillera Day One Beast of Reincarnation, Persona 4 Revival, Stranger Than Heaven, Wo Long 2 ou encore Resonance : A Plague Tale Legacy.