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Game Pass : un recul des contrats indés ?
« Le grand reset » est en cours chez Xbox et on commence à se demander si l'impact sur le Game Pass n'ira pas au-delà du retrait de Call of Duty. Car en effet, lors du podcast « The Business of Video Games », Shams Jorjani de Arrowhead Studios (Helldivers II) a indiqué avoir fait un petit tour au salon italien « First Playable » qui s'est tenu plus tôt ce mois-ci pour échanger avec quelques développeurs locaux, apprenant que Xbox semble avoir mis un coup d'arrêt avec les contrats Game Pass tiers.

Alors évidemment, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme trop rapidement et nous verrons surtout si cela concerne tous les tiers, juste les indés, ou tout simplement si c'est temporaire, mais pour l'heure, plusieurs ont attesté d'un gel des contrats alors que certaines discussions étaient avance cela « à un stade avancé », et que les responsables du service étaient devenus « injoignables ces derniers mois ».

A suivre donc, mais on se souviendra qu'il y a un certain temps, quelques bruits de couloirs (dont publiquement de la part de Devolver) évoquaient déjà que Xbox comme PlayStation commençaient doucement à verrouiller le chéquier pour ce qui est des « petits jeux ». Pour les gros en revanche, il y a du pognon : sur l'année à venir et outre les first-party, le Game Pass accueillera Day One Beast of Reincarnation, Persona 4 Revival, Stranger Than Heaven, Wo Long 2 ou encore Resonance : A Plague Tale Legacy.
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publié le 29/06/2026 à 00:01 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 29/06/2026 à 00:03
Je me rend ironiquement compte qu'il faudrait bientôt que je mette à jour cette bannière de news des Xbox Game Studios
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 00:18
shanks 1h tu dors pas lol température ?
suzukube publié le 29/06/2026 à 00:24
Han c'est dommage, ça permettait de financer des petits projets de studios sans craintes des résultats financiers derrière :/
altendorf publié le 29/06/2026 à 01:05
suzukube La réalité c'est que les petits projets ne rapportent rien à Microsoft et ne ramènent pas de nouveaux joueurs. Les indépendants ont bien profité du chéquier de Nadella et sa clique mais maintenant il n'y a que les first-party et les tiers AAA qui vont en profiter (et cela sera la même chose chez Sony).
ravyxxs publié le 29/06/2026 à 03:04
altendorf ENFIN !!!
khazawi publié le 29/06/2026 à 03:33
altendorf Y a pratiquement aucun AAA tiers qui sort directement sur les abonnements
taiko publié le 29/06/2026 à 04:46
altendorf
Le xbox live arcade a juste pleinement participé au succès d'xbox (lorsqu'il en a eu un). Et PlayStation n'a pas été en reste (époque journey)... Ça les a aidé à façonner leur image.

Pas sûr que ce soit une bonne idée de virer tous les p'tits studios.
Colle d'hab c'est soit tout soit rien avec les financiers. Comme pour la politique gaas de sony
shinz0 publié le 29/06/2026 à 04:48
Triste nouvelle j'adorais enchaîner jeux indés et gros jeux
cyr publié le 29/06/2026 à 05:08
Les jeux indée etais la pour du remplissage. Je doute que des gens se sont abonné pour joué a des jeux indée.

Après il restruture . Y aura sans doute d'autre mauvaise nouvelle a venir.
keiku publié le 29/06/2026 à 06:00
La chose logique a faire, d'abord fermer les vannes et puis la rouvrir doucement et au compte goute pour sélectionner ceux qui valent vraiment le coup d'être publier comme s'était avant...

mais ca aurait du être la procédure qui aurait du être faite bien avant la montée des prix des consoles, car avec ca, le prix moyen des jeux déja extrêmement élever va encore augmenter, donc il devrait alors compenser soit en faisant passer leur marge de 30 a 15% sur les jeux, soit baisser le prix conseillé a 60 euros

Mais comme a chaque fois vu que les décisions sont prise quand le problème et déja bien la et pas avant qu'il n'arrive, elle n'auront pour effet que de ralentir la chute et pas de redynamiser le marché
mattewlogan publié le 29/06/2026 à 07:25
Ils ont qu’à arrêter leur game pass, c’est un cancer
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