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UK : Star Fox semble avoir réussi son retour
Nintendo nous donnera dans quelques semaines les résultats précis de Star Fox sur Nintendo Switch 2 (attention : seulement si le million est atteint) mais pour l'heure, on peut dire que les choses démarrent plutôt bien au Royaume-Uni :

- Le double des ventes de lancement de Star Fox Zero.
- 70 % de plus que Star Fox 64 3D

Ce qui est intéressant, c'est que l'écart est théoriquement encore plus grand vu que cette comparaison ne concerne que le physique, et les ventes numériques étaient inexistantes sur 3DS et Wii U. Qui sait si le miracle n'aura pas lieu pour espérer un jour un épisode tout neuf.

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roivas, aeris201, link49, nindo64, kevinmccallisterrr
publié le 29/06/2026 à 14:53 par Gamekyo
commentaires (20)
rogeraf publié le 29/06/2026 à 14:58
Shanks, tu nous organise une compétition Gamekyo France sur Starfox en nous faisant gagner au moins une peluche ?
shanks publié le 29/06/2026 à 15:21
rogeraf
Aucun problème, les frais de participation du tournoi seront de 100€.
medoo publié le 29/06/2026 à 15:24
shanks Tu veux t'achete une nouvelle clim pour préparer la semaine pro' c'est ça?
gargantua publié le 29/06/2026 à 15:32
Le jeu etait excellent sur 64
Si j'avais l'argent je me prendrais une switch 2 mais bon, pour le moment ca vaut pas encore le coup IMO
rogeraf publié le 29/06/2026 à 15:33
shanks
shanks publié le 29/06/2026 à 15:33
medoo
pour l'heure ça semble pas si terrible comparé à la semaine dernière donc on croise les doigts...
cyr publié le 29/06/2026 à 15:34
Inexistante sur 3DS et wii u.....heu si il y a eu un eshop.

J'ai 95% de ma ludothèque en demat sur wii u, et 50% sur 3DS.
rogeraf publié le 29/06/2026 à 15:37
cyr inexistantes, c'est parcequ'il y avait toi Cyr 1 Japonais, 2 américains et 2 autres Européens. 7 dont toi !
ratchet publié le 29/06/2026 à 15:42
Je surkiffe le jeu
Mon favori de la S2 juste derrière Donkey Kong!
shanks publié le 29/06/2026 à 15:44
cyr
Nintendo indiquait lui-même que la part du démat de ses jeux à l'époque était ultra minoritaire. Le boost a eu lieu avec la Switch 1.
rogeraf publié le 29/06/2026 à 16:10
Cyr etait déjà en démat à l ere gameboy, il a toujours eu de l'avance sur les autres ... Cyr
tripy73 publié le 29/06/2026 à 16:39
Comme quoi le coup de l'intégration de Fox dans le dernier film Mario a l'air d'avoir porté ses fruits.
nindo64 publié le 29/06/2026 à 16:57
Enfin une bonne nouvelle dans ce mois d'actu vidéoludique qui fut déprimant..
link49 publié le 29/06/2026 à 17:30
parfait, car j'en veux d'autres.
rendan publié le 29/06/2026 à 18:30
Et ces guignols de Jv.com qui lui ont 9/20
gaeon publié le 29/06/2026 à 18:49
ll est juste excellent et pourtant j'ai pas des masses de nostalgie pour l'original.

Par contre je veux vraiment un nouvel opus inédit avec du shoot et du TPS.
maxx publié le 29/06/2026 à 18:54
Ah c'est cool qui rencontre un succès. Le jeu est vraiment bien. Ca se joue toujours aussi bien, le jeu est super beau et les musiques sont absolument géniales Les arrangements sont vraiment super, le tout avec des cinématiques bien cool, franchement j'ai pris mon pied!

Alors le jeu est plutôt court, ça on le savait mais c'est pour ça qu'il faut une suite franchement. Un épisode inédit qui n'a pas forcément besoin de tout réinventer. On a pas assez de jeu du genre et encore moins StarFox donc une simple suite serait déjà un excellent début pour le retour du renard.
gaeon publié le 29/06/2026 à 19:07
maxx La durée de vie passe par les différents embranchements et surtout les défis. Pour les joueurs qui ont aimé il y a clairement moyen de "gratter"
A voir aussi le jeu en ligne pas encore testé, si c'est bien fichu...

En tout cas le jeu pu la classe et est très plaisant, je préfère limite ça à un jeu chronophage qui déborde de contenu répétitif.
maxx publié le 29/06/2026 à 19:09
gaeon Ah mais oui je suis d'accord. Après en quelques heures tu fais tous les embranchements (j'ai fait ça en une journée, deux sessions haha). Mais on le sait et l'intérêt est aussi dans le scoring.
Jai testé le mode online qui est sympathique. Mais je t'attends pas a beaucoup de contenu rajouté. Ce qui est peut être dommage car c'est fun.
Et carrément, le jeu pu la classe. J'adore ce qu'ils ont fait avec ce remake.
redeemer publié le 29/06/2026 à 19:33
maxx
Perso j'en chie en expert sur Zone 6, la médaille est facile à avoir mais le boss me pète les ailes, et après sans l'hyper laser j'ai aucune chance contre starwolf.

Oui le jeu se fait rapidement en standard pour quelqu'un qui connait l'original, en 1 week end j'ai eu toutes les médailles.
Mais en expert c'est chaud !
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Star Fox
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Nom : Star Fox
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action
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