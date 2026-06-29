UK : Star Fox semble avoir réussi son retour

Nintendo nous donnera dans quelques semaines les résultats précis desur Nintendo Switch 2 (attention : seulement si le million est atteint) mais pour l'heure, on peut dire que les choses démarrent plutôt bien au Royaume-Uni :- Le double des ventes de lancement de- 70 % de plus queCe qui est intéressant, c'est que l'écart est théoriquement encore plus grand vu que cette comparaison ne concerne que le physique, et les ventes numériques étaient inexistantes sur 3DS et Wii U. Qui sait si le miracle n'aura pas lieu pour espérer un jour un épisode tout neuf.