UK : Star Fox semble avoir réussi son retour

Nintendo nous donnera dans quelques semaines les résultats précis de Star Fox sur Nintendo Switch 2 (attention : seulement si le million est atteint) mais pour l'heure, on peut dire que les choses démarrent plutôt bien au Royaume-Uni :
- Le double des ventes de lancement de Star Fox Zero.
- 70 % de plus que Star Fox 64 3D
Ce qui est intéressant, c'est que l'écart est théoriquement encore plus grand vu que cette comparaison ne concerne que le physique, et les ventes numériques étaient inexistantes sur 3DS et Wii U. Qui sait si le miracle n'aura pas lieu pour espérer un jour un épisode tout neuf.
Aucun problème, les frais de participation du tournoi seront de 100€.
Si j'avais l'argent je me prendrais une switch 2 mais bon, pour le moment ca vaut pas encore le coup IMO
pour l'heure ça semble pas si terrible comparé à la semaine dernière donc on croise les doigts...
J'ai 95% de ma ludothèque en demat sur wii u, et 50% sur 3DS.
Mon favori de la S2 juste derrière Donkey Kong!
Nintendo indiquait lui-même que la part du démat de ses jeux à l'époque était ultra minoritaire. Le boost a eu lieu avec la Switch 1.
Par contre je veux vraiment un nouvel opus inédit avec du shoot et du TPS.
Alors le jeu est plutôt court, ça on le savait mais c'est pour ça qu'il faut une suite franchement. Un épisode inédit qui n'a pas forcément besoin de tout réinventer. On a pas assez de jeu du genre et encore moins StarFox donc une simple suite serait déjà un excellent début pour le retour du renard.
A voir aussi le jeu en ligne pas encore testé, si c'est bien fichu...
En tout cas le jeu pu la classe et est très plaisant, je préfère limite ça à un jeu chronophage qui déborde de contenu répétitif.
Jai testé le mode online qui est sympathique. Mais je t'attends pas a beaucoup de contenu rajouté. Ce qui est peut être dommage car c'est fun.
Et carrément, le jeu pu la classe. J'adore ce qu'ils ont fait avec ce remake.
Perso j'en chie en expert sur Zone 6, la médaille est facile à avoir mais le boss me pète les ailes, et après sans l'hyper laser j'ai aucune chance contre starwolf.
Oui le jeu se fait rapidement en standard pour quelqu'un qui connait l'original, en 1 week end j'ai eu toutes les médailles.
Mais en expert c'est chaud !