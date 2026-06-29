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Virtua Fighter Crossroads : SEGA confirme un nouveau perso, mais refuse d'en donner l'identité
Virtua Fighter Crossroads s'est montré plus discret que d'autres pour l'EVO 2026, mais RGG Studio s'est néanmoins amusé à diffusé un teaser pour « le tueur de Bakunawa » qui vu la réaction de Pai Chan ne semble pas un nouveau personnage mais bien une connaissance des anciens épisodes : reste donc à savoir QUI !

Avec une sortie prévue pour 2027 (sans supports indiqués pour le moment), SEGA a encore largement le temps de lâcher ses infos au compte-gouttes, notamment durant la GamesCom et surtout le TGS.

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rogeraf, ouken
publié le 29/06/2026 à 14:46 par Gamekyo
commentaires (8)
rogeraf publié le 29/06/2026 à 14:50
Montres ta tete le combatant ! Un habitué des clubs échangistes surement
pokute publié le 29/06/2026 à 15:02
Je mise sur Lan Di, de Shenmue !
liberty publié le 29/06/2026 à 15:34
pokute n'importe quoi. Je pense plutôt a Mar di ! Où même à Mercre Di ! Mais sûrement pas Lundi
mystvearn06 publié le 29/06/2026 à 16:04
Mouai pourquioi pas Sam di ? moi ça me dit bien en tout cas

En tout ca j'emets aussi l'option Shenmue
ducknsexe publié le 29/06/2026 à 16:10
Vraiment stylé ce Vendre di et tout le monde aiment les vacances.
pokute publié le 29/06/2026 à 16:44
liberty mystvearn06 Mais qu'est ce que tu dis, manche ????
Ces blagues pourries sont la raison pour laquelle il doit figurer dans ce jeu !
liberty publié le 29/06/2026 à 16:56
mystvearn06 ducknsexe pokute
fan2jeux publié le 29/06/2026 à 20:07
C est le mechant de coq de combat, avant qu il ne perde son bras
Gras
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Fiche descriptif
Virtua Fighter Crossroads
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Nom : Virtua Fighter Crossroads
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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