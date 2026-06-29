Virtua Fighter Crossroads : SEGA confirme un nouveau perso, mais refuse d'en donner l'identité

s'est montré plus discret que d'autres pour l'EVO 2026, mais RGG Studio s'est néanmoins amusé à diffusé un teaser pour « le tueur de Bakunawa » qui vu la réaction de Pai Chan ne semble pas un nouveau personnage mais bien une connaissance des anciens épisodes : reste donc à savoir QUI !Avec une sortie prévue pour 2027 (sans supports indiqués pour le moment), SEGA a encore largement le temps de lâcher ses infos au compte-gouttes, notamment durant la GamesCom et surtout le TGS.