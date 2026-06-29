Dragon's Dogma II : Dark Arisen s'est dévoilé un peu plus durant le Capcom Spotlight

Dernier retour sur le Capcom Spotlight avec un nouvel aperçu de(9 octobre) que vous pourrez retrouver ci-dessous à partir de 09:23, l'éditeur ayant eu la flemme d'uploader le segment spécialement dédié.A retenir :- Toute une nouvelle région bien glaciale.- Système de reliques pour débloquer de nouvelles armes, armures et compétences.- 12 défis spéciaux en donjons.- Nouvelles options de personnalisation.Le prix en boîte (jeu + extension) sera de 49,99€ (également sur Switch 2), presque une affaire pour les retardataires quand on sait que le DLC seul coûtera 29,99€ si vous avez le jeu de base. Indiquons également queaura droit à une grosse MAJ à la fin du mois d'août pour améliorer les performances, le système de sauvegarde, les effets de contamination tout en rendant plus souple le nombre de compétences d'armes (6 au lieu de 4).