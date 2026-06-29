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Dragon's Dogma II : Dark Arisen s'est dévoilé un peu plus durant le Capcom Spotlight
Dernier retour sur le Capcom Spotlight avec un nouvel aperçu de Dragon's Dogma II : Dark Arisen (9 octobre) que vous pourrez retrouver ci-dessous à partir de 09:23, l'éditeur ayant eu la flemme d'uploader le segment spécialement dédié.

A retenir :

- Toute une nouvelle région bien glaciale.
- Système de reliques pour débloquer de nouvelles armes, armures et compétences.
- 12 défis spéciaux en donjons.
- Nouvelles options de personnalisation.

Le prix en boîte (jeu + extension) sera de 49,99€ (également sur Switch 2), presque une affaire pour les retardataires quand on sait que le DLC seul coûtera 29,99€ si vous avez le jeu de base. Indiquons également que Dragon's Dogma II aura droit à une grosse MAJ à la fin du mois d'août pour améliorer les performances, le système de sauvegarde, les effets de contamination tout en rendant plus souple le nombre de compétences d'armes (6 au lieu de 4).

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eruroraito7, oreillesal, link49, escobar
publié le 29/06/2026 à 15:32 par Gamekyo
commentaires (11)
oreillesal publié le 29/06/2026 à 16:09
Une bonne occasion de le relancer, et d'en profiter pour aller voir la vraie fin.
liam publié le 29/06/2026 à 16:24
On est d'accord qu'il y a quand même un énorme abus sur le prix de ce DLC ? La version démat du jeu sans DLC 39.99€. La version démat du jeu avec DLC 49.99€. Et le DLC seul 29.99€ !!!! J'adore ce jeu mais ils récompensent pas du tout ceux qui ont pris le jeu à sa sortie. Je suis un peu dégoûté.
mattewlogan publié le 29/06/2026 à 16:35
Allez, je ferai le DLC, j’ai beaucoup aimé le jeu
grospich publié le 29/06/2026 à 17:06
liam C'est du Capcom, la même avec SF6 :

- SF6 jeu de base : 40€
- Prix des DLC S1+S2 : 60€
- SF6 Year 1-2 Fighters Edition : 60€
malroth publié le 29/06/2026 à 17:20
Question : est ce qu'on aura acces aux nouvelles personnalisations si on pas le DLC ?
malroth publié le 29/06/2026 à 17:21
parceque j'aimerai bien d'abord recomemencer une nouvelle partie de 0 et acheter le dlc seulement quand j'aurai terminé ma partie à 100%
kujotaro publié le 29/06/2026 à 17:30
Pas mal mais ça fait chier des sorties aussi longtemps après, des fois t'es Passé à autre chose et flemme de revenir.
sandman publié le 29/06/2026 à 18:11
la nouvelle zone a l'air stylé quand même... j'avais bien aimé le 2 mais il manquait un je ne sais quoi... Mais je suis d'accord que le dlc est trop cher et ca sort 2 an et demi après le 2... ca commence à faire long... Et cette impression de voir le même suivi que dans le 1, rien que le titre du dlc et le truc des téléportations illimités...

J'ai du mal à comprendre ce reboot permanent de la série même si ca suit une logique de l'histoire qui se répète... Mais le 2 c'est un gros remake du 1.
zerdow publié le 29/06/2026 à 18:45
Kujotaro c’est le dilemme des DLC , si ils sont annoncer en même temps ou un peu après le jeu de base les gens gueules a raison. Si ils sortent bien après ça veut dire que les devs on respecter les joueurs en ne coupant pas un bout du jeu pour nous le proposer à prix d’or mais du coup ça peu faire longtemps que l’on a pas touché au jeu et donc ça donne un côté désagréable à ce replonger dans le jeu à nouveau pour faire un DLC que l’on aurait aimer faire des la sorti. Perso je préfère largement la seconde option bien plus respectueuse des joueurs, même si je ne consomme pas de DLC sauf si j’achète le jeu bien après sa sorti comme Witcher 3 acheter en 2023 avec une promo Steam et des DLC inclus.
kujotaro publié le 29/06/2026 à 19:15
zerdow Bien sûr l'ami je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus, c'est le grand dilemme. Je demande pas de sortir le dlc à la sortie du jeu, ce serait du foutage de gueule. Mais genre 2 mois après quoi (oui je sais un dlc ça prend du temps, surtout de grosses Extensions) mais s'il mettent l'équipe sur le dlc 6 mois avant la sortie (pendant mes finitions, debugage etc...) y'a moyen.

M'enfin bon, y'aura jamais de juste milieu, ce sera toujours soit du foutage de gueule soit 3 ans après. Faut s'y faire, mais c'est dommage.
coconutsu publié le 29/06/2026 à 20:28
On connait pas encore vraiment le DLC, ils vont surement présenter des surprises pour la GC.
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Dragon's Dogma II : Dark Arisen
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Nom : Dragon's Dogma II : Dark Arisen
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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