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Tekken 8 : la présentation de Bob (+ date)
L'EVO 2026 fut l'occasion pour Bandai Namco de dévoiler le trailer de présentation dédié à Bob, qui continuera de défier certaines lois de la physique en montant sur le ring de Tekken 8 le 19 août pour les possesseurs du Pass 3, et le 24 en achat individuel. Un Pass 3 qui se poursuivra en fin d'année avec Roger Jr puis début 2027 avec Yujiro Hanma du manga/anime Baki.

Après cela, « on verra », car si cet épisode reste un succès, les départs successifs du papa de la licence (Katsuhiro Harada) puis du réalisateur principal (Kohei Ikeda) soulèvent quelques questions quant à l'avenir de la franchise.

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publié le 29/06/2026 à 10:18 par Gamekyo
commentaires (6)
raoh38 publié le 29/06/2026 à 10:47
Bon on veut du soul calibur namco maintenant merci
magneto860 publié le 29/06/2026 à 12:39
Les fans de ? Julia ? ou d'Armor King attendent depuis deux ans et demi, c'est assez dingue quand on y pense.
oreillesal publié le 29/06/2026 à 13:14
C'est qui BOB?
magneto860 publié le 29/06/2026 à 13:21
Bah c'est lui, là haut. Il est arrivé dans Tekken 6 je crois.
22 publié le 29/06/2026 à 13:22
Bob.
rogeraf publié le 29/06/2026 à 14:43
Ah mince, je croyais que c'etait Bob l'eponge mon copain
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Fiche descriptif
Tekken 8
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Nom : Tekken 8
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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