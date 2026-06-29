Tekken 8 : la présentation de Bob (+ date)

L'EVO 2026 fut l'occasion pour Bandai Namco de dévoiler le trailer de présentation dédié à Bob, qui continuera de défier certaines lois de la physique en montant sur le ring dele 19 août pour les possesseurs du Pass 3, et le 24 en achat individuel. Un Pass 3 qui se poursuivra en fin d'année avec Roger Jr puis début 2027 avec Yujiro Hanma du manga/anime Baki.Après cela, « on verra », car si cet épisode reste un succès, les départs successifs du papa de la licence (Katsuhiro Harada) puis du réalisateur principal (Kohei Ikeda) soulèvent quelques questions quant à l'avenir de la franchise.