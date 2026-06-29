Tekken 8 : la présentation de Bob (+ date)

L'EVO 2026 fut l'occasion pour Bandai Namco de dévoiler le trailer de présentation dédié à Bob, qui continuera de défier certaines lois de la physique en montant sur le ring de Tekken 8 le 19 août pour les possesseurs du Pass 3, et le 24 en achat individuel. Un Pass 3 qui se poursuivra en fin d'année avec Roger Jr puis début 2027 avec Yujiro Hanma du manga/anime Baki.
Après cela, « on verra », car si cet épisode reste un succès, les départs successifs du papa de la licence (Katsuhiro Harada) puis du réalisateur principal (Kohei Ikeda) soulèvent quelques questions quant à l'avenir de la franchise.