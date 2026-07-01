Ratatan reporté à la dernière minute

Ratata Arts était tout content de pouvoir enfin lancer la 1.0 dele 16 juillet, surtout que ça restait une période assez calme vu l'apocalypse à l'horizon, mais le besoin d'optimisation et quelques « problèmes imprévus » oblige l'équipe à se résoudre à un retard de dernière minute et le lancement ne tombera donc que le 15 octobre. Date qui marquera la fin de l'accès anticipé sur PC, et donc la sortie de versions PS5, XBS et Switch 2.Considéré comme une suite spirituelle de la sériedont on retrouve une bonne partie de l'équipe,se démarquera néanmoins par une progression plus typé rogue.