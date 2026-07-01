recherche
News / Blogs
Ratatan reporté à la dernière minute
Ratata Arts était tout content de pouvoir enfin lancer la 1.0 de Ratatan le 16 juillet, surtout que ça restait une période assez calme vu l'apocalypse à l'horizon, mais le besoin d'optimisation et quelques « problèmes imprévus » oblige l'équipe à se résoudre à un retard de dernière minute et le lancement ne tombera donc que le 15 octobre. Date qui marquera la fin de l'accès anticipé sur PC, et donc la sortie de versions PS5, XBS et Switch 2.

Considéré comme une suite spirituelle de la série Patapon dont on retrouve une bonne partie de l'équipe, Ratatan se démarquera néanmoins par une progression plus typé rogue.

0
Qui a aimé ?
publié le 01/07/2026 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (1)
mattewlogan publié le 01/07/2026 à 07:45
En octobre, mais mort de rire, alors qu’ils avaient 1, boulevard en juillet
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Ratatan
0
Ils aiment
Nom : Ratatan
Support : PC
Editeur : Ratata Arts
Développeur : Ratata Arts
Genre : music
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo