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Sur PS5 Pro, Assassin's Creed : Black Flag Resynced vous offrira de plus jolis cheveux
Assassin's Creed : Black Flag Resynced sort la semaine prochaine (le 9 juillet) et Ubisoft nous en rappelle de nouveau l'existence avec une petite pub sur le PS Blog pour indiquer les bienfaits de la PS5 Pro que l'on peut ici résumer en deux points :

- Le RT amélioré et toutes les techs associées seront aussi disponibles en 60FPS (uniquement 30 et 40FPS sur PlayStation 5 standard).
- Et parce que ça doit intéresser du monde, la dernière version du moteur Anvil sur PS5 Pro permettra une gestion « mèche par mèche » des cheveux de Edward, et même de la foule environnante si vous optez pour le 30FPS.

A vois donc de déterminer s'il est plus important de doubler le frame-rate ou de vérifier si les cheveux de la vendeuse du coin bougent bien dans le sens du vent.

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publié le 30/06/2026 à 10:30 par Gamekyo
commentaires (17)
maxx publié le 30/06/2026 à 10:41
Le vrai gros avantage est le RT amélioré en 60FPS et surement une meilleure qualité d'image avec le nouveau PSSR.
En fait, de plus en plus la Pro propose les paramètres des modes qualité à 60FPS.
rogeraf publié le 30/06/2026 à 10:49
J'espérais les poils de nez et oreilles ... Je vais attendre le prochain opus !! Merci pour l'info
djfab publié le 30/06/2026 à 10:51
maxx : "de plus en plus la Pro propose les paramètres des modes qualité à 60FPS" : ça a toujours été comme ça (sauf peut être qq exceptions) pour les jeux compatibles ps5pro ! Et même parfois encore plus.
walterwhite publié le 30/06/2026 à 11:00
Vraiment LA console à posséder le PS5 PRO
sasquatsch publié le 30/06/2026 à 11:05
A 400€-500€ plus cher que la standard juste pour avoir deux poils de nez en plus... Et le tout en mode fluide avec la brise atlantique... Génial la Pro... Mon rêve se réalise...
Comme on dit en italien
Ma va a fare nel cul
vers0 publié le 30/06/2026 à 11:07
Même si la version pro est intéressante je le ferais sur pc . Ma pro me servira que pour les exclu .
fiveagainstone publié le 30/06/2026 à 11:32
Ça fait cher la coupe de cheveux.
rendan publié le 30/06/2026 à 11:41
Tu veux de plus beaux cheveux? Joue sur PS5 pro C'est quoi cet argument de vente deguelasse?
22 publié le 30/06/2026 à 11:46
walterwhite honnêtement, les jeux multiplatformes avec la XSX c'était kif-kif même ceux avec la mention "enchanced" comme RE4 etc.

Mais l'effet "PRO" je l'ai enfin vu pour la 1er fois avec patch Cyberpunk, la oui bordel y'a pas photo la PRO n'a jamais été le problème mais les dévs oui.
icebergbrulant publié le 30/06/2026 à 11:57
Et pour les chauves, leur crâne sera + beau et + luisant
zboubi480 publié le 30/06/2026 à 11:58
PS5 PRO L'ORÉAL
Et Digital Foundry a dit lors de l'un de ses podcasts que GTA VI tournerait en 30 FPS sur toutes les consoles, y compris la PS5 Pro
Une catastrophe cette itération
maxx publié le 30/06/2026 à 12:06
djfab Oui mais c'est encore plus vrai depuis la mise a jour du PSSR ou la qualité d'image des modes performance sur Pro est au niveau (voire parfois mieux) que la qualité d'image du mode qualité des consoles de bases. Il n'y a plus aucune concession a faire.
Mon commentaire était surtout là pour anticiper les commentaires suivants qui allaient que se concentrer sur les cheuveux en 30fps (et ça n'a pas raté ...) alors que le gros avantage de cette version Pro c'est d'avoir le meilleur des deux modes.
djfab publié le 30/06/2026 à 12:22
maxx :
brook1 publié le 30/06/2026 à 12:56
Ça envoie sévère. Le truc qui me fait rire, c'est qu'ils auront repris l'interface de Shadow, ils se sont inspirés de Capcom avec les remakes des RE
sosky publié le 30/06/2026 à 13:09
brook1 Ils ont repris tout le squelette de gameplay de Shadows !
djfab publié le 30/06/2026 à 13:10
rendan : les cheveux est un élément comparatif comme un autre ! On a beaucoup comparer les cheveux dans Pragmata entre PS5 et Switch 2 par exemple parce que ça sautait aux yeux !
djfab publié le 30/06/2026 à 13:11
zboubi480 : c'est moche la jalousie !
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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