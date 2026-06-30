Sur PS5 Pro, Assassin's Creed : Black Flag Resynced vous offrira de plus jolis cheveux

sort la semaine prochaine (le 9 juillet) et Ubisoft nous en rappelle de nouveau l'existence avec une petite pub sur le PS Blog pour indiquer les bienfaits de la PS5 Pro que l'on peut ici résumer en deux points :- Le RT amélioré et toutes les techs associées seront aussi disponibles en 60FPS (uniquement 30 et 40FPS sur PlayStation 5 standard).- Et parce que ça doit intéresser du monde, la dernière version du moteur Anvil sur PS5 Pro permettra une gestion « mèche par mèche » des cheveux de Edward, et même de la foule environnante si vous optez pour le 30FPS.A vois donc de déterminer s'il est plus important de doubler le frame-rate ou de vérifier si les cheveux de la vendeuse du coin bougent bien dans le sens du vent.