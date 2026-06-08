Le prochain Nintendo Direct confirmé Le prochain Nintendo Direct confirmé

On a failli prendre peur mais vous pouvez souffler : Nintendo vient tout juste de confirmer la tenue de son nouveau Direct général, et ce sera comme prévu pour ce mardi 9 juin (16h00 de notre côté de la planète).



On ne va pas revenir sur les rumeurs (dont la plupart devraient être vraies vu ce qui a récemment été officialisé) mais on va au moins croiser les doigts pour que l'une d'entre elles soit à la hauteur de nos attentes.



UPDATE



- Le Direct durera 50 minutes.

- Il sera suivi d'un Treehouse Live de 95 minutes.