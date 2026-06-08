Le prochain Nintendo Direct confirmé
On a failli prendre peur mais vous pouvez souffler : Nintendo vient tout juste de confirmer la tenue de son nouveau Direct général, et ce sera comme prévu pour ce mardi 9 juin (16h00 de notre côté de la planète).
On ne va pas revenir sur les rumeurs (dont la plupart devraient être vraies vu ce qui a récemment été officialisé) mais on va au moins croiser les doigts pour que l'une d'entre elles soit à la hauteur de nos attentes.
UPDATE
- Le Direct durera 50 minutes.
- Il sera suivi d'un Treehouse Live de 95 minutes.
Qui a aimé ?
gaeon
, xynot
, aeris201
, nicolasgourry
, rocan
, wickette
, gameslover
, drybowser
, nindo64
, escobar
, xrkmx
, sphinx
, roivas
, rendan
publié le 08/06/2026 à 14:41 par Gamekyo
J'ai limite cru a un drop sur leur application a la con comm pour Starfox
gaeon s'il est aus réussi visuellement que Starfox ça va être vraiment pas dégueu du tout hâte de voir la tronche du jeu et surtout le niveau d'ambition du remake, uniquement graphique ? Reboot en profondeur ?
Et je veux une date pour Fire Emblem et des surprises mais vu que tout ou presque leak a notre époque...
J'ai limite cru a un drop sur leur application a la con comm pour Starfox
Y a du vrai : ils ont annoncé leur Direct sur cette app...
Pour moi les seules conférences valides sont celles des constructeurs/editeurs.
Le délire indé/steam me sort par les trous de nez. La tonne de déchet pour 4 ou 5 propositions interessantes hors mashup (oui, vampiresurvivorXanygame, foodtruckXanygame, cairnXtactical et l’eternel farmXanygame etc)
- Un nouveau F-Zero ça ferait plaisir aussi.
- Un pti portage pour Twilight Princess (avec un vrai travail sur les contrôles à la manette pro, pas comme sur Skyward Sword ou c'était toujours injouable)
De rien
JPP de la com sans charme de Nintendo..
Fromsoft
Ca promet
C’est tout pour moi, merci.
J'avais aussi lu quelque part comme mentionné au dessus la probabilité d'un Super Metroid Remake. On verra bien.
rocan On parie combien que SI y a dlc de Mario Kart World il sera payant
Mais c'est sur ou ont est pas a l’abri d'un changement de dernière seconde?
Je me méfie avec eux.
Bof! 50 minutes, c'est juste 5 minutes en plus de d'habitude, pas de quoi faire péter la bouteille de champagne non plus...
Et ça me laisse le temps de commander des fûts de chaîne de 1000 L pour récolter les flots de larmes qui s'en suivront ²
Donc on verra bien pour cette fois mais à part le soit disant remake de OOT je m'attend vraiment à rien de fameux.
Pas de retard, Nintendo est toujours le dernier a faire son event de juin.
Meme a l'epoque des conferences E3, Nintendo etait le dernier a faire sa conf
Je veux xeno 4 au moins , un gros jeu voire deux Nintendo, et un remake de ouf de oot
Ils sont en retard à l'annoncer déjà. A l'époque de l'E3 tout était annoncé plusieurs jours (voir semaines) à l'avance . Sony et MS suivent toujours les règles du jeu mais Nintendo fait comme il a envie maintenant.
Je n’y crois pas, on va avoir un remake, le Pokémon moche et des remaster .
Perso je demande a voir et être agréablement surpris.
walterwhite Banansa pour ma part c’était du lourd.
cyr C’est Bananza et non Banansa poupée.
Fzero
New Mario odissey 2 ou galaxy3 ou quelque chose du genre... Et suis prêt à craquer pour la N2
Une mise a jour pour Tomodachi le goat et c'est moitié parfait
Surtout qu'un bon remake ambitieux ça n'est pas juste un jeu 1:1 avec l'original.