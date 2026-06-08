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Le prochain Nintendo Direct confirmé
On a failli prendre peur mais vous pouvez souffler : Nintendo vient tout juste de confirmer la tenue de son nouveau Direct général, et ce sera comme prévu pour ce mardi 9 juin (16h00 de notre côté de la planète).

On ne va pas revenir sur les rumeurs (dont la plupart devraient être vraies vu ce qui a récemment été officialisé) mais on va au moins croiser les doigts pour que l'une d'entre elles soit à la hauteur de nos attentes.

UPDATE

- Le Direct durera 50 minutes.
- Il sera suivi d'un Treehouse Live de 95 minutes.
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Qui a aimé ?
gaeon, xynot, aeris201, nicolasgourry, rocan, wickette, gameslover, drybowser, nindo64, escobar, xrkmx, sphinx, roivas, rendan
publié le 08/06/2026 à 14:41 par Gamekyo
commentaires (80)
gaeon publié le 08/06/2026 à 13:49
OCARINA OF TIME PLEASE, le reste on verra...
51love publié le 08/06/2026 à 13:52
Même pour le seul direct de l'année en période du regretté E3, ils tabnoncente ça 24h a l'avance

J'ai limite cru a un drop sur leur application a la con comm pour Starfox


gaeon s'il est aus réussi visuellement que Starfox ça va être vraiment pas dégueu du tout hâte de voir la tronche du jeu et surtout le niveau d'ambition du remake, uniquement graphique ? Reboot en profondeur ?

Et je veux une date pour Fire Emblem et des surprises mais vu que tout ou presque leak a notre époque...
shanks publié le 08/06/2026 à 13:53
51love
J'ai limite cru a un drop sur leur application a la con comm pour Starfox

Y a du vrai : ils ont annoncé leur Direct sur cette app...
akinen publié le 08/06/2026 à 13:53
Pinaise dès demain! C’est génial!

Pour moi les seules conférences valides sont celles des constructeurs/editeurs.

Le délire indé/steam me sort par les trous de nez. La tonne de déchet pour 4 ou 5 propositions interessantes hors mashup (oui, vampiresurvivorXanygame, foodtruckXanygame, cairnXtactical et l’eternel farmXanygame etc)
noishe publié le 08/06/2026 à 13:53
Nintendo c'est vraiment le moment d'envoyer du lourd là
aeris201 publié le 08/06/2026 à 13:53
Tout se passe comme prevu
fritesmayo76 publié le 08/06/2026 à 13:54
- Un patch réussi 60 fps pour Xeno 2 et Torna (je viens de commencer ce dernier), et en bonus une refonte de l'immonde partie gaccha des lames pour le jeu principal.

- Un nouveau F-Zero ça ferait plaisir aussi.

- Un pti portage pour Twilight Princess (avec un vrai travail sur les contrôles à la manette pro, pas comme sur Skyward Sword ou c'était toujours injouable)
ouroboros4 publié le 08/06/2026 à 13:55
Plein de portages Switch et le remake de OOT
De rien
51love publié le 08/06/2026 à 13:57
shanks ouais mais pas 10min avant

JPP de la com sans charme de Nintendo..
giru publié le 08/06/2026 à 13:59
About time… Ocarina of Time Hate de voir la gueule du remake et surtout sa date de sortie.
fiveagainstone publié le 08/06/2026 à 13:59
Une date pour Fire emblem et Ocarina of time. Le reste c'est du bonus. ( Wario land je prends avec plaisir si c'est vrai ).
aeris201 publié le 08/06/2026 à 14:00
Hate d'en voir plus sur Duskbloods

Fromsoft
saram publié le 08/06/2026 à 14:00
Putain, vivement demain ! J'espère un grand final pour cloturer cette saison de "conf"
aeris201 publié le 08/06/2026 à 14:01
50 minutes de Direct !

Ca promet
kali publié le 08/06/2026 à 14:02
C'est quoi les rumeurs qui circulent en dehors de Zelda Ocarina of Time Remake et plus récemment d'un Wario ?
edgar publié le 08/06/2026 à 14:02
Ocarina of Time et Super Metroid Remake !

C’est tout pour moi, merci.
rogeraf publié le 08/06/2026 à 14:03
J'ai eu peur. Maintenant place aux 45 Pokemons a sortir sur les 6 ans
zephon publié le 08/06/2026 à 14:04
fritesmayo76 twilight étant sortie sur gamecube il est compatible manette nativement
aeris201 publié le 08/06/2026 à 14:05
Juste apres le Direct il y aura un Treehouse d'environ 1h30

nicolasgourry publié le 08/06/2026 à 14:07
kali il me semble qu'il y a aussi un "Switch Sports"
rocan publié le 08/06/2026 à 14:08
kali Rumeur de DLC Mario Kart World, zoom sur Duskblood, NS2 Edition de Pikmin 4, NS2 Edition de Switch Sport..
shadowmarshal publié le 08/06/2026 à 14:09
Ça va être la douche froide demain après midi pour ceux qui espère qu’un remake de OOT existe …
kali publié le 08/06/2026 à 14:10
nicolasgourry rocan Mercé.
J'avais aussi lu quelque part comme mentionné au dessus la probabilité d'un Super Metroid Remake. On verra bien.
aeris201 publié le 08/06/2026 à 14:10
edgar Il y aura une section reservé au 40 ans de Zelda j'en suis quasi sur
fritesmayo76 publié le 08/06/2026 à 14:10
zephon Pas faux, à voir du coup

rocan On parie combien que SI y a dlc de Mario Kart World il sera payant
rocan publié le 08/06/2026 à 14:11
kali Aussi. En tout cas je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un Mario 3D demain, ce sera pour septembre et jeu pour fin 2027.
kali publié le 08/06/2026 à 14:12
rocan Oui. Les gros jeux de 2027 ce sera pour plus tard. Je pense aussi.
rocan publié le 08/06/2026 à 14:12
fritesmayo76 Bien-sûr, 19,99€ minimum et ils se prendront une tempête de merde que les gens oublieront 1 semaine après car une news en chasse une autre
marchand2sable publié le 08/06/2026 à 14:12
Ils sont en retard mais ils sont là au moins.
altendorf publié le 08/06/2026 à 14:12
"50 minutes centré sur les jeux Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch à venir cette année"
rocan publié le 08/06/2026 à 14:13
kali Oui. Je vois tout le monde avec des attentes démesurées mais c'est le meilleur moyen d'être (encore) déçu, ce sera même potentiellement un Direct de "transition". 2026 est une année de transition, tu sens que les grosses cartouches ont été repoussées et qu'ils ont comblé avec des jeux moyens.
akinen publié le 08/06/2026 à 14:13
J’espère l’annonce de portage switch d’un zelda placé sous le signe du loup
rocan publié le 08/06/2026 à 14:14
A noter qu'il y aura 1h30 de treehouse après la diffusion du Nintendo Direct, sans doute un zoom sur Zelda, Wario..
cyr publié le 08/06/2026 à 14:18
akinen Twilight princess?

Mais c'est sur ou ont est pas a l’abri d'un changement de dernière seconde?

Je me méfie avec eux.
nobleswan publié le 08/06/2026 à 14:19
Yeah
shao publié le 08/06/2026 à 14:19
aeris201
Bof! 50 minutes, c'est juste 5 minutes en plus de d'habitude, pas de quoi faire péter la bouteille de champagne non plus...
oreillesal publié le 08/06/2026 à 14:20
Mon corps est prêt
Et ça me laisse le temps de commander des fûts de chaîne de 1000 L pour récolter les flots de larmes qui s'en suivront ²
wickette publié le 08/06/2026 à 14:21
Pitié un peu d’ambition surtout que le dernier vrai direct remonte à septembre 2025
rocan publié le 08/06/2026 à 14:23
Ils précisent dans le communiqué japonais : "En nous concentrant principalement sur les titres qui sortiront au second semestre 2026, nous vous présenterons des informations sur la Nintendo Switch 2 et les logiciels Nintendo Switch. La durée de diffusion sera d'environ 50 minutes."
dokidokii publié le 08/06/2026 à 14:23
Zelda OOT svp
cyr publié le 08/06/2026 à 14:26
dokidokii Mais pourquoi? Je préfère du neuf.
perse9 publié le 08/06/2026 à 14:26
donc les gars rêvent d'un remake de zelda? ...ok
shao publié le 08/06/2026 à 14:28
Bon sinon, je m'attend à rien d'extraordinaire parce que c'est Nintendo mais même en ayant ce genre de mentalité, ils ont déjà réussi à plusieurs reprise à me décevoir.
Donc on verra bien pour cette fois mais à part le soit disant remake de OOT je m'attend vraiment à rien de fameux.
cyr publié le 08/06/2026 à 14:29
perse9 Pas moi
aeris201 publié le 08/06/2026 à 14:30
marchand2sable Ils sont en retard mais ils sont là au moins.


Pas de retard, Nintendo est toujours le dernier a faire son event de juin.

Meme a l'epoque des conferences E3, Nintendo etait le dernier a faire sa conf
walterwhite publié le 08/06/2026 à 14:30
Va falloir envoyer du lourd car les 2 concurrents ont fait le boulot !
jenicris publié le 08/06/2026 à 14:30
A part OOT je m'attends a rien
cyr publié le 08/06/2026 à 14:33
walterwhite Du lourd c'est quoi pour toi? Quoiqu’il annonce, ça va pas te plaire
taiko publié le 08/06/2026 à 14:35
51love ambition et Nintendo, ça fait 2 !
mrvince publié le 08/06/2026 à 14:35
J'espère un aperçus du prochain mario 3D même s'il sort que l'année prochaine... Zelda je m'en cogne un peu. Si c'est ca la grosse annonce...
drybowser publié le 08/06/2026 à 14:36
Je me répète mais ils sont obligés d envoyer du lourd !
Je veux xeno 4 au moins , un gros jeu voire deux Nintendo, et un remake de ouf de oot
ratchet publié le 08/06/2026 à 14:43
Très hâte hâte de voir le jeu de fin d’année
shao publié le 08/06/2026 à 14:46
aeris201
Ils sont en retard à l'annoncer déjà. A l'époque de l'E3 tout était annoncé plusieurs jours (voir semaines) à l'avance . Sony et MS suivent toujours les règles du jeu mais Nintendo fait comme il a envie maintenant.
echizen publié le 08/06/2026 à 14:52
Je m’attends à deux chose. Soit etre grave décu car perso, gros fan de zelda que je suis,je n’en attends pas spécialement un remake. Mais d’un coté je n’attends qu’à être choqué de voir que nintendo peut vraiment nous montrer qu’il est toujours la! Et pourquoi pas finalement un zelda inédit?
opthomas publié le 08/06/2026 à 14:52
Est-ce que leur direct sera un combo breaker ou Ghidorah aura quatre tête parfaite !?
walterwhite publié le 08/06/2026 à 14:56
cyr Du lourd c'est le contraire de ce qu'ils ont annoncés/sortis du lancement à aujourd'hui pour la console.
shambala93 publié le 08/06/2026 à 14:58
J’espère un Mario 3D, une nouvelle IP et si possible un vrai retour de F-Zero !

Je n’y crois pas, on va avoir un remake, le Pokémon moche et des remaster .
cyr publié le 08/06/2026 à 14:58
echizen Le hic, c'est que personne ne sait. Les fuites sont rare. D'ailleurs il y a pas eu de leak sur le contenu alors qu'avant on avait un florilège de jeux qui n'étais jamais annoncé.

Perso je demande a voir et être agréablement surpris.

walterwhite Banansa pour ma part c’était du lourd.
janolife publié le 08/06/2026 à 14:59
Tree house live de 95min ????
gat publié le 08/06/2026 à 15:01
walterwhite T’as pas kiffé Tomadochi Life ? Un pur jeu avec du pur gameplay

cyr C’est Bananza et non Banansa poupée.
nobleswan publié le 08/06/2026 à 15:03
Wario Land 5, Star Fox, Zelda OOT remake et Luigi's Mansion 4 voilà ce que je veux voir.
akinen publié le 08/06/2026 à 15:04
cyr twilight princesse ouaip!
hyoga57 publié le 08/06/2026 à 15:08
Ils vont balancer une tonne de portages et c’est bon.
dokidokii publié le 08/06/2026 à 15:09
cyr Parce que c'est le meilleur jeu du monde + l'un n'empêche pas l'autre
roivas publié le 08/06/2026 à 15:12
ha bordel je serais au taff >.>
rendan publié le 08/06/2026 à 15:15
TOUT SE PASSE COMME PREVU
51love publié le 08/06/2026 à 15:21
Le top ça serait la présentation du prochain Monolith ! Mais bon j'y crois pas, ils veulent mettre en avant que les jeux qui vont sortir à très court terme...
kiryukazuma publié le 08/06/2026 à 15:23
janolife Ca passe vite... 15 minutes de splatoon, 15 minutes de rhythm tengoku, 15 minutes fire emblem, etc...
davidsexking publié le 08/06/2026 à 15:24
Vu les leaks ça devrait être la meilleure des 3
cubia publié le 08/06/2026 à 15:24
OOT, Duskbloods, un nouveau Xeno ce serait effectivement le top. On verra demain !
sasquatsch publié le 08/06/2026 à 15:24
Zelda remake
Fzero
New Mario odissey 2 ou galaxy3 ou quelque chose du genre... Et suis prêt à craquer pour la N2
kikoo31 publié le 08/06/2026 à 15:29
Oot et le reste on verra

Une mise a jour pour Tomodachi le goat et c'est moitié parfait
walterwhite publié le 08/06/2026 à 15:30
gat C'est bon pour les mangeurs de foin ça
hypermario publié le 08/06/2026 à 15:34
Pourvu qu'il y ai le nouveau zelda, et pas un remake... Jee comprend pas pourquoi bcp de personne reclame ooT... c'est bon on peux y jouer en retro si on veut
cyr publié le 08/06/2026 à 15:36
dokidokii je préfère du neuf sur les 3 première année, et les portages pour la fin de gen. C'est plus rêveur
aeris201 publié le 08/06/2026 à 15:36
hypermario Parce que OOT c'est l'un des meilleurs jeu all time, donc quoi de plus normal que beaucoup de joueurs veulent le revoir modernisé avec la techno actuel
fritesmayo76 publié le 08/06/2026 à 15:37
Je viens de tilter, mais Torna a eu sa version boite, donc techniquement, pingre comme ils sont si jamais y a une update payant pour Xeno 2 faudra aussi payer une update pour Torna haha
masharu publié le 08/06/2026 à 15:37
hypermario Parce qu'un remake ça sera le seul moyen de jouer à un Zelda à l'ancienne (donjon dans l'ordre avec objets), Aonuma ayant déjà confirmé que le prochain principal suivra le game-design de Breath of the Wild.

Surtout qu'un bon remake ambitieux ça n'est pas juste un jeu 1:1 avec l'original.
kazey77 publié le 08/06/2026 à 15:38
J'espere que tout le monde se trompe et qu'a la place de OOT Remake on aura Mario 64 Remake, avec l'ajout d'un mode speedrun
thelastone publié le 08/06/2026 à 15:39
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