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Le superbe Vivarium redonne des nouvelles
On pourrait ici parler de « la mignonne petite surprise de la conférence » si l'on oubliait qu'en fait, Vivarium a déjà fait son rapide reveal en 2023, mais c'est aujourd'hui que l'on connaît les supports (uniquement PC et Xbox Series pour le moment) et la promesse d'une sortie en 2027. Pour maintenant, un de plus, un de moins…

Bon on ne va pas revenir sur le rendu, ça tue juste la gueule esthétiquement, et on hâte de découvrir les aventures de Jenny dans cette ville cachant un mystérieux secret, avec plein de choix à faire (et de conséquences) pour tout découvrir.

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nicolasgourry, famimax, plistter, xrkmx, thekingofpop, ouken, kali
publié le 07/06/2026 à 20:11 par Gamekyo
commentaires (5)
nicolasgourry publié le 07/06/2026 à 20:13
Si le Gameplay est à la hauteur de la D.A, ça peut être cool.
famimax publié le 07/06/2026 à 20:16
Le rare jeu de la conf qui m’a donné vraiment envie (avec Clockwork Revolution, et aussi le truc Magician machin)
nicolasgourry publié le 07/06/2026 à 20:19
famimax nous sommes sur la même longueur d'onde ^^
famimax publié le 07/06/2026 à 22:35
nicolasgourry ah oui et Crazy Taxi aussi, aprés faut voir le prix d’un truc typé arcade comme ça
nicolasgourry publié le 07/06/2026 à 22:41
famimax pour Crazy Taxi, c'est moins mon truc par contre.
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Vivarium
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Nom : Vivarium
Support : PC
Editeur : Serenity Forge
Développeur : Studio Meadowflower
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X
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