Le superbe Vivarium redonne des nouvelles

On pourrait ici parler de « la mignonne petite surprise de la conférence » si l'on oubliait qu'en fait,a déjà fait son rapide reveal en 2023, mais c'est aujourd'hui que l'on connaît les supports (uniquement PC et Xbox Series pour le moment) et la promesse d'une sortie en 2027. Pour maintenant, un de plus, un de moins…Bon on ne va pas revenir sur le rendu, ça tue juste la gueule esthétiquement, et on hâte de découvrir les aventures de Jenny dans cette ville cachant un mystérieux secret, avec plein de choix à faire (et de conséquences) pour tout découvrir.