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La Team Ninja dévoile Wo Long 2 : Wings of Ember
C'était l'une des surprises du Xbox Games Showcase bien qu'une pointe de lassitude s'est directement fait sentir de la part de la Team Ninja qui semble tourner un peu trop autour des Soulsborne depuis bien des années, mais il aura donc un Wo Long 2, cette fois sans partenariat d'exclusivités avec Xbox bien que le titre sera Day One dans le Game Pass (aussi sur PC, PlayStation 5 et même Nintendo Switch 2).

Donc ce sera en gros le même style que le premier, donc des niveaux et pas un monde ouvert, en plus de la possibilité d'être accompagné par des IA notamment durant les boss (sinon y a la coop online, comme d'hab), mais en version plus garnie : davantage de boss, davantage de zones et davantage de possibilités en combat comme une mise en avant des arts martiaux chinois.

Sortie prévue pour début 2027 (bonne chance), et bonus en attendant : le premier épisode vient d'être remis dans le Game Pass.

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kisukesan, junaldinho
publié le 08/06/2026 à 05:30 par Gamekyo
commentaires (10)
natedrake publié le 08/06/2026 à 05:33
Tous les jeux sortent début 2027 pour esquiver GTA.
shanks publié le 08/06/2026 à 05:36
natedrake
Après pour lui ce n'est probablement pas le cas : Wo Long 1, Rise of the Ronin et NiOh 3 sont tous sortis au début de x année.
mattewlogan publié le 08/06/2026 à 05:47
Je pensais pas que les ventes du un avaient été suffisantes
J’ai bien aimé donc tant mieux
superpanda2 publié le 08/06/2026 à 05:57
J'avais beaucoup aimé le 1er grâce à son super gameplay. L'évolution des graphismes est dingue
natedrake publié le 08/06/2026 à 06:21
shanks Yep. En tout cas, 2027 s'annonce vraiment énorme, je sais pas comment je vais faire.

Sans compter qu'il y aura sûrement le prochain Mario 3D qui va aussi s'inviter à la fête.
soulfull publié le 08/06/2026 à 06:31
J'ai trouvé le premier sympa mais super bordélique et pas assez précis.le Sous like que j'ai le moins apprecié. Je lui donne quand même un 16/20 . Curieux de voir ce qu'ils vont proposer avec cette suite.
malroth publié le 08/06/2026 à 06:35
Je n'avais pas du tout aimé le 1er avec sa structure. L'un des rares jeux action team ninja que j'ai pas aimé.
akinen publié le 08/06/2026 à 06:50
C’est usine à jeu mid. Chaque fois que je veux leurs logo respectifs, j’ai peur. Le paufinage, ils connaissent pas.
alucardhellsing publié le 08/06/2026 à 07:05
J'avais apprecié mais moins que Nioh à l'epoque
junaldinho publié le 08/06/2026 à 07:18
J'avais bien aimé le 1er donc je me ferai sûrement celui ci aussi.
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Fiche descriptif
Wo Long 2 : Wings of Ember
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Nom : Wo Long 2 : Wings of Ember
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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