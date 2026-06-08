La Team Ninja dévoile Wo Long 2 : Wings of Ember

C'était l'une des surprises du Xbox Games Showcase bien qu'une pointe de lassitude s'est directement fait sentir de la part de la Team Ninja qui semble tourner un peu trop autour des Soulsborne depuis bien des années, mais il aura donc un, cette fois sans partenariat d'exclusivités avec Xbox bien que le titre sera Day One dans le Game Pass (aussi sur PC, PlayStation 5 et même Nintendo Switch 2).Donc ce sera en gros le même style que le premier, donc des niveaux et pas un monde ouvert, en plus de la possibilité d'être accompagné par des IA notamment durant les boss (sinon y a la coop online, comme d'hab), mais en version plus garnie : davantage de boss, davantage de zones et davantage de possibilités en combat comme une mise en avant des arts martiaux chinois.Sortie prévue pour début 2027 (bonne chance), et bonus en attendant : le premier épisode vient d'être remis dans le Game Pass.