Valor Mortis : le soulsborne en vue FPS a son trailer et sa date de sortie

L'autre embouteillage, en dehors du Q1 2027, c'est celui de la rentrée, période choisie sans regret par One More Level pour placer le certes très attirant(PC, PS5, XBS), ce Soulsborne en vue FPS, ce qui n'est déjà pas commun, dans une uchronie napoléonienne.La nouvelle bande-annonce du Xbox Showcase nous dévoile en effet la date du 24 septembre, soit le même jour queet, et la veille de. Ce marché devient fou.