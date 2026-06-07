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Valor Mortis : le soulsborne en vue FPS a son trailer et sa date de sortie
L'autre embouteillage, en dehors du Q1 2027, c'est celui de la rentrée, période choisie sans regret par One More Level pour placer le certes très attirant Valor Mortis (PC, PS5, XBS), ce Soulsborne en vue FPS, ce qui n'est déjà pas commun, dans une uchronie napoléonienne.

La nouvelle bande-annonce du Xbox Showcase nous dévoile en effet la date du 24 septembre, soit le même jour que Control Resonant et Silent Hill Townfall, et la veille de Onimusha : Way of the Sword. Ce marché devient fou.

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ravyxxs, tripy73, plistter
publié le 07/06/2026 à 19:46 par Gamekyo
commentaires (5)
sandman publié le 07/06/2026 à 19:53
napoléon joué par vincent cassel. Information importante quand même. Tout aussi importante que Hayley Atwell dans fable.
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 20:02
sandman Importante ?
altendorf publié le 07/06/2026 à 20:05
Vu la concurrence au même moment, il va souffrir lui
mattewlogan publié le 07/06/2026 à 20:08
Il se souviennent pas Dishonor 2 et l’embouteillage de jeux qui lui ont été fatal
mooplol publié le 07/06/2026 à 21:15
L'ambiance semble incroyable, peut être qu’un mini bide leur fera sortir un patch avec mode facile ou histoire. Pour le moment c’edt un vrai soûl assumé niveau difficulté il parait
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Fiche descriptif
Valor Mortis
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Nom : Valor Mortis
Support : PC
Editeur : Lyrical Games
Développeur : One More Level
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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