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Palworld achèvera sa mutation le 10 juillet
Environ 30 mois d'accès anticipé et l'heure est venue pour la success-story Palworld de boucler enfin sa mise en forme, et ce sera plus exactement finalisé le 10 juillet, date du lancement de la 1.0 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et même Xbox One. Une 1.0 qui sera notamment marquée par « une dimension cinématographique » (on attendra les détails) en plus de nouvelles zones et bestioles inédites.

La licence perdurera ensuite par de petits spin-off comme un jeu cozy de fermes (façon Pokopia, le hasard) et même un dating simulator, parce que pourquoi pas.

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publié le 07/06/2026 à 14:55 par Gamekyo
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PalWorld
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Nom : PalWorld
Support : PC
Editeur : Pocket Pair
Développeur : Pocket Pair
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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