Palworld achèvera sa mutation le 10 juillet

Environ 30 mois d'accès anticipé et l'heure est venue pour la success-storyde boucler enfin sa mise en forme, et ce sera plus exactement finalisé le 10 juillet, date du lancement de la 1.0 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et même Xbox One. Une 1.0 qui sera notamment marquée par « une dimension cinématographique » (on attendra les détails) en plus de nouvelles zones et bestioles inédites.La licence perdurera ensuite par de petits spin-off comme un jeu cozy de fermes (façon, le hasard) et même un dating simulator, parce que pourquoi pas.