Cuphead : entre suite et mignon spin-off 8-bits, qui aura les honneurs d'une version Master System
On va profiter du week-end et des jours à venir pour couvrir tranquillement tout ce qui a été annoncé durant la semaine, et retour de suite sur les annonces du Studio MDHR avec pour commencer Cuphead 2 (quel que soit son vrai nom final) dont on ne verra pas de suite la couleur contrairement à Mighty Cuphead Adventure, un très mignon spin-off 8 bits.
Aucune date, encore moins pour le premier cité encore dans ses « toutes premières phases de développement » mais tous les supports devraient être concernés avec même une surprise de taille : développé en Assembly, Mighty Cuphead Adventure aura carrément droit à une version Master System sur cartouche. La grande classe.