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Cuphead : entre suite et mignon spin-off 8-bits, qui aura les honneurs d'une version Master System
On va profiter du week-end et des jours à venir pour couvrir tranquillement tout ce qui a été annoncé durant la semaine, et retour de suite sur les annonces du Studio MDHR avec pour commencer Cuphead 2 (quel que soit son vrai nom final) dont on ne verra pas de suite la couleur contrairement à Mighty Cuphead Adventure, un très mignon spin-off 8 bits.

Aucune date, encore moins pour le premier cité encore dans ses « toutes premières phases de développement » mais tous les supports devraient être concernés avec même une surprise de taille : développé en Assembly, Mighty Cuphead Adventure aura carrément droit à une version Master System sur cartouche. La grande classe.

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solarr, link49, sonilka, aeris201, negan
publié le 07/06/2026 à 10:23 par Gamekyo
commentaires (5)
sonilka publié le 07/06/2026 à 10:28
C'est cool pour MCA étant donné que j'adore l'univers par contre j'aurais aimé voir MDHR sur autre chose qu'une suite. Bon l'avantage c'est qu'on devrait encore avoir droit à une OST délicieuse si le studio conserve K. Maddigan comme compositeur.
solarr publié le 07/06/2026 à 10:28
Avis aux passionnés : gardez vos pièces de musée, elles valent de l'art, de l'or bref.
drybowser publié le 07/06/2026 à 10:33
Et merde j'aurais adoré une version physique NES je l'aurais direct acheté
piratees publié le 07/06/2026 à 11:06
MD ça aurait était mieux
hatwa publié le 07/06/2026 à 11:19
On a la liste precise des consoles où ça sortira?(oui je suis toujours sur ancienne gen)
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Fiche descriptif
CupHead
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Nom : CupHead
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Studio MDHR
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox One
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