Cuphead : entre suite et mignon spin-off 8-bits, qui aura les honneurs d'une version Master System

On va profiter du week-end et des jours à venir pour couvrir tranquillement tout ce qui a été annoncé durant la semaine, et retour de suite sur les annonces du Studio MDHR avec pour commencer(quel que soit son vrai nom final) dont on ne verra pas de suite la couleur contrairement à, un très mignon spin-off 8 bits.Aucune date, encore moins pour le premier cité encore dans ses « toutes premières phases de développement » mais tous les supports devraient être concernés avec même une surprise de taille : développé en Assembly,aura carrément droit à une version Master System sur cartouche. La grande classe.