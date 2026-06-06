Paramount Games : Avatar (AAA) probablement annulé, et Marvel 1943 attendra début 2027 Paramount Games : Avatar (AAA) probablement annulé, et Marvel 1943 attendra début 2027

Les déboires de la fusion entre Paramount et Skydance ont causé de nombreux remous, avec à la fois de bonnes nouvelles (l'annonce hier de la reprise du chantier The Last Ronin, désormais signé PlatinumGames), et aussi des mauvaises : le projet d'adaptation sauce AAA de Avatar : Le Dernier Maître de l'Air semble annulé, Shawn Kittelsen (Paramount Games) confirmant auprès d'IGN qu'il n'était plus en production lors de la fusion en octobre dernier.



Pour rappel, c'était Saber Interactive qui était de base en charge du chantier, mais comme pour The Last Ronin (repris des mains de THQ Nordic), la paperasse a remis en question tous les droits d'exploitation.



D'ailleurs, on en profite pour évoquer le cas d'un troisième jeu, ici estampillé Skydance : le Marvel 1943 : Rise of Hydra est toujours en développement, apparemment complètement jouable, mais est reporté LUI AUSSI pour début 2027. Pour des soucis de qualité nous dit-on (probablement aussi pour ne pas se fracasser contre Rockstar).