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The Wolf Among Us 2 enfin de retour, avec un remaster du premier sous les bras
Après des années d'attente (10 ans quasiment, sommes-nous encore à ça près), The Wolf Among Us 2 peut enfin se permettre de revenir dans l'actualité avec du concret, la promesse d'une sortie pour 2027, et pour un large choix niveau supports : PC, PS5, PS4, XBS, One, NS1, NS2. Voilà.

Une bande-annonce donc, des visuels aussi, et en passant la confirmation que le premier jeu aura bien droit à un remaster (graphismes, interface, option d'accessibilité et making-of d'une heure), et ce d'ici la fin d'année sur ces mêmes machines.



  • The Wolf Among Us 2 enfin de retour, avec un remaster du premier sous les bras
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kevisiano, negan, gareauxloups, yanssou, alucardhellsing
publié le 06/06/2026 à 08:45 par Gamekyo
commentaires (9)
vyse publié le 06/06/2026 à 08:52
on leur enlevera pas qu'ils croient en leur art eux..
negan publié le 06/06/2026 à 09:32
solarr publié le 06/06/2026 à 09:36
J'adore : je l'ai sur PSVita (il était un peu buggé sur les phases de transition) et PC.
malroth publié le 06/06/2026 à 09:47
Jamais fais le premier.

Le seul que j'ai fais dans ce style et que j'avais adoré c'est le tout premier the walking dead avec Lee et la petite Clementine. J'avais adoré

Pensez vous que le premier de ce jeu sera comme le premier walking dead ? Si oui, je me laisserai tenter par le remaster alors.
nicoliafox publié le 06/06/2026 à 09:54
J'ai fait le premier l'année derniere et c'était déja la version Xbox One "resmasterisé" et c'était pas dégeux. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils peuvent remasteriser hormis la 4K et le 60fps
patrickleclairvoyant publié le 06/06/2026 à 10:05
Par contre le 2027, j’ai peur que ça soit juste une date pour calmer les gens et que ça continuer à être retarder
lesorcierdujv publié le 06/06/2026 à 10:30
Excellente nouvelle. Le premier était un très bon jeu narratif avec un univers plaisant. Hate de voir cette suite (même si je me rappelle quasi plus de rien tant le premier est vieux ! )
sickjackz publié le 06/06/2026 à 10:54
J'ai jamais fait le 1er. C'est vraiment si bon que ca? Vous conseillez?
darkxehanort94 publié le 06/06/2026 à 11:16
sickjackz C'est le meilleur Teltale
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Fiche descriptif
The Wolf Among Us 2
3
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Nom : The Wolf Among Us 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Telltale Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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