The Wolf Among Us 2 enfin de retour, avec un remaster du premier sous les bras
Après des années d'attente (10 ans quasiment, sommes-nous encore à ça près), The Wolf Among Us 2 peut enfin se permettre de revenir dans l'actualité avec du concret, la promesse d'une sortie pour 2027, et pour un large choix niveau supports : PC, PS5, PS4, XBS, One, NS1, NS2. Voilà.
Une bande-annonce donc, des visuels aussi, et en passant la confirmation que le premier jeu aura bien droit à un remaster (graphismes, interface, option d'accessibilité et making-of d'une heure), et ce d'ici la fin d'année sur ces mêmes machines.
Le seul que j'ai fais dans ce style et que j'avais adoré c'est le tout premier the walking dead avec Lee et la petite Clementine. J'avais adoré
Pensez vous que le premier de ce jeu sera comme le premier walking dead ? Si oui, je me laisserai tenter par le remaster alors.