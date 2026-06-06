The Wolf Among Us 2 enfin de retour, avec un remaster du premier sous les bras

Après des années d'attente (10 ans quasiment, sommes-nous encore à ça près),peut enfin se permettre de revenir dans l'actualité avec du concret, la promesse d'une sortie pour 2027, et pour un large choix niveau supports : PC, PS5, PS4, XBS, One, NS1, NS2. Voilà.Une bande-annonce donc, des visuels aussi, et en passant la confirmation que le premier jeu aura bien droit à un remaster (graphismes, interface, option d'accessibilité et making-of d'une heure), et ce d'ici la fin d'année sur ces mêmes machines.