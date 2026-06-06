Au fait, Gothic Remake est disponible

La très forte actualité du Summer Game Fest ne doit pas nous faire oublier le présent, et on rappelle avec cette bande-annonce diffusée hier chez Geoff queest disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, au prix moindre de 49,99€ quel que soit le support.Le retour d'une œuvre de l'ancien monde, d'ailleurs signée par un développeur aujourd'hui plus parmi nous (Piranha Bytes) et si la rehausse graphique semble de bonne facture, les retours parlent d'une expérience bien brutal, et c'est peut-être nos confrères de PC Gamer qui résument le mieux tout cela :