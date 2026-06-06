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Au fait, Gothic Remake est disponible
La très forte actualité du Summer Game Fest ne doit pas nous faire oublier le présent, et on rappelle avec cette bande-annonce diffusée hier chez Geoff que Gothic Remake est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, au prix moindre de 49,99€ quel que soit le support.

Le retour d'une œuvre de l'ancien monde, d'ailleurs signée par un développeur aujourd'hui plus parmi nous (Piranha Bytes) et si la rehausse graphique semble de bonne facture, les retours parlent d'une expérience bien brutal, et c'est peut-être nos confrères de PC Gamer qui résument le mieux tout cela : « C'est un RPG pour les gens qui pensent que Daggerfall est le dernier bon jeu de Bethesda. »

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publié le 06/06/2026 à 10:27 par Gamekyo
commentaires (4)
darkxehanort94 publié le 06/06/2026 à 11:11
Difficile de faire + archéologique
vyse publié le 06/06/2026 à 11:20
je trouve aucun test
vyse publié le 06/06/2026 à 11:24
je viens de lire celui de pc gamer en effet c'est aride
azerty publié le 06/06/2026 à 11:24
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Fiche descriptif
Gothic Remake
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Nom : Gothic Remake
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : THQ Nordic Barcelona
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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