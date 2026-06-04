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Ace Combat 8 refait son show pour 10 minutes
Suite à son apparition dans le dernier State of Play, Ace Combat 8 : Wings of Theve revient déjà vers nous avec une bonne grosse présentation de 10 minutes de gameplay dévoilant l'essentiel des aspects du jeu comme les préparatifs, les ordres aux alliés, le gameplay tout simplement ainsi qu'un exemple de « Super Arme » (un boss quoi).

Prévu le 2 octobre, le titre offrira pour rappel Ace Combat Zero (Remaster) en bonus de précommande très cool), et ouvrira ses portes aux pass saisonniers (moins cool).

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publié le 04/06/2026 à 18:14 par Gamekyo
commentaires (2)
kujiraldine publié le 04/06/2026 à 18:50
Toute cette hype et même pas un petit Rafale :'
Je veux dire.... C'est le plus bel avion de chasse de monde !
Bon! Ce sera day one malgré tout
mibugishiden publié le 04/06/2026 à 19:01
Assez cool les cutscenes en vue FPS, belle nouveauté dans la serie, ce serait cool de se balader en vue FPS entre les missions.
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Fiche descriptif
Ace Combat 8 : Wings of Theve
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Nom : Ace Combat 8 : Wings of Theve
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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