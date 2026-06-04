Ace Combat 8 refait son show pour 10 minutes

Suite à son apparition dans le dernier State of Play,revient déjà vers nous avec une bonne grosse présentation de 10 minutes de gameplay dévoilant l'essentiel des aspects du jeu comme les préparatifs, les ordres aux alliés, le gameplay tout simplement ainsi qu'un exemple de « Super Arme » (un boss quoi).Prévu le 2 octobre, le titre offrira pour rappelen bonus de précommande très cool), et ouvrira ses portes aux pass saisonniers (moins cool).