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Saber annonce le retour surprise de Stuntman
Hier durant le State of Play, Saber Interactive a d'une certaine façon réussi à créer la surprise en annonçant l'inattendu retour de la franchise Stuntman, sorte de simulateur de cascades pour l'univers du cinéma et si l'on peut se poser des questions quant à la pertinence commerciale de ce type de projet aujourd'hui contrairement à l'époque PS2, l'entreprise a au moins l'argument d'un partenariat avec Universal pour proposer de vraies licences dont (d'autres seront annoncées plus tard) :

- Fast & Furious
- Miami Vice
- K2000
- Retour vers le Futur
- Mad Max
- Death Race

Pas encore de date, mais ça sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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tripy73, gasmok2, xrkmx, adamjensen, plistter, escobar, gareauxloups, megadeth, kenpokan, dyselight
publié le 03/06/2026 à 09:39 par Gamekyo
commentaires (26)
gasmok2 publié le 03/06/2026 à 09:42
J'avoue que celui-là je ne l'avais pas vu venir.
tripy73 publié le 03/06/2026 à 09:48
gasmok2 : pourtant son développement avait déjà fuite il y a près d’un an suite à un dépôt de marque, mais je m'attendais pas de le voir dans un SOP mais plutôt le summer game fest. En tout cas bien content du retour de la licence au principe unique et qu'on avait pas revu depuis la génération PS360.
adamjensen publié le 03/06/2026 à 09:50
A voir, mais franchement ça pourrait être cool.
gamerdome publié le 03/06/2026 à 09:50
Je veux :
- Starsky et Hutch
- L'agence tous risques.
- L'homme qui tombe à pic.
- SOS Fantômes.
- Magnum.
- Shérif, fais-moi peur !
- Cours après moi shérif.
- Chevrolet Camaro (Bumblebee).
- Un amour de coccinelle.
gasmok2 publié le 03/06/2026 à 09:57
- Starsky et Hutch
- L'agence tous risques.
- L'homme qui tombe à pic.
- SOS Fantômes.
- Magnum.
- Shérif, fais-moi peur !
- Cours après moi shérif.
- Chevrolet Camaro (Bumblebee).
- Un amour de coccinelle.

Et je rajouterai à ta liste
- Le juge et le pilote
- Tonnere mécanique (un peu de moto pour changer)
- Condorman (oui là c'est obscur mais j'adorais ce film étant gosse)
gamerdome publié le 03/06/2026 à 09:59
gasmok2 Je connaissais pas les 2 voitures, mais j'approuve !
fragdelapassion publié le 03/06/2026 à 10:50
Par contre le vinyle sur la supra on dirait un truc fait à l'arrache c'est pas du tout ca...

Attention avec Saber.
wazaaabi publié le 03/06/2026 à 10:50
À voir manette en main mais c’est possiblement un kiffe pour les amateurs des films cités
vohmp publié le 03/06/2026 à 11:06
pas trop fan des jeux voiture mais si c'est bien arcade ça peut être simpa la delorean de retour vers le futur
kidicarus publié le 03/06/2026 à 11:14
Une des annonce qui m'a le plus marqué en terme de jeu, j'ai adoré le premier.
Mais de version Switch 2
tripy73 publié le 03/06/2026 à 11:24
gasmok2 : Condorman, je vois que tu sors les vieux dossiers, avec la scène culte de la voiture déploie une rampe pour éjecter ses poursuivants, ça nous rajeunit pas cette connerie.
gareauxloups publié le 03/06/2026 à 11:31
Un mode multi ou chacun joue une voiture de flics dans Blues Brothers
grievous32 publié le 03/06/2026 à 12:16
Gamerdome Gasmok2 et quitte à avoir la DeLorean... Need le passage course de Ready Player One putain
schwarzie publié le 03/06/2026 à 13:11
Meilleure annonce du State of Play !
Mais bon, à voir une fois le jeu en mains... c'est Sber derrière
gat publié le 03/06/2026 à 13:22
Foutez-nous la Mustang de Drive avec du Kavinsky et c’est day one
raioh publié le 03/06/2026 à 13:28
Pas vu de Mad Max dans le trailer, dommage.
Pas gentil Shanks.
gat publié le 03/06/2026 à 13:33
raioh A partir de 0’53’
sasquatsch publié le 03/06/2026 à 13:48
Et puis airwolf
Ou l'helico dans Magnum... Mon rêve de gamin
Et puis l'homme qui vallait 3 milliards
Ou l'homme de l'Atlantide... Je sais ce n'est pas de voitures mais foutez les moi en caméo avec mc Gyver... Je ne sais pas comment mais faites le
Le tout attaquant le vaisseau mère de V
raioh publié le 03/06/2026 à 14:04
Gat : C'est le film Death Race cette séquence.
gat publié le 03/06/2026 à 14:08
raioh Le Divin Chauve a fait la même erreur que moi dans ce cas
tripy73 publié le 03/06/2026 à 14:10
raioh : yep c'est bien ce film, au début quand j'ai vu la voiture je me suis dit que c'était peut-être Mad Max, mais quand le camion est apparu j'ai direct reconnu Death Race.
gasmok2 publié le 03/06/2026 à 14:25
gamerdome
C'est des références de vieux

tripy73
Je vois un coinnaisseur...j'ai le film en DVD
tripy73 publié le 03/06/2026 à 15:02
gasmok2 : il a marqué mon enfance et malgré le fait que je n'ai pas revu depuis, certaines scènes d'action mon marquées comme celle de la rampe ou quand elle sort de son camouflage
gasmok2 publié le 03/06/2026 à 15:30
tripy73
Ah mais pareil, je l'ai vu j'avais genre 6 ans et ces même scènes m'ont marqué. Quand j'ai pu chopé le DVD j'ai sauté dessus...j'avais complètement oublié que c'était un film Disney
tripy73 publié le 03/06/2026 à 16:41
gasmok2 : idem, c'est marrant de ce dire que c'était eux derrière ce James Bond version super héros, j’aimerais bien le revoir mais il est même pas dispo sur Disney +...
fritesmayo76 publié le 03/06/2026 à 17:28
Le seul jeu qui m'ai intéressé dans le state of play (avec Onimusha mais on le connaissait déjà)
Gras
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Stuntman Hollywood
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Nom : Stuntman Hollywood
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : N.C
Genre : autre
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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