Saber annonce le retour surprise de Stuntman

Hier durant le State of Play, Saber Interactive a d'une certaine façon réussi à créer la surprise en annonçant l'inattendu retour de la franchise Stuntman, sorte de simulateur de cascades pour l'univers du cinéma et si l'on peut se poser des questions quant à la pertinence commerciale de ce type de projet aujourd'hui contrairement à l'époque PS2, l'entreprise a au moins l'argument d'un partenariat avec Universal pour proposer de vraies licences dont (d'autres seront annoncées plus tard) :
- Fast & Furious
- Miami Vice
- K2000
- Retour vers le Futur
- Mad Max
- Death Race
Pas encore de date, mais ça sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
- Starsky et Hutch
- L'agence tous risques.
- L'homme qui tombe à pic.
- SOS Fantômes.
- Magnum.
- Shérif, fais-moi peur !
- Cours après moi shérif.
- Chevrolet Camaro (Bumblebee).
- Un amour de coccinelle.
- L'agence tous risques.
- L'homme qui tombe à pic.
- SOS Fantômes.
- Magnum.
- Shérif, fais-moi peur !
- Cours après moi shérif.
- Chevrolet Camaro (Bumblebee).
- Un amour de coccinelle.
Et je rajouterai à ta liste
- Le juge et le pilote
- Tonnere mécanique (un peu de moto pour changer)
- Condorman (oui là c'est obscur mais j'adorais ce film étant gosse)
Attention avec Saber.
Mais de version Switch 2
Mais bon, à voir une fois le jeu en mains... c'est Sber derrière
Pas gentil Shanks.
Ou l'helico dans Magnum... Mon rêve de gamin
Et puis l'homme qui vallait 3 milliards
Ou l'homme de l'Atlantide... Je sais ce n'est pas de voitures mais foutez les moi en caméo avec mc Gyver... Je ne sais pas comment mais faites le
Le tout attaquant le vaisseau mère de V
C'est des références de vieux
tripy73
Je vois un coinnaisseur...j'ai le film en DVD
Ah mais pareil, je l'ai vu j'avais genre 6 ans et ces même scènes m'ont marqué. Quand j'ai pu chopé le DVD j'ai sauté dessus...j'avais complètement oublié que c'était un film Disney