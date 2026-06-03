Saber annonce le retour surprise de Stuntman

Hier durant le State of Play, Saber Interactive a d'une certaine façon réussi à créer la surprise en annonçant l'inattendu retour de la franchise, sorte de simulateur de cascades pour l'univers du cinéma et si l'on peut se poser des questions quant à la pertinence commerciale de ce type de projet aujourd'hui contrairement à l'époque PS2, l'entreprise a au moins l'argument d'un partenariat avec Universal pour proposer de vraies licences dont (d'autres seront annoncées plus tard) :Pas encore de date, mais ça sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.