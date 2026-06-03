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ILL tentera de nous terrifier en 2027
L'annonce du survival-horror ILL commence à remonter mais il faut prendre en compte, outre son financement indépendant, que la Team Clout a surtout passé une partie de son temps à trouver un éditeur, Mundfish Powerhouse en l'occurrence (branche publishing des mecs qui ont fait Atomic Heart).

Et les choses avancent bien puisqu'on nous promet un lancement pour 2027 (PC, PS5, XBS) et vu la nouvelle bande-annonce, on saisit toujours plus cet objectif de nous faire renouveler notre stock de calbutes. Le studio n'est d'ailleurs pas peu fier d'indiquer avoir parmi ses effectifs quelques personnes ayant travaillé dans l'industrie cinématographique de l'horreur, entre Azrael, Welcome to Derry et Until Dawn.

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ducknsexe, mrpopulus, adamjensen, ouken, megadeth, osiris67
publié le 03/06/2026 à 08:31 par Gamekyo
commentaires (23)
vyse publié le 03/06/2026 à 08:35
ducknsexe publié le 03/06/2026 à 08:41
Très bon
sasquatsch publié le 03/06/2026 à 08:43
Ca va faire mal...
51love publié le 03/06/2026 à 08:45
Impressionnant.

D'ailleurs assez surpris qu'un Until Dawn 2 soit très loin de ce rendu visuel
mrpopulus publié le 03/06/2026 à 08:46
Il a l'air excellent j'adore !
riddler publié le 03/06/2026 à 08:55
Excellent
nobleswan publié le 03/06/2026 à 08:58
Meilleur jeu de la conf d'hier et de loin
adamjensen publié le 03/06/2026 à 09:00
Vraiment beau le jeu, et donne grave envie.
pcverso publié le 03/06/2026 à 09:06
nobleswan carrément mais quelle claque j'ai pris de nouveau avec ce jeu .
alucardhellsing publié le 03/06/2026 à 09:22
Mon jeu d 'horreur le plus attendu depuis 2 ans !
patrickleclairvoyant publié le 03/06/2026 à 09:25
Il prend enfin forme, trop hâte. Le début on dirait MGS V.
zephon publié le 03/06/2026 à 09:48
azrael ?
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 09:59
Mais le jeu a l’air tellement incroyable pour un studio indépendant. C’est fou quand même.
shanks publié le 03/06/2026 à 10:07
zephon
film d'horreur de 2024 un peu pourri (mais parfois dégueulasse, ce qui est l'argument ici )
supasaiyajin publié le 03/06/2026 à 10:36
Ce jeu a l'air fou. D'un point de vue technique, ça claque.
wazaaabi publié le 03/06/2026 à 10:48
Celui la il donne grave envie
ouken publié le 03/06/2026 à 11:03
La gifle technique !!!
zephon publié le 03/06/2026 à 11:27
shanks oki
keith92 publié le 03/06/2026 à 11:30
Capcom a intérêt à se remuer devant cette claque.
rupinsansei3 publié le 03/06/2026 à 12:40
Ça sent le downgrade à la sortie
gat publié le 03/06/2026 à 13:24
Recommandé d’y jouer avec une couche
Et c’est vrai que ça envoie graphiquement parfaitement.
naru publié le 03/06/2026 à 14:27
Il y avait un jeu bien gore il me semble qui était sorti sur Dreamcast à l'époque et qui avait presque le même nom : Illbleed.
osiris67 publié le 03/06/2026 à 16:42
Lui s'il assure dans le fond ca peut etre un instant classic
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ILL
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Nom : ILL
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Clout
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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