ILL tentera de nous terrifier en 2027

L'annonce du survival-horror ILL commence à remonter mais il faut prendre en compte, outre son financement indépendant, que la Team Clout a surtout passé une partie de son temps à trouver un éditeur, Mundfish Powerhouse en l'occurrence (branche publishing des mecs qui ont fait Atomic Heart).
Et les choses avancent bien puisqu'on nous promet un lancement pour 2027 (PC, PS5, XBS) et vu la nouvelle bande-annonce, on saisit toujours plus cet objectif de nous faire renouveler notre stock de calbutes. Le studio n'est d'ailleurs pas peu fier d'indiquer avoir parmi ses effectifs quelques personnes ayant travaillé dans l'industrie cinématographique de l'horreur, entre Azrael, Welcome to Derry et Until Dawn.
D'ailleurs assez surpris qu'un Until Dawn 2 soit très loin de ce rendu visuel
film d'horreur de 2024 un peu pourri (mais parfois dégueulasse, ce qui est l'argument ici )
Et c’est vrai que ça envoie graphiquement parfaitement.