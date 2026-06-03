ILL tentera de nous terrifier en 2027

L'annonce du survival-horrorcommence à remonter mais il faut prendre en compte, outre son financement indépendant, que la Team Clout a surtout passé une partie de son temps à trouver un éditeur, Mundfish Powerhouse en l'occurrence (branche publishing des mecs qui ont fait).Et les choses avancent bien puisqu'on nous promet un lancement pour 2027 (PC, PS5, XBS) et vu la nouvelle bande-annonce, on saisit toujours plus cet objectif de nous faire renouveler notre stock de calbutes. Le studio n'est d'ailleurs pas peu fier d'indiquer avoir parmi ses effectifs quelques personnes ayant travaillé dans l'industrie cinématographique de l'horreur, entreet