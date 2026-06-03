Jeff Grubb : Nintendo compterait bien proposer un (vrai) Direct dans les prochains jours
C'est le dernier manquant à l'appel après le State of Play d'hier et le Xbox Showcase à venir dimanche : selon Jeff Grubb, Nintendo compterait bien proposer un Nintendo Direct dans le cadre du Summer Game Fest, plus exactement mardi prochain (le 9 juin) sans pouvoir préciser l'heure exacte.
On ne peut que croiser les doigts vu la communication très particulière de Nintendo ces derniers temps, surtout que l'inconnu demeure passé l'été (en dehors de Pokémon Vents & Vagues en 2027) et que des rumeurs pointent vers des reveals d'un pur remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time et le nouveau Mario 3D. Et on aimerait bien les voir.
publié le 03/06/2026 à 07:36 par Gamekyo
Probablement, toutefois le joueur moyen un peu moins.
taiko
Ouais cette obsession à vouloir faire converger les gens sur leur appli de m*rde est malsaine.
Je m’attends à quasi que de la deception (dont splatoon raiders) puis fire emblem que j’attends
Mais si c’est bien je serai le premier satisfait, juste que rien ici me donne confiance depuis 1 an
Dont je pense surtout Duskblood de From Software qui est leur grosse exclusivité tiers.
Va vraiment y avoir de la casse à partir de Septembre
on attends encore la date de Fire Emblem et Août serait parfait pour éviter le gros bouchon de Septembre.
GTA ou Septembre...dans les deux cas c'est un problème
Je me disais que le line-up de la switch manquait d'un titre à la Bayonetta ( donc un truc un peu plus "hardcore" que ce que Nintendo fait habituellement) mais en fait Duskblood devrait être ce genre de titre.
Aura t-on droit à une surprise Monolith Soft
C'est ballot mais le gros titre idéal (sachant que Pokmon c'est 2027) pour Nintendo a sortir en fin d'année c'était bel et bien un nouvel Animal Crossing, super attendu et qui n'aurait pas souffert de la concurrence GTA.