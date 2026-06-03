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Jeff Grubb : Nintendo compterait bien proposer un (vrai) Direct dans les prochains jours
C'est le dernier manquant à l'appel après le State of Play d'hier et le Xbox Showcase à venir dimanche : selon Jeff Grubb, Nintendo compterait bien proposer un Nintendo Direct dans le cadre du Summer Game Fest, plus exactement mardi prochain (le 9 juin) sans pouvoir préciser l'heure exacte.

On ne peut que croiser les doigts vu la communication très particulière de Nintendo ces derniers temps, surtout que l'inconnu demeure passé l'été (en dehors de Pokémon Vents & Vagues en 2027) et que des rumeurs pointent vers des reveals d'un pur remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time et le nouveau Mario 3D. Et on aimerait bien les voir.
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link49, aeris201, link1983
publié le 03/06/2026 à 07:36 par Gamekyo
commentaires (12)
rocan publié le 03/06/2026 à 07:39
Aucune chance pour le Mario 3D, il a été repoussé en interne à mi/fin 2027 selon NTH
marcus62 publié le 03/06/2026 à 07:44
C'est assez évident que Nintendo prendra la parole, juste savoir quand. Est-ce que le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour cette année est envisageable ? Pour sauver une année 2026 assez décevante pour le moment. Pour le moment, je reste sur Switch.
jeanouillz publié le 03/06/2026 à 07:48
marcus62 Côté chiffre avec Pokopia et Tamadochi ils sont aux anges Nintendo...
taiko publié le 03/06/2026 à 07:54
Faut qu'ils arrêtent de pas annoncer leurs conférences à l'avance, c'est ridicule.
redxiii102 publié le 03/06/2026 à 07:58
C'est mieux que l'article degueulasse de Link49
cail2 publié le 03/06/2026 à 08:02
jeanouillz
Probablement, toutefois le joueur moyen un peu moins.

taiko
Ouais cette obsession à vouloir faire converger les gens sur leur appli de m*rde est malsaine.
wickette publié le 03/06/2026 à 08:04
Mario, Zelda…Lol je crois que vous ne saisissez pas le nouveau Nintendo

Je m’attends à quasi que de la deception (dont splatoon raiders) puis fire emblem que j’attends

Mais si c’est bien je serai le premier satisfait, juste que rien ici me donne confiance depuis 1 an
newtechnix publié le 03/06/2026 à 08:08
Ils sont obligés de donner un apercu de cette deuxième partie d'année.

Dont je pense surtout Duskblood de From Software qui est leur grosse exclusivité tiers.

Va vraiment y avoir de la casse à partir de Septembre
drybowser publié le 03/06/2026 à 08:09
Il a intérêt detre costaud ce ND !! Et de montrer des exclus , ce qui manquait lourdement je trouve au sop d hier
akinen publié le 03/06/2026 à 08:13
Wouaw, serieusement ? Genre comme quasi chaque année à cette periode ? Pinaise, c’est un devin!
newtechnix publié le 03/06/2026 à 08:18
drybowser On peut être relativement pessimiste car avec un remake Zelda prévu effectivement en fin d'année même Nintendo évite le gros tracteur GTA.

on attends encore la date de Fire Emblem et Août serait parfait pour éviter le gros bouchon de Septembre.

GTA ou Septembre...dans les deux cas c'est un problème

Je me disais que le line-up de la switch manquait d'un titre à la Bayonetta ( donc un truc un peu plus "hardcore" que ce que Nintendo fait habituellement) mais en fait Duskblood devrait être ce genre de titre.

Aura t-on droit à une surprise Monolith Soft

C'est ballot mais le gros titre idéal (sachant que Pokmon c'est 2027) pour Nintendo a sortir en fin d'année c'était bel et bien un nouvel Animal Crossing, super attendu et qui n'aurait pas souffert de la concurrence GTA.
ducknsexe publié le 03/06/2026 à 08:22
cail2 j'ai jamais regarder une seul fois leur appli de merde. De toute façon d'autre personne le feront à notre place : Twitter, youtube and co
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