Jeff Grubb : Nintendo compterait bien proposer un (vrai) Direct dans les prochains jours Jeff Grubb : Nintendo compterait bien proposer un (vrai) Direct dans les prochains jours

C'est le dernier manquant à l'appel après le State of Play d'hier et le Xbox Showcase à venir dimanche : selon Jeff Grubb, Nintendo compterait bien proposer un Nintendo Direct dans le cadre du Summer Game Fest, plus exactement mardi prochain (le 9 juin) sans pouvoir préciser l'heure exacte.



On ne peut que croiser les doigts vu la communication très particulière de Nintendo ces derniers temps, surtout que l'inconnu demeure passé l'été (en dehors de Pokémon Vents & Vagues en 2027) et que des rumeurs pointent vers des reveals d'un pur remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time et le nouveau Mario 3D. Et on aimerait bien les voir.