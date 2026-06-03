Ace Combat 8 : Wings of Theve cède à son tour aux bienfaits (?) du Battle Pass saisonnier

Dans la foulée de la nouvelle bande-annonce de, Bandai Namco nous apprend sur son site officiel que cet épisode cédera aux tentations du Battle Pass, avec un par Saison (une branche gratuite, l'autre payante), essentiellement fait de cosmétiques même si on se doute que cela peut évoluer avec le temps. Notons d'ailleurs que ceux qui achèteront le premier pass débloqueront immédiatement le puissance ADFX-02 Morgan-PIXY (jouable en ligne) là où les autres devront préalablement terminer le jeu pour l'utiliser.A noter :- La version Digital Deluxe inclura un Pass mais vous ne serez pas obligés de l'utiliser immédiatement (libre à vous d'attendre une Saison plus intéressante).- L'éditeur diffuse une vidéo pour rappeler qu'en cas de précommande, vous repartirez avec un remaster de(logiquement disponible en même temps que le 8, donc le 2 octobre 2026).