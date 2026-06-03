Marvel's Wolverine : Insomniac souhaite préciser que dans cet univers, Logan n'est pas invincible
Rapide retour sur la grosse présentation de Marvel's Wolverine (15 septembre) hier soir dans le cadre du State of Play, juste histoire de faire un petit point contexte par des propos d'Insomniac rapportés chez Variety, évoquant que dans cet univers, les X-Men n'existent pas (pas d'école fondée par un certain Xavier notamment) et que le focus sera fait sur une Team X qui doit sauver par ses propres moyens les mutants à travers le monde. Le bon prétexte pour nous faire voir du pays. Et des surprises.
Un mot également sur « la mort » qui normalement n'est pas censée être un concept pour Wolverine mais nous sommes dans un jeu vidéo et il ne s'appelle pas Yoshi, donc dans cet univers, Logan peut mourir si son cœur s'arrête. Sa capacité de régénération est toujours là (un moyen de dire qu'une fois un combat terminé, tout ira bien) mais durant un affrontement, il ne faudra pas y aller à l'aveugle bien qu'il existe un système de rage qui permettra de redémarrer son cœur. Mais ce sera une seule fois par combat.
Bonus pour les sensibles : on aura une option pour atténuer le gore.
Après il est évident que dans le jeux il et pas invincible, même si il va énormément encaisser avant de s'effondrer.
Mais c'est pas mon type de jeux. Trop mégarépétitif.
Comme dans les jeux ou tu joue un petit vaisseau qui reste en bas de l'écran et des vague successifs de cible arrive ...
Dans le principe je précise, heureusement que logan peut se balader.
Et toi (comme beaucoup d'autres ici), vous avez le don de vouloir à tout prix être négatif. Tout le temps critiquer, se plaindre et râler.
Trouver absolument le moindre détail insignifiant et sans importance, se focaliser dessus et occulter tout le positif et toutes les qualités.
Encore une fois tu n'es pas le seul, ce n'est pas une attaque personnelle, j'ai pris ton message en exemple comme j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres.
Je vous trouve tristes.
par contre si un mec lamda lui met un coup de point, la barre de vie va diminuer
comme tout les mutants il a des limites suffit de bien connaitre le personnage ce qui du coup montre bien que ce n'est pas le cas.
c'est parce qu'on a connu tellement mieux, que bon la mise a niveau pour le commun, ca fait mal tant niveau cinéma que niveau jv...
Mais quand on a pas connu mieux , c'est sur que c'est dur de se plaindre
Ah oui, donc je me trompais, vous n'êtes pas négatifs, vous êtes des connaisseurs, des experts, vous des puristes, des vrais, vous êtes l'élite !
Wolverine qui fait un clin d'oeil à Kratos en ajoutant une rage à son héros.
Avec l'ennemi qui attend qu'on le cible pour commencer à se battre et d'autres à tirer ???
Tant que ce n'est pas "connard", tu peux passer outre le "ah il m'insulte en me traitant de "bête" !!!" ...
Ah oui, donc je me trompais, vous n'êtes pas négatifs, vous êtes des connaisseurs, des experts, vous des puristes, des vrais, vous êtes l'élite !
bah oui, tous le monde n'est pas égaux, les expériences varie selon les gens..., dont si tu veux nommer ca élite, oui on est l'élite... mais je te rassure l'expérience ca vient avec le temps... et avoir jouer a beaucoup de jeux permet d'avoir beaucoup d’expérience..
Maintenant si tu veux kiffer , personne ne t'en empêche, par contre ne nous empêches pas de nous plaindre non plus plus parce que la sa fait pas élite mais beauf