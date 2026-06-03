Marvel's Wolverine : Insomniac souhaite préciser que dans cet univers, Logan n'est pas invincible

Rapide retour sur la grosse présentation de(15 septembre) hier soir dans le cadre du State of Play, juste histoire de faire un petit point contexte par des propos d'Insomniac rapportés chez Variety, évoquant que dans cet univers, les X-Men n'existent pas (pas d'école fondée par un certain Xavier notamment) et que le focus sera fait sur une Team X qui doit sauver par ses propres moyens les mutants à travers le monde. Le bon prétexte pour nous faire voir du pays. Et des surprises.Un mot également sur « la mort » qui normalement n'est pas censée être un concept pour Wolverine mais nous sommes dans un jeu vidéo et il ne s'appelle pas Yoshi, donc dans cet univers, Logan peut mourir si son cœur s'arrête. Sa capacité de régénération est toujours là (un moyen de dire qu'une fois un combat terminé, tout ira bien) mais durant un affrontement, il ne faudra pas y aller à l'aveugle bien qu'il existe un système de rage qui permettra de redémarrer son cœur. Mais ce sera une seule fois par combat.Bonus pour les sensibles : on aura une option pour atténuer le gore.