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Marvel's Wolverine : Insomniac souhaite préciser que dans cet univers, Logan n'est pas invincible
Rapide retour sur la grosse présentation de Marvel's Wolverine (15 septembre) hier soir dans le cadre du State of Play, juste histoire de faire un petit point contexte par des propos d'Insomniac rapportés chez Variety, évoquant que dans cet univers, les X-Men n'existent pas (pas d'école fondée par un certain Xavier notamment) et que le focus sera fait sur une Team X qui doit sauver par ses propres moyens les mutants à travers le monde. Le bon prétexte pour nous faire voir du pays. Et des surprises.

Un mot également sur « la mort » qui normalement n'est pas censée être un concept pour Wolverine mais nous sommes dans un jeu vidéo et il ne s'appelle pas Yoshi, donc dans cet univers, Logan peut mourir si son cœur s'arrête. Sa capacité de régénération est toujours là (un moyen de dire qu'une fois un combat terminé, tout ira bien) mais durant un affrontement, il ne faudra pas y aller à l'aveugle bien qu'il existe un système de rage qui permettra de redémarrer son cœur. Mais ce sera une seule fois par combat.

Bonus pour les sensibles : on aura une option pour atténuer le gore.

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publié le 03/06/2026 à 05:50 par Gamekyo
commentaires (22)
licran publié le 03/06/2026 à 05:55
On l'avait bien compris, de toute façon avec ce genre de pouvoir il suffit de mettre un impératif au dessus de la survie du héros "oui il est quasi immortel mais son entourage ne l'est pas, sa mission a un temps limite etc". Sur la présentation avec l'impératif de sauver les enfants, bin si il se fait laisser pour mort et il ressuscite 10min plus tard c'est échec de sa mission.
masharu publié le 03/06/2026 à 06:09
Le don de vouloir à tout prix être realiste. Logan pourrait tomber inconscient ou être incapacité par l'ennemi, mais non faut que ça soit un autre univers comme ça on peut se torcher sur un peu tout et n'importe quoi.
soulfull publié le 03/06/2026 à 06:16
Excellente idée d'insomniac. Cette histoire d'invincibilité me derange un peu surtout que je joue souvent en difficulté max. Je préfère un Logan vulnérable.
cyr publié le 03/06/2026 à 06:26
Logan peut mourir, comme dans le film deadpool 3.

Après il est évident que dans le jeux il et pas invincible, même si il va énormément encaisser avant de s'effondrer.

Mais c'est pas mon type de jeux. Trop mégarépétitif.
Comme dans les jeux ou tu joue un petit vaisseau qui reste en bas de l'écran et des vague successifs de cible arrive ...

Dans le principe je précise, heureusement que logan peut se balader.
gamerdome publié le 03/06/2026 à 06:42
masharu "Le don de vouloir à tout prix être realiste."

Et toi (comme beaucoup d'autres ici), vous avez le don de vouloir à tout prix être négatif. Tout le temps critiquer, se plaindre et râler.

Trouver absolument le moindre détail insignifiant et sans importance, se focaliser dessus et occulter tout le positif et toutes les qualités.

Encore une fois tu n'es pas le seul, ce n'est pas une attaque personnelle, j'ai pris ton message en exemple comme j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres.

Je vous trouve tristes.
keiku publié le 03/06/2026 à 06:48
Mais il peut se prendre des balles se faire rouler dessus par un camion, et continuer a faire des galipettes comme s'il venait de sortir du lit...

par contre si un mec lamda lui met un coup de point, la barre de vie va diminuer
zephon publié le 03/06/2026 à 06:49
c'est pas comme ci dans les comics dans la saga "day of futur past" il avait pas été vaporisé par une sentinelle, ou que cyclope dans "Age of apocalypse" lui avait pas sectionné le bras, que magnéto ne lui a jamais arraché son adamantium, que le punisher ne lui a jamais arraché le visage à coup de fusil à pompe avant de le bloquer écraser sous une bétonneuse wolverine n'a jamais été immortel ni invincible, il est juste plus résistant qu'un autre pour mourir surtout que son facteur autoguerrisseur n'est pas aussi efficace que celui de deadpool par exemple qui lui peut régénérer un membre ou son corps complètement. les reavers les ennemis du jeu lui ont d'ailleurs mis une branlé dans les comics qui a donné l'un des même/citation les plus connus du personnage et une des covers les plus mythique des xmen (wolverine en mode jésus sur la croix).
comme tout les mutants il a des limites suffit de bien connaitre le personnage ce qui du coup montre bien que ce n'est pas le cas.
keiku publié le 03/06/2026 à 06:54
gamerdome Je vous trouve tristes.

c'est parce qu'on a connu tellement mieux, que bon la mise a niveau pour le commun, ca fait mal tant niveau cinéma que niveau jv...

Mais quand on a pas connu mieux , c'est sur que c'est dur de se plaindre
zanpa publié le 03/06/2026 à 06:57
keiku ils vont te sortir qu’il faut vivre avec son temps et que la société évolue tout ça pour accepter la médiocrité ou le juste moyen
keiku publié le 03/06/2026 à 06:59
zanpa bah, oui il faut vivre avec son temps, c'est vrai, mais qu'on nous laisse nous plaindre vu qu'on a plus que ca...
romgamer6859 publié le 03/06/2026 à 07:25
J'ai trouvé ça mieux que lors des précédentes présentations. Bon le côté aimanté du perso sur les ennemis fait bizarre mais le combat a l'air de bien fonctionné sinon.
gamerdome publié le 03/06/2026 à 07:33
keiku "Mais quand on a pas connu mieux , c'est sur que c'est dur de se plaindre"

Ah oui, donc je me trompais, vous n'êtes pas négatifs, vous êtes des connaisseurs, des experts, vous des puristes, des vrais, vous êtes l'élite !
magneto860 publié le 03/06/2026 à 07:39
Sam Bridges qui fait un clin d'oeil à Kratos en portant Dollman à la ceinture (en disant bien, non ce sera pas sur les fesses, toutefois).
Wolverine qui fait un clin d'oeil à Kratos en ajoutant une rage à son héros.

patrickleclairvoyant publié le 03/06/2026 à 07:48
Debra Wilson pour la 150eme fois
masharu publié le 03/06/2026 à 07:52
gamerdome Et toi c'est le manque d'esprit critique, ou si tu préfères le don de dire amen à toutes les conneries .
gamerdome publié le 03/06/2026 à 08:00
masharu Tout à fait, mais moi je kif pendant que vous, vous avez le seum.
thorfin publié le 03/06/2026 à 08:09
On en parle de l'IA qui m'a tout l'air d'être au fraise ?
Avec l'ennemi qui attend qu'on le cible pour commencer à se battre et d'autres à tirer ???
masharu publié le 03/06/2026 à 08:14
gamerdome Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on ne kif pas dans la vie, c'est même parce qu'on aime la culture qu'on a des avis bien tranchés en fait, idiot .
gamerdome publié le 03/06/2026 à 08:19
masharu Ah voilà, les insultes, la marque des grands esprits !
masharu publié le 03/06/2026 à 08:23
gamerdome Idiot ça va, c'est le niveau 1 niveau français je fais juste l'état des choses .

Tant que ce n'est pas "connard", tu peux passer outre le "ah il m'insulte en me traitant de "bête" !!!" ...
redxiii102 publié le 03/06/2026 à 08:24
shanks la petite pique à Yoshi
keiku publié le 03/06/2026 à 08:26
gamerdome
Ah oui, donc je me trompais, vous n'êtes pas négatifs, vous êtes des connaisseurs, des experts, vous des puristes, des vrais, vous êtes l'élite !

bah oui, tous le monde n'est pas égaux, les expériences varie selon les gens..., dont si tu veux nommer ca élite, oui on est l'élite... mais je te rassure l'expérience ca vient avec le temps... et avoir jouer a beaucoup de jeux permet d'avoir beaucoup d’expérience..

Maintenant si tu veux kiffer , personne ne t'en empêche, par contre ne nous empêches pas de nous plaindre non plus plus parce que la sa fait pas élite mais beauf
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Fiche descriptif
Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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