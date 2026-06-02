Silent Hill Townfall et Control Resonant aussi pour la rentrée (le même jour d'ailleurs)
On vous parlait à l'instant de l'avalanche de gros morceaux en septembre 2026 et voilà que Silent Hill Townfall lève la patte pour indiquer que lui aussi viendra ruiner la rentrée des gens sérieux, précisément le 24 septembre (PC, PS5, XBS).
Et… ah bah tiens, c'est également le jour sélectionné par Remedy pour balancer Control Resonant, et tant pis s'il y aura des morts, mais c'est ça ou faire face à Rockstar.
et control resonant a l'air super bien.
Ca va etre dur de choisir le day one.
Par contre Control a l’air encore plus bordélique que le 1er.
Et graphiquement ca semble très proche de SH2 et SH F.
Après ca montre pas grand chose et ca m'a l'air précalculé, donc faudra attendre une vidéo de gameplay et pas un trailer qui mise sur son histoire.
D'ailleurs ca me fait vachement penser au 2 avec le héros qui semble chercher sa femme également...
Dommage qu'ils n'aient pas fait 2 minutes de Gameplay suite au trailer de Control2..
Mais bon je les prendrai quand même lol
Et ILL, quelle claque ! Ces deux là, je vais les surveiller de près.