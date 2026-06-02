Silent Hill Townfall et Control Resonant aussi pour la rentrée (le même jour d'ailleurs)

On vous parlait à l'instant de l'avalanche de gros morceaux en septembre 2026 et voilà quelève la patte pour indiquer que lui aussi viendra ruiner la rentrée des gens sérieux, précisément le 24 septembre (PC, PS5, XBS).Et… ah bah tiens, c'est également le jour sélectionné par Remedy pour balancer, et tant pis s'il y aura des morts, mais c'est ça ou faire face à Rockstar.