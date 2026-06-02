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Silent Hill Townfall et Control Resonant aussi pour la rentrée (le même jour d'ailleurs)
On vous parlait à l'instant de l'avalanche de gros morceaux en septembre 2026 et voilà que Silent Hill Townfall lève la patte pour indiquer que lui aussi viendra ruiner la rentrée des gens sérieux, précisément le 24 septembre (PC, PS5, XBS).

Et… ah bah tiens, c'est également le jour sélectionné par Remedy pour balancer Control Resonant, et tant pis s'il y aura des morts, mais c'est ça ou faire face à Rockstar.



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gameslover, link49
publié le 02/06/2026 à 21:46 par Gamekyo
commentaires (13)
bennj publié le 02/06/2026 à 21:51
Control Resonant est daté au 27 aout 2026 sur Steam.
sandman publié le 02/06/2026 à 22:02
Ca montre pas beaucoup de gameplay, mais l'ambiance est super dans le silent hill deja.

et control resonant a l'air super bien.

Ca va etre dur de choisir le day one.
wazaaabi publié le 02/06/2026 à 22:20
Silent Hill l’ambiance est géniale .
Par contre Control a l’air encore plus bordélique que le 1er.
sdkios publié le 02/06/2026 à 22:35
sandman wazaaabi Vous trouvez? Moi j'ai jamais été aussi peu hype par un SH. Fps, coloré, graphismes datés, infiltration,... y a rien qui va lol. J'espere me tromper, car j'attendais des news avec impatience !
ouken publié le 02/06/2026 à 22:35
Control vraiment pas emballé...
gameslover publié le 02/06/2026 à 22:39
J'adore remedy, maos control me fait aucun effet, par contre le silent hill a l'air vraiment pas mal.
sandman publié le 02/06/2026 à 22:41
sdkios on disait la même chose sur RE7, et apparemment ca a cartonné et les gens sont contents. Alors que ca n'a rien à voir avec resident evil et c'est en 1ere personne...
Et graphiquement ca semble très proche de SH2 et SH F.

Après ca montre pas grand chose et ca m'a l'air précalculé, donc faudra attendre une vidéo de gameplay et pas un trailer qui mise sur son histoire.
D'ailleurs ca me fait vachement penser au 2 avec le héros qui semble chercher sa femme également...
sasquatsch publié le 02/06/2026 à 22:50
Moi j'ai donné pour les day month one cette année après FH6 et 006...
Dommage qu'ils n'aient pas fait 2 minutes de Gameplay suite au trailer de Control2..
bigsnake publié le 03/06/2026 à 01:20
Faut un report pour octobre pour l'un des 2 jeux.
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 05:20
Ils sont fous, ils vont se péter la gueule tous
Mais bon je les prendrai quand même lol
marcus62 publié le 03/06/2026 à 06:54
Autant Control Resonant ça ne m'attire pas du tout, autant Silent Hill Townfall, gros coup de coeur ! L'ambiance

Et ILL, quelle claque ! Ces deux là, je vais les surveiller de près.
bennj publié le 03/06/2026 à 06:54
Bon ben ils ont corrigé la date sur steam... Vraiment dommage car fin août ca aurait évite le bordel de septembre.
sdkios publié le 03/06/2026 à 07:49
sandman oui on est jamais a l'abri d'une bonne surprise ! Je testerai dans tous les cas ! En plus j'ai vu qu'il est a 35,99 dans certaines enseignes, c'est pas cher pour le coup
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Control Resonant
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Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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