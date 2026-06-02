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On peut respirer : Mina the Hollower est un succès
Yacht Club s'est de nouveau entretenu directement avec Jason Schreier pour rassurer leurs fans : c'est bon, Mina the Hollower est officiellement un succès avec 300.000 unités vendues en seulement 3 jours, permettant au studio de s'assurer une « situation financière saine », ou en tout cas dans l'immédiat. Le fondateur ne cache pas souhaiter bien davantage pour financer ses projets d'avenir évoqués hier, dont Shovel Knight 3D.

Encore une fois, on peut refaire la comparaison : Shovel Knight, c'était 75.000 ventes en une semaine complète (mais sur seulement trois supports).

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rendan, link49, adamjensen, gareauxloups, yukilin
publié le 02/06/2026 à 17:48 par Gamekyo
commentaires (6)
akinen publié le 02/06/2026 à 17:52
Mérité
rendan publié le 02/06/2026 à 17:53
Mérité il est génial
adamjensen publié le 02/06/2026 à 18:39
oreillesal publié le 02/06/2026 à 19:33
Allez, hop, dans ma liste de souhaits.
skk publié le 02/06/2026 à 19:59
Oui totalement mérité. Et j'ai de la tune à notre époque, contrairement au moment de la sortie de shovel night donc d'office je le paye plein tarif celui-ci.
yukilin publié le 02/06/2026 à 20:20
Absolument mérité. Si le jeu sort en physique un jour, je soutiendrai à nouveau.
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Fiche descriptif
Mina the Hollower
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Nom : Mina the Hollower
Support : PC
Editeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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