On peut respirer : Mina the Hollower est un succès

Yacht Club s'est de nouveau entretenu directement avec Jason Schreier pour rassurer leurs fans : c'est bon,est officiellement un succès avec 300.000 unités vendues en seulement 3 jours, permettant au studio de s'assurer une « situation financière saine », ou en tout cas dans l'immédiat. Le fondateur ne cache pas souhaiter bien davantage pour financer ses projets d'avenir évoqués hier, dontEncore une fois, on peut refaire la comparaison :, c'était 75.000 ventes en une semaine complète (mais sur seulement trois supports).