[RAPPEL] State of Play à 23h00

Nous sommes en pleine semaine du Summer Game Fest et pendant que l'inconnu demeure côté Nintendo et que Xbox se prépare pour son show dimanche en fin de journée, c'est Sony qui sera donc le premier des trois constructeurs à dégainer ce soir à 23h00 avec environ 60 minutes pour décrire l'avenir sur PlayStation 5 (et PC, même si un peu moins qu'avant).On croise les doigts pour quelques belles surprises, en rappelant que quoi qu'il arrive, l'event sera l'occasion d'en découvrir davantage sur, l'un des gros morceaux de la prochaine rentrée.