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[RAPPEL] State of Play à 23h00
Nous sommes en pleine semaine du Summer Game Fest et pendant que l'inconnu demeure côté Nintendo et que Xbox se prépare pour son show dimanche en fin de journée, c'est Sony qui sera donc le premier des trois constructeurs à dégainer ce soir à 23h00 avec environ 60 minutes pour décrire l'avenir sur PlayStation 5 (et PC, même si un peu moins qu'avant).

On croise les doigts pour quelques belles surprises, en rappelant que quoi qu'il arrive, l'event sera l'occasion d'en découvrir davantage sur Marvel's Wolverine, l'un des gros morceaux de la prochaine rentrée.

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publié le 02/06/2026 à 04:52 par Gamekyo
commentaires (3)
taiko publié le 02/06/2026 à 04:54
Il est temps de relever le niveau de cette gen catastrophique.
keiku publié le 02/06/2026 à 04:56
l'avenir de playstation se joue aujourd'hui
nyseko publié le 02/06/2026 à 05:17
Enfin un nouveau trailer de GTA6 !
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