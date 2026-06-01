Comme d'autres, Ragnarok Online va tenter le coup du spin-off pour attirer les consoleux

C'est encore assez confidentiel mais la tendance reste présente : prendre une franchise de l'univers MMO, et en exploiter son lore pour un projet moins chronophage afin de rameuter un nouveau public. Ce fut le cas avec(tiré de Dungeon Fighter Online), prochainement le tout aussi Soulsborne(du MMO Vindictus justement) et on pourrait même évoquerdu coté du Japon (et pas chez nous, on n'oublie pas).Et il en sera donc de même pouravec le temporairement nommé, titre un peu trompeur puisque cela concerne aussi le PC (avec la PlayStation 5, la Xbox Series et la Nintendo Switch 2). Pas de Soulsborne cette fois mais ce qui semble être un RPG HD-2D vu le teaser, mais nous en saurons très vite un peu plus avec une fenêtre de sortie fixée pour le premier semestre 2027.