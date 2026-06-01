Mina the Hollower semble mieux démarrer en ventes que Shovel Knight (mais est-ce suffisant ?)
Mina the Hollower est (enfin) sorti la semaine dernière et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il a su marquer le coup au niveau des retours critiques, mais quid des ventes ? Yacht Club évite pour le moment de parler, si ce n'est à Jason Schreier en lui confiant que 55.000 unités ont été vendues sur Steam les premières heures, ce qui représente une belle performance quand on compare à Shovel Knight et ses 75.000 en une semaine sur trois supports cumulés (PC, Wii U et 3DS à l'époque).
La question est de savoir maintenant si, avec les ventes consoles (la grande inconnue pour l'heure), Yacht Club se satisfait de ce premier résultat, surtout que le PDG avait déjà déclaré vu le temps et les moyens alloués souhaiter « 1 million de ventes pour ne pas être déçu ». On le souhaite pour eux, car le résultat est là : 92 sur Metacritic, soit l'une des meilleures moyennes de l'année.
Y’a des « enigmes » que l’on resout des heures plus tard à « l’observation » ou en écoutant un conseil d’un PNJ.
Ce genre d’avancé à la outer wilds, j’adore
J'espère pour eux qu'ils vont y arriver
55.000 ventes à 20 dollars ça fait 1,1 million de dollars, moins les 30% de taxe Steam ça fait 770,000 dollars pour l'instant (vu qu'ils éditent leur propre jeu y'a pas d'autre intermédiaire normalement). Il leur faut beaucoup plus