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Mina the Hollower semble mieux démarrer en ventes que Shovel Knight (mais est-ce suffisant ?)
Mina the Hollower est (enfin) sorti la semaine dernière et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il a su marquer le coup au niveau des retours critiques, mais quid des ventes ? Yacht Club évite pour le moment de parler, si ce n'est à Jason Schreier en lui confiant que 55.000 unités ont été vendues sur Steam les premières heures, ce qui représente une belle performance quand on compare à Shovel Knight et ses 75.000 en une semaine sur trois supports cumulés (PC, Wii U et 3DS à l'époque).

La question est de savoir maintenant si, avec les ventes consoles (la grande inconnue pour l'heure), Yacht Club se satisfait de ce premier résultat, surtout que le PDG avait déjà déclaré vu le temps et les moyens alloués souhaiter « 1 million de ventes pour ne pas être déçu ». On le souhaite pour eux, car le résultat est là : 92 sur Metacritic, soit l'une des meilleures moyennes de l'année.

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publié le 01/06/2026 à 09:09 par Gamekyo
commentaires (9)
magnetic publié le 01/06/2026 à 09:12
Le truc c’est que beaucoup de joueurs ont participé au kick starter et ont reçu le jeu par ce biais. J’imagine que ça ne compte pas comme une vente.
nicolasgourry publié le 01/06/2026 à 09:21
C'est surtout le bouche à oreille qui fera toute la différence avec des jeux comme ça (indé peaufiné pour faire court).
akinen publié le 01/06/2026 à 09:27
Je ne lui trouve aucun défauts, c’est fou!

Y’a des « enigmes » que l’on resout des heures plus tard à « l’observation » ou en écoutant un conseil d’un PNJ.

Ce genre d’avancé à la outer wilds, j’adore
amario publié le 01/06/2026 à 09:33
J'ai pris mais pas encore lancé
jeanouillz publié le 01/06/2026 à 09:53
Il est vraiment dur je trouve... j'ai un peu galéré à sauver "Renée" mais c'est fait
vyse publié le 01/06/2026 à 10:40
jeanouillz parfait tma convaincu je le prends ; marre de deux de merde facile
noishe publié le 01/06/2026 à 10:45
De mémoire il avait dit que 100 000 exemplaires seraient pas terrible, 200 000 vraiment bien, et que 500 000 seraient parfait. Finalement c'est 1 million qu'il faut ?

J'espère pour eux qu'ils vont y arriver
liberty publié le 01/06/2026 à 11:15
magnetic je me demande la différence qui c'est rajouter en terme d'argent entre le Kickstarter et la sortie.
noishe publié le 01/06/2026 à 11:30
liberty Si on se base sur des données simples, le jeu a coûté 5 million de dollars de développement. Le Kickstarter leur a rapporté 1 239 584 de dollars.

55.000 ventes à 20 dollars ça fait 1,1 million de dollars, moins les 30% de taxe Steam ça fait 770,000 dollars pour l'instant (vu qu'ils éditent leur propre jeu y'a pas d'autre intermédiaire normalement). Il leur faut beaucoup plus
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Fiche descriptif
Mina the Hollower
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Nom : Mina the Hollower
Support : PC
Editeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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