NateTheHate : Call of Duty - Modern Warfare 4 arriverait bien sur Nintendo Switch 2 [UP]

On doit logiquement approcher du reveal du prochainet bien entendu, pas besoin d'attendre le gros show (Xbox Showcase ?) pour avoir les premiers éléments avec notamment une énième confirmation du sous-titredont billbil-kun tease ci-dessous le key art, pour un chapitre qui se déroulerait cette fois autour de la Corée du Nord et Corée du Sud.Et info bonus : selon le tout aussi renseigné NateTheHate, il sortirait Day One sur Nintendo Switch 2, soit le premier épisode sur un support du constructeur depuis les débuts de la Wii U en 2012.UPDATE :- Activision vient de mettre en ligne un teaser officiel, confirmant en douce que nous partirons bien vers la ou les Corées.