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NateTheHate : Call of Duty - Modern Warfare 4 arriverait bien sur Nintendo Switch 2 [UP]
On doit logiquement approcher du reveal du prochain Call of Duty et bien entendu, pas besoin d'attendre le gros show (Xbox Showcase ?) pour avoir les premiers éléments avec notamment une énième confirmation du sous-titre Modern Warfare 4 dont billbil-kun tease ci-dessous le key art, pour un chapitre qui se déroulerait cette fois autour de la Corée du Nord et Corée du Sud.

Et info bonus : selon le tout aussi renseigné NateTheHate, il sortirait Day One sur Nintendo Switch 2, soit le premier épisode sur un support du constructeur depuis les débuts de la Wii U en 2012.




UPDATE :

- Activision vient de mettre en ligne un teaser officiel, confirmant en douce que nous partirons bien vers la ou les Corées.

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aeris201
publié le 28/05/2026 à 08:54 par Gamekyo
commentaires (17)
kali publié le 28/05/2026 à 09:23
Tiens, ça me fait penser que le deal sur 10 ans Nintendo -Activision suite à l'acquisition de Microsoft de ce dernier n'a jamais été respecté ou je rêve ?
kidicarus publié le 28/05/2026 à 09:32
kali respecté à partir de quand? c'est ça le problème. Et combien de jeu?

Un maintenant et un autre dans 10 ans
aeris201 publié le 28/05/2026 à 09:46
Call of c’est comme Final Fantasy, c’est quand la licence est en declin que ca réapparaît sur console Nintendo
kali publié le 28/05/2026 à 09:48
kidicarus
mattewlogan publié le 28/05/2026 à 10:25
aeris201 haha
rogeraf publié le 28/05/2026 à 10:42
On en est au combien, COD 18 ??
wickette publié le 28/05/2026 à 10:59
kali
Tu crois que la switch 1 permettait de faire tourner les cod ? Lol

Si le deal n’était pas respecté réellement, Nintendo aurait agi légalement. C’est pas le cas
kali publié le 28/05/2026 à 11:46
wickette
cyr publié le 28/05/2026 à 12:21
Call of était aussi sur DS a une autre époque. Mais dans des versions propre a la DS, sans vrai multijoueur....

Il est loin cette époque où les développeurs proposer plusieurs versions en harmonie avec le support visé....

Après, je pense pas qu'il y ai beaucoup de pro N intéressé par call of.

Perso le dernier que j'ai fait, c'était pas celui de l'année dernière, mais celui d'avant.

J'ai pratiquement fais que du zombie. Et le solo
Et 0 partie en ligne ......bon avec le gamepass.

Call of je peux plus, le mode zombie a la limite.
drybowser publié le 28/05/2026 à 12:26
Bien longtemps que les call of ne m intéressent plus ! Mes 3 premiers étaient géniaux , après ça , dès que ça a quitté la seconde guerre mondiale ça a décliné...
patrickleclairvoyant publié le 28/05/2026 à 15:11
Trop deg, ça n’a pas l’air d’être la suite du scénario de MW3. À part Ghost je n’ai vu aucun autre perso. J’espère que la connexion obligatoire pour le solo ne sera pas dispo comme pour les derniers black Ops.
ducknsexe publié le 28/05/2026 à 15:47
Même l affiche est flou pour un jeu flou sur SW2
gamesebde3 publié le 28/05/2026 à 16:33
cyr "Après, je pense pas qu'il y ai beaucoup de pro N intéressé par call of."

Donc ce cliché de pro N se perpétue. L'histoire selon laquelle les gens qui achètent une console nintendo ne le font que pour jouer à du nintendo.
Les clichés bidons ont la peau dure.
La wii s'est énormément vendue parce qu'il y avait énormément de jeux, du nintendo et des jeux d'éditeurs-tiers.
La Wii U avait des jeux nintendo mais très peu de jeux d'éditeurs-tiers, elle s'est mal vendue.
La switch avait de tout et la switch 2 ne demande qu'à suivre son exemple.

Je n'arrive pas à comprendre qu'encore maintenant, il y a des gens qui disent que sur consoles nintendo, il n'y a pas le public pour tel ou tel jeu.
Rien ne représente plus l'univers nintendo dans l'imaginaire que les consoles nes et super nes.
Pourtant à l'époque, ils ne souciaient pas de savoir si un jeu de shoot ou un rpg pouvait côtoyer Mario and co.
cyr publié le 28/05/2026 à 16:41
gamesebde3 tu parle a un pro N en retraite lol.

Si les gens sont intéressés par call of, alors ils ont une xbox, une PlayStation ou un pc, parce que le dernier sortie sur support nintendo daté de la wii u.

Personne va attendre X année en espérant que un call of sort sur switch ou switch2.
gamesebde3 publié le 28/05/2026 à 17:48
cyr
Ce n'est pas ça mon propos. Déjà, pas tout le monde ne peut se payer plusieurs supports.
Évidemment que si quelqu'un est intéressé majoritairement par les jeux d'éditeurs-tiers, pour le moment, la switch 2 n'est pas la mieux placée. Entre tous ceux qui ne sortent pas et ceux qui sortent mais plus tard, c'est sûr.

Mais je dis que l'histoire du public sur console nintendo, c'est une légende, un cliché éculé.
Il n'y a pas un possesseur de switch 2, qui ne possède que cette console, qui va dire: "ah non! Moi je n'achète que les jeux nintendo !"
Évidemment, il y a une frange de gens qui ont au minimum un pc ou une ps5 ou une xbox serie qui achètent en plus la s2 pour les exclusivités.
Mais pour ce qui est de call of duty, je suis sûr que ça se vendra bien également sur la dernière de nintendo.
cyr publié le 28/05/2026 à 18:04
gamesebde3 Si on exclu les fan nintendo du reste du public de switch2 par exemple, les personnes qui reste sont soit jeune, soit possède majoritairement d'autre console.

Et dedans tu a des joueurs occasionnel.

Car le public qui passe sont temps sur consoles n'est pas majoritaire.

Déjà avec les trophée, et succès, on pouvait se rendre compte des gens qui finissent les jeux, et ceux qui poncer les jeux.
Chose qu'on peut pas voir sur consoles nintendo, je te l'accorde.

Je ne dit pas qu'un gars lambda ayant une switch2 ne serais pas intéressé par un call of duty, mais dans les faits, ils sont minoritaire...

La wii c'était différent car grand public.

La switch2 pour l'heure je doute que le grand public soit la de manière significative.

Après elle a presque 1 an, tous est possible par la suite.
cyr publié le 28/05/2026 à 18:24
gamesebde3 il faudra faire le ratio se possesseur de switch2 qui on acheter call of.

Et coir si en pourcentage c'est similaire au autres plate-forme.

Il y a que comme ça qu'on peux voir si une version switch2 a trouver sont public.

Après bien évidemment il faut pas écouter les pro s/ m qui diront que c'est un échec car pas dans le top 5.

Mais ils oublient de considérer le parc de consoles.

Une consoles vendu a 100 millions fera mieux qu'une consoles a 20 millions, mais ils faut voir le ratio....on peux pas faire de comparaison sur des chiffres de ventes...sans tenir compte du parc respectifs de chaque consoles.

Un exemple con:

Si le nouveau call of fait 1 millions de ventes sur ps5 alors que le parc est a 100 millions, et que la versions switch2 fait 200 000 pour 20 millions.....alors sauf erreur de calcul, mais le ratio serai identique.
Et dans ce cas précis, la version switch2 c'est autant vendu proportionnellement que les autres.
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Call of Duty : Modern Warfare III
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare III
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Sledgehammer Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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