Spin-off ou pas, le prochain Kingdom Come restera dans le domaine du RPG OW

Cela devait valoir le coup d'être précisé, et c'est ce à quoi Warhorse s'est justement employé cette nuit : si les développeurs se refusent toujours de préciser si le prochain(officialisé cette semaine) sera le troisième épisode de la franchise, un spin-off ou une sorte de grosse extension stand-alone, les mecs veulent tout de même rassurer sur le fait qu'ils ne partiront pas dans x direction vu qu'on restera dans le domaine du RPG en monde ouvert. Et si tout va bien, ça sortira durant la prochaine année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028 (ça sent quand même autre chose que le troisième épisode vu la proximité avec le précédent).L'adaptation maison dun'a elle aucune période de sortie pour le moment, et on rappelle que si pour les deux projets, on retrouvera des pointures du studio, tout cela devrait se faire sans Daniel Vavra, le grand responsable narratif actuellement trop occupé à tenter de mettreau cinéma ou série TV.