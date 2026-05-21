Jason Schreier : Bungie n'a aujourd'hui plus aucun nouveau projet en production
On a parlé trop vite, et en même temps peuvent changer d'une rumeur à l'autre, mais on accorde suffisamment de confiance envers Jason Schreier et ses sources pour rebondir de suite sur le précédent article : nous ne sommes pas prêts de voir Destiny 3, vu que la production n'a même pas encore été validée.
Selon plusieurs sources internes, l'arrêt du suivi de Destiny 2 ne va pas être en lien avec un transfert des effectifs vers l'avenir, mais une vague de licenciements ordonnée par Sony (Bungie est toujours un des studios les plus coûteux à cause des salaires à Seattle). Actuellement, aucun nouveau projet, que ce soit une nouvelle licence ou un nouveau Destiny, n'a encore obtenu le feu vert.
Concernant Marathon, Jason Schreier confirme que le jeu n'a pas atteint ses objectifs de ventes mais Bungie compte remonter la pente par une accélération de suivi grâce au transfert il y a quelques semaines de quelques employés en renfort.
publié le 21/05/2026 à 23:25 par Gamekyo
Tu crois acheter une Ferrari, tu te retrouves avec une R5.
Je serais sony je porterai plainte contre eux et ryan car il y a quand même anguille sous roche avec un rachat aussi onéreux.
Bungie aurai fait destiny 3, dans le rachat, l'histoire aurait été différente
Prochaine début de news à ce sujet "Sony ferme..."