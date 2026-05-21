Jason Schreier : Bungie n'a aujourd'hui plus aucun nouveau projet en production Jason Schreier : Bungie n'a aujourd'hui plus aucun nouveau projet en production

On a parlé trop vite, et en même temps peuvent changer d'une rumeur à l'autre, mais on accorde suffisamment de confiance envers Jason Schreier et ses sources pour rebondir de suite sur le précédent article : nous ne sommes pas prêts de voir Destiny 3, vu que la production n'a même pas encore été validée.



Selon plusieurs sources internes, l'arrêt du suivi de Destiny 2 ne va pas être en lien avec un transfert des effectifs vers l'avenir, mais une vague de licenciements ordonnée par Sony (Bungie est toujours un des studios les plus coûteux à cause des salaires à Seattle). Actuellement, aucun nouveau projet, que ce soit une nouvelle licence ou un nouveau Destiny, n'a encore obtenu le feu vert.



Concernant Marathon, Jason Schreier confirme que le jeu n'a pas atteint ses objectifs de ventes mais Bungie compte remonter la pente par une accélération de suivi grâce au transfert il y a quelques semaines de quelques employés en renfort.