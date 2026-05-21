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Jason Schreier : Bungie n'a aujourd'hui plus aucun nouveau projet en production
On a parlé trop vite, et en même temps peuvent changer d'une rumeur à l'autre, mais on accorde suffisamment de confiance envers Jason Schreier et ses sources pour rebondir de suite sur le précédent article : nous ne sommes pas prêts de voir Destiny 3, vu que la production n'a même pas encore été validée.

Selon plusieurs sources internes, l'arrêt du suivi de Destiny 2 ne va pas être en lien avec un transfert des effectifs vers l'avenir, mais une vague de licenciements ordonnée par Sony (Bungie est toujours un des studios les plus coûteux à cause des salaires à Seattle). Actuellement, aucun nouveau projet, que ce soit une nouvelle licence ou un nouveau Destiny, n'a encore obtenu le feu vert.

Concernant Marathon, Jason Schreier confirme que le jeu n'a pas atteint ses objectifs de ventes mais Bungie compte remonter la pente par une accélération de suivi grâce au transfert il y a quelques semaines de quelques employés en renfort.
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publié le 21/05/2026 à 23:25 par Gamekyo
commentaires (13)
shanks publié le 21/05/2026 à 23:30
Dire que les mecs étaient les rois de la marque Xbox pendant 2 générations de consoles.
ouken publié le 21/05/2026 à 23:56
Il ce son fait massacré quel dégoût...retourner sur halo
guiguif publié le 22/05/2026 à 00:08
Le pire rachat de l'histoire.
Tu crois acheter une Ferrari, tu te retrouves avec une R5.
altendorf publié le 22/05/2026 à 00:29
Il est maintenant venu le temps de faire une refonte complète de Bungie.
stardustx publié le 22/05/2026 à 01:13
Je suis pas du genre à souhaiter la fermeture d'un studio, mais Bungie a enc*lé tellement de gens tellement de fois et dans des proportions astronomiques que je suis prêt à faire une exception pour eux.
raoh38 publié le 22/05/2026 à 01:21
Triste .... au delà de cela les "patrons" historiques vont ,même si le studio ferme s'en sortir avec toutes les tunes d'un fabuleux parachute doré acquit a chaque revente ou transaction (activision).
Je serais sony je porterai plainte contre eux et ryan car il y a quand même anguille sous roche avec un rachat aussi onéreux.
kinectical publié le 22/05/2026 à 01:23
shanks que dire de Destiny 1 qui était une PERLE avec un gameplay et un lore de malade et Destiny 2 dans ses premières années qui était quand même ultra jouissif et bourrée de contenu et puis aujourd’hui ? Ce n’est plus que l’ombre de ce que c’était
riddler publié le 22/05/2026 à 02:19
Il n’y avait pas un journaliste de JV.com qui était parti chez eux?
bignstarfox publié le 22/05/2026 à 02:53
Dommage, destiny 2 était un bon jeu entre amis, ce faire racheté par un constructeur c'est pas la meilleure solution, Tous ça pour 3 milliard, Sony et Microsoft, mele combat, ça acheté des studios et a la fin c'est terminus
Bungie aurai fait destiny 3, dans le rachat, l'histoire aurait été différente
oreillesal publié le 22/05/2026 à 05:07
Le dernier clou dans le cercueil, après la mise à mort d'un énième studio talentueux.
Prochaine début de news à ce sujet "Sony ferme..."
jenicris publié le 22/05/2026 à 05:17
walterwhite publié le 22/05/2026 à 05:42
Quel gâchis. La licence Destiny mérite tellement un 3è opus.
osiris67 publié le 22/05/2026 à 05:44
Preuve de plus que Sony est vraiment devenu miserable sur ps5
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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