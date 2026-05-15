[RUMEUR] Nintendo va faire son entrée en Inde début 2027... avec sa Nintendo Switch 1
L'annonce prête à sourire mais c'est un premier pas vers un nouveau marché émergent : selon les sources du podcast local Day Zero, Nintendo s'apprêterait à lancer sa Nintendo Switch 1 (oui, la « 1 ») en Inde, et ce pour début 2027 au prix de 20.000 roupies (plus ou moins 180€). Comme en Chine, cela passerait par un distributeur local, Redington en l'occurrence.
Alors évidemment, et là encore comme pour le marché chinois, la Switch 1 y est déjà disponible depuis quelques années via le marché gris (et au même tarif) mais il n'est jamais trop tard pour faire son entrée officielle pour commencer à y construire l'avenir.
publié le 15/05/2026 à 09:46 par Gamekyo
Et c'est une nouvelle "preuve" on s'en doutait...
Entre la hausse du prix de la S2 qui va la rendre inaccessible à de nombreux foyers, et un record aussi symbolique que marketing de machines vendues en ligne de mire...
A Sony de relancer la prod de la PS2 ou a recompter s'il y a pas quelques millions oubliés encore
En Inde, des fiches et des prises de courant de type C, type D et type M sont utilisées. La tension du réseau est de 230 V à une fréquence de 50 Hz.
Faudra voir mais il est bien possible que la Switch Indienne soit facilement plug'n play si les frais de port sont pas ouf ...Une Switch à 180 € en Inde reviendrait probablement entre 240 et 255 €.
vu que Nintend europe veut augmener les prix
Même si l'Inde est un pays encore majoritairement pauvre, ils ont quand même des gens riches voir très riche.
Je ne serais pas étonné de voir la premiere switch produite là-bas et surpris de votre ir nintendo des pole officiels un peu partout ses derniers temps comme la Thaïlande etc.
C'est tout a fait possible, il on bien trouver 5 millions de ventes supplémentaires entre 2020 et 2025 sortie du chapeau magique de Jim Rayan, va savoir
Et il y aura toujours les même qui diront que c'est vrai....1 fois c'est déjà gros comme une maison, mais 2 fois y aura plus aucun doute.
Et devienne la console la plus vendue de tout les temps
Et si Nintendo lance sa console dans de nouveaux marchés en 2027 c’est qu’il a l’intention de maintenir la production de la console en 2027 et au dela
Lorsqu'ils viennent en France, ils trouvent que tout est cher par contre ils sont largement la capacité de s'acheter une console de jeuxvidéo. Par contre, aucun des 35 ne porte le moindre intéret pour ce secteur, bilan ils dépensent chez Apple.
Si Nintendo garde une production jusqu'en 2028, la switch 1 devrait dépasser la ps2
La DS a fait ses 154M en 9 ans avec 4 baisses de prix. Et la PS2 a atteint les 155 millions officiellement annoncés en 2012, soit en 12 ans, avec au passage 8 réductions tarifaires. À la fin de sa vie (2010), la PS2 était en bundles avec un jeu à 69€ ????. Malgré son immense succès commercial, cette période correspond aussi à la plus compliquée financièrement pour Sony Interactive, la seule période déficitaire d'ailleurs.
Sans oublier le cas assez ridicule de Jim Ryan en 2024 qui découvre que plusieurs millions de PS2 auraient encore été écoulées après l’arrêt officiel de la production annoncé en 2013. Donc on nous annonce 24 ans après la commercialisation que cette PS2 qui était en fin de vie vers 2010, qui avait un chiffre arrêté officiellement à 155M en 2012, et l'arrêt de la production en 2013, arrive avec 5 millions supplémentaires sortant du chapeau de Jim Ryan en interview réalisée 1 mois après son départ. Le mec a fait cette annonce en interview alors qu'il n'était plus PDG????. Les médias ont tous relayé l'info et le chiffre est resté à 155M sur le site officiel pendant des semaines... avant de voir Sony réagir à ce bruit médiatique et rattrape la boulette de son ancien PDG, en allant modifier le chiffre sur le site, et d'ailleurs seulement ce chiffre PS2, rien n'a bougé même celui de la PS4 qui était pourtant encore d'actualité dans le commerce. Il fallait rajouter à la console qui a besoin de peu de millions pour empêcher la Switch de leur enlever le seul et dernier record qu'il restait à PlayStation, même si ça faite 2 générations que la PS2 n'est plus d'actualité. Inventer 5 millions pour la PS2 c'est plus simple que 70M pour la PS3 ou 40M pour la PS4. Et surtout, le suivi des ventes de cette époque était moins accessible aux organismes comme le SELL, NPD. GFK... etc.
Mais au final, même avec 160 millions de consoles vendues (admettons ????), aucune entreprise, y compris Sony, ne souhaiterait reproduire le modèle économique déficitaire de la PS2.
Par contre la Switch est un succès à tous les niveaux... la reserve du cash de Nintendo a littéralement doublé grace à cette console... un modèle économique que tout le mondre aimerait reproduire... mais ce sera difficile pour une autre entreprise sans le catalogue 1st party de Nintendo.
Ce sera la console la plus vendue, un point c’est tout