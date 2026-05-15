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[RUMEUR] Nintendo va faire son entrée en Inde début 2027... avec sa Nintendo Switch 1
L'annonce prête à sourire mais c'est un premier pas vers un nouveau marché émergent : selon les sources du podcast local Day Zero, Nintendo s'apprêterait à lancer sa Nintendo Switch 1 (oui, la « 1 ») en Inde, et ce pour début 2027 au prix de 20.000 roupies (plus ou moins 180€). Comme en Chine, cela passerait par un distributeur local, Redington en l'occurrence.

Alors évidemment, et là encore comme pour le marché chinois, la Switch 1 y est déjà disponible depuis quelques années via le marché gris (et au même tarif) mais il n'est jamais trop tard pour faire son entrée officielle pour commencer à y construire l'avenir.

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link49, rocan, fanlink1, aeris201
publié le 15/05/2026 à 09:46 par Gamekyo
commentaires (37)
link49 publié le 15/05/2026 à 09:50
A voir si malgré tout ce temps, elle peut s'y vendre.
onsentapedequijesuis publié le 15/05/2026 à 09:51
Vc'est bon elle va depasser la PS2
51love publié le 15/05/2026 à 09:53
Nintendo n'a aucune intention de tuer la Switch 1 maintenant comme je le disais l'autre jour.

Et c'est une nouvelle "preuve" on s'en doutait...

Entre la hausse du prix de la S2 qui va la rendre inaccessible à de nombreux foyers, et un record aussi symbolique que marketing de machines vendues en ligne de mire...


A Sony de relancer la prod de la PS2 ou a recompter s'il y a pas quelques millions oubliés encore
nicolasgourry publié le 15/05/2026 à 09:54
onsentapedequijesuis je me suis dit "qui va être le premier à le dire" ^^
rupinsansei3 publié le 15/05/2026 à 09:58
Ils veulents clairement rattraper la ps2, les bougres
link49 publié le 15/05/2026 à 09:59
51love Surtout qu'il leur reste la carte baisse de prix sur les autres marchés.
newtechnix publié le 15/05/2026 à 09:59
moins de 180 euros? on se fait donc bien entubé.

En Inde, des fiches et des prises de courant de type C, type D et type M sont utilisées. La tension du réseau est de 230 V à une fréquence de 50 Hz.

Faudra voir mais il est bien possible que la Switch Indienne soit facilement plug'n play si les frais de port sont pas ouf ...Une Switch à 180 € en Inde reviendrait probablement entre 240 et 255 €.

vu que Nintend europe veut augmener les prix
sonilka publié le 15/05/2026 à 09:59
180€ la console qui va avoir 10 ans. Le tout dans un pays ou le revenu moyen tourne autour de 230$/mois. Ca devrait bien se passer.
newtechnix publié le 15/05/2026 à 10:03
sonilka heu je pense pas que Nintendo a fait ce calcul par contre sur 1.47 milliards d'habitants , il doit bien y avoir au moins 100 à 200 millions qui pourraient avoir les moyens.

Même si l'Inde est un pays encore majoritairement pauvre, ils ont quand même des gens riches voir très riche.
kidicarus publié le 15/05/2026 à 10:04
link49 la switch ne baissera pas pour pondérer une partie des hausse que la switch 2 pourrait subir. Mais ne pas mettre de côté la possible baisse de marge de la switch 1 dû aux divers coûts supplémentaires du contexte mondial.

Je ne serais pas étonné de voir la premiere switch produite là-bas et surpris de votre ir nintendo des pole officiels un peu partout ses derniers temps comme la Thaïlande etc.
krusty79 publié le 15/05/2026 à 10:06
Totalement dans leur ligne directrice de faire du neuf avec du vieux...
bignstarfox publié le 15/05/2026 à 10:10
Nintendo veulent tout faire pour que la Switch 1 devienne la console la plus vendue de tout les temps
pastorius1 publié le 15/05/2026 à 10:20
Sony annonce avoir oublié 20 millions de PS2 vendues en Inde en 2007.
defcon5 publié le 15/05/2026 à 10:21
pastorius1 tellement ça
bignstarfox publié le 15/05/2026 à 10:27
pastorius1
C'est tout a fait possible, il on bien trouver 5 millions de ventes supplémentaires entre 2020 et 2025 sortie du chapeau magique de Jim Rayan, va savoir
cyr publié le 15/05/2026 à 10:36
rupinsansei3 impossible. Je te garantie que des la switch 1 sera a 159 million, sony va annoncer qu'en réalité, la ps2 c'est 165 millions...

Et il y aura toujours les même qui diront que c'est vrai....1 fois c'est déjà gros comme une maison, mais 2 fois y aura plus aucun doute.
aeris201 publié le 15/05/2026 à 10:40
Ah ouais Nintendo est vraiment determiné a ce que la Switch 1 depasse la PS2

Et devienne la console la plus vendue de tout les temps
natedrake publié le 15/05/2026 à 10:41
Les pro-N en mode rassurage.
zanpa publié le 15/05/2026 à 10:47
Le recyclage made in Nintendo
myki publié le 15/05/2026 à 10:49
Ils ne pourront plus aller au dela du nombre de consoles fabriquées indiqué a l'unité pret, sans etre totalement et definitivement decredibiliser sur ce sujet.
oreillesal publié le 15/05/2026 à 10:54
Que les pro S se rassurent, la prochaine mission lunaire decouvrira un stock de plusieurs millions de PS2.
aeris201 publié le 15/05/2026 à 10:58
onsentapedequijesuis Plus que 4 petits millions de Switch 1 et l’affaire est plié

Et si Nintendo lance sa console dans de nouveaux marchés en 2027 c’est qu’il a l’intention de maintenir la production de la console en 2027 et au dela
solarr publié le 15/05/2026 à 11:04
pastorius1 Sony annonce avoir oublié 20 millions de PS2 vendues en Inde en 2007.
badeuh publié le 15/05/2026 à 11:19
sonilka Ton chiffre a (comme la switch) 10ans de retard. Les salaries des équipes IT avec lesquelles je bosse gagne en moyenne 29k€ annuel. Certes ils ont réussi et ne représentent pas la population moyenne, cependant l'Inde n'est pas le pays de miséreux qu'on voit dans certains films.
Lorsqu'ils viennent en France, ils trouvent que tout est cher par contre ils sont largement la capacité de s'acheter une console de jeuxvidéo. Par contre, aucun des 35 ne porte le moindre intéret pour ce secteur, bilan ils dépensent chez Apple.
zerdow publié le 15/05/2026 à 11:27
Natedrake dit le mec qui se caresser mutuellement avec le reste de l’équipe Pro Sony sous un article baser sur une estimation d’IGN , aller vient par la qu’on lèche tes larmes
micheljackson publié le 15/05/2026 à 11:30
Il faudra les prévenir que dans Densha de go, le but n'est pas de se faire écrabouiller par le train.
hypermario publié le 15/05/2026 à 11:35
Je devrais acheter une switch OLEd pour aider Nintendo a passer les 160 Milions
dono56 publié le 15/05/2026 à 11:42
Cela signifierai que la production de la switch 1 continuera au delà de mars / avril 2027, moment où elle devrait avoir atteint les 158 millions.
Si Nintendo garde une production jusqu'en 2028, la switch 1 devrait dépasser la ps2
janosaudron publié le 15/05/2026 à 11:52
Il faut remettre les choses en perspective : les 155 millions de Nintendo Switch vendues entre 2017 et 2025 représentent 8 ans d’exploitation, sans la moindre baisse de prix durant toute sa carrière. Du jamais vu.

La DS a fait ses 154M en 9 ans avec 4 baisses de prix. Et la PS2 a atteint les 155 millions officiellement annoncés en 2012, soit en 12 ans, avec au passage 8 réductions tarifaires. À la fin de sa vie (2010), la PS2 était en bundles avec un jeu à 69€ ????. Malgré son immense succès commercial, cette période correspond aussi à la plus compliquée financièrement pour Sony Interactive, la seule période déficitaire d'ailleurs.

Sans oublier le cas assez ridicule de Jim Ryan en 2024 qui découvre que plusieurs millions de PS2 auraient encore été écoulées après l’arrêt officiel de la production annoncé en 2013. Donc on nous annonce 24 ans après la commercialisation que cette PS2 qui était en fin de vie vers 2010, qui avait un chiffre arrêté officiellement à 155M en 2012, et l'arrêt de la production en 2013, arrive avec 5 millions supplémentaires sortant du chapeau de Jim Ryan en interview réalisée 1 mois après son départ. Le mec a fait cette annonce en interview alors qu'il n'était plus PDG????. Les médias ont tous relayé l'info et le chiffre est resté à 155M sur le site officiel pendant des semaines... avant de voir Sony réagir à ce bruit médiatique et rattrape la boulette de son ancien PDG, en allant modifier le chiffre sur le site, et d'ailleurs seulement ce chiffre PS2, rien n'a bougé même celui de la PS4 qui était pourtant encore d'actualité dans le commerce. Il fallait rajouter à la console qui a besoin de peu de millions pour empêcher la Switch de leur enlever le seul et dernier record qu'il restait à PlayStation, même si ça faite 2 générations que la PS2 n'est plus d'actualité. Inventer 5 millions pour la PS2 c'est plus simple que 70M pour la PS3 ou 40M pour la PS4. Et surtout, le suivi des ventes de cette époque était moins accessible aux organismes comme le SELL, NPD. GFK... etc.

Mais au final, même avec 160 millions de consoles vendues (admettons ????), aucune entreprise, y compris Sony, ne souhaiterait reproduire le modèle économique déficitaire de la PS2.

Par contre la Switch est un succès à tous les niveaux... la reserve du cash de Nintendo a littéralement doublé grace à cette console... un modèle économique que tout le mondre aimerait reproduire... mais ce sera difficile pour une autre entreprise sans le catalogue 1st party de Nintendo.
aeris201 publié le 15/05/2026 à 11:58
janosaudron Tes propos sont tres juste
piratees publié le 15/05/2026 à 12:39
newtechnix j'ai eu ma switch OLED pour 220€ import hong kong
cyr publié le 15/05/2026 à 12:51
janosaudron tu a tous dit. On peut pas faire plus clair.
shambala93 publié le 15/05/2026 à 12:54
Les tarés du site ! Mon dieu !
aeris201 publié le 15/05/2026 à 12:57
cyr Contrairement a la PS2, quand la Switch depassera les 160 millions, personne ne pourra contester ce chiffre

Ce sera la console la plus vendue, un point c’est tout
rupinsansei3 publié le 15/05/2026 à 13:21
aeris201 la portable, précise
rupinsansei3 publié le 15/05/2026 à 13:23
janosaudron pas de baisse de prix mais des grosse promos massif surtout au japon
aeris201 publié le 15/05/2026 à 13:26
rupinsansei3 La Switch sera la console la plus vendue, ya rien d’autres a preciser
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