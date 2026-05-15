[RUMEUR] Nintendo va faire son entrée en Inde début 2027... avec sa Nintendo Switch 1

L'annonce prête à sourire mais c'est un premier pas vers un nouveau marché émergent : selon les sources du podcast local Day Zero, Nintendo s'apprêterait à lancer sa Nintendo Switch 1 (oui, la « 1 ») en Inde, et ce pour début 2027 au prix de 20.000 roupies (plus ou moins 180€). Comme en Chine, cela passerait par un distributeur local, Redington en l'occurrence.Alors évidemment, et là encore comme pour le marché chinois, la Switch 1 y est déjà disponible depuis quelques années via le marché gris (et au même tarif) mais il n'est jamais trop tard pour faire son entrée officielle pour commencer à y construire l'avenir.