2 millions d'unités écoulées pour Silent Hill f

Konami annonce fièrement quea désormais dépassé la barre des 2 millions d'unités écoulées à travers le monde (expédition et ventes numérique), un quota atteint un peu moins rapidement quemais on reste dans une très belle performance pour la franchise.Nous verrons dans le courant de l'année si(PC/PS5) brille tout autant, en rappelant également si besoin est que la Bloober Team planche dans l'ombre sur