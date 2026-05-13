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2 millions d'unités écoulées pour Silent Hill f
Konami annonce fièrement que Silent Hill f a désormais dépassé la barre des 2 millions d'unités écoulées à travers le monde (expédition et ventes numérique), un quota atteint un peu moins rapidement que Silent Hill 2 Remake mais on reste dans une très belle performance pour la franchise.

Nous verrons dans le courant de l'année si Silent Hill Townfall (PC/PS5) brille tout autant, en rappelant également si besoin est que la Bloober Team planche dans l'ombre sur Silent Hill 1 Remake.



3
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aozora78, icebergbrulant, osiris67
publié le 13/05/2026 à 09:42 par Gamekyo
commentaires (4)
kerochan publié le 13/05/2026 à 10:01

Tellement mérité !
Je rêve d'une arrivée sur Switch 2. Il en était question d'ailleurs à un moment. Et SH2 aussi (avec Born from a wish peut être, un jour, en version definitive edition)
greggy publié le 13/05/2026 à 10:39
C'est vraiment mérité, super jeu
terminagore publié le 13/05/2026 à 11:55
Cool pour eux, après je verrai celui-là pour le faire à prix réduit plus tard.

Les quelques reproches faits, notamment l’overdose de fights, m’ont un peu refroidi.
kujotaro publié le 13/05/2026 à 13:13
Excellent jeu, j'ai adoré. Très content.
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Fiche descriptif
Silent Hill f
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Nom : Silent Hill f
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Neobards Entertainment
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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