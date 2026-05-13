2 millions d'unités écoulées pour Silent Hill f

Konami annonce fièrement que Silent Hill f a désormais dépassé la barre des 2 millions d'unités écoulées à travers le monde (expédition et ventes numérique), un quota atteint un peu moins rapidement que Silent Hill 2 Remake mais on reste dans une très belle performance pour la franchise.
Nous verrons dans le courant de l'année si Silent Hill Townfall (PC/PS5) brille tout autant, en rappelant également si besoin est que la Bloober Team planche dans l'ombre sur Silent Hill 1 Remake.
Tellement mérité !
Je rêve d'une arrivée sur Switch 2. Il en était question d'ailleurs à un moment. Et SH2 aussi (avec Born from a wish peut être, un jour, en version definitive edition)
Les quelques reproches faits, notamment l’overdose de fights, m’ont un peu refroidi.