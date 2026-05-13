[RUMEUR] Xbox : vers un système de conversion numérique... et du Game Pass spécial Chine ? [RUMEUR] Xbox : vers un système de conversion numérique... et du Game Pass spécial Chine ?

Jez Corden de Windows Central est reparti chercher quelques informations dans les coulisses de Xbox et la pêche fut plutôt bonne, renforçant d'ailleurs les nombreux mouvements internes depuis le spawn de la nouvelle PDG.



Deux informations donc :



- « Project Saluki », une nouvelle forme pour le Game Pass mais sans nous perdre un peu plus, puisque destinée exclusivement au marché chinois avec ses propres jeux, ses propres tarifs et ses propres récompenses, le but étant de s'adapter totalement au secteur. Corden parle notamment de réflexions autour de monnaies virtuelles et récompenses in-game, davantage dans les habitudes du marché encore majoritairement porté F2P.



- « Project Positron » (et non postillon), qui apparemment pourrait tourner autour d'une initiative de conversion de nos jeux disques vers des versions numériques, sans que l'on sache encore trop la méthode et encore moins la façon d'éviter les abus. Mais une officialisation n'aurait rien de surprenante tant on se doute que le future « Helix » risque de partir vers quelque chose de nativement numérique (tout comme la PlayStation 6 apparemment, avec achat à part du lecteur disque).



A suivre donc.