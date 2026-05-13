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[RUMEUR] Xbox : vers un système de conversion numérique... et du Game Pass spécial Chine ?
Jez Corden de Windows Central est reparti chercher quelques informations dans les coulisses de Xbox et la pêche fut plutôt bonne, renforçant d'ailleurs les nombreux mouvements internes depuis le spawn de la nouvelle PDG.

Deux informations donc :

- « Project Saluki », une nouvelle forme pour le Game Pass mais sans nous perdre un peu plus, puisque destinée exclusivement au marché chinois avec ses propres jeux, ses propres tarifs et ses propres récompenses, le but étant de s'adapter totalement au secteur. Corden parle notamment de réflexions autour de monnaies virtuelles et récompenses in-game, davantage dans les habitudes du marché encore majoritairement porté F2P.

- « Project Positron » (et non postillon), qui apparemment pourrait tourner autour d'une initiative de conversion de nos jeux disques vers des versions numériques, sans que l'on sache encore trop la méthode et encore moins la façon d'éviter les abus. Mais une officialisation n'aurait rien de surprenante tant on se doute que le future « Helix » risque de partir vers quelque chose de nativement numérique (tout comme la PlayStation 6 apparemment, avec achat à part du lecteur disque).

A suivre donc.
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junaldinho
publié le 13/05/2026 à 09:28 par Gamekyo
commentaires (16)
junaldinho publié le 13/05/2026 à 09:38
La conversation disque vers numérique serait top. J'aime bien le physique mais compliqué de jouer en cloud à mes jeux quand je suis à distance hormis si je me connecte à la console avec le jeu dans le lecteur.
romgamer6859 publié le 13/05/2026 à 09:43
Convertir en version numérique pour récupérer la version play anywhere...
akinen publié le 13/05/2026 à 09:50
Rage mode (ça faisait longtemps)

Épuisant ce débat sans fin. Les « logiciels » PC sont passé au full numérique comme la musique, les films et series.

Des versions physiques existent mais ce « marché » est devenu minoritaire.

Qu’est ce qui fait que ça a fonctionné? Ça ne coute pas cher et c’est « pratique ».

Ils veulent que ça fonctionne ? Qu’ils proposent des tarifs de jeux à bas prix et c’est terminé.

Steam fonctionne parce qu’il y a masse de promo et les gens se constituent un backlog infernal.

Il est où le débat du physique sur PC qui existait encore avant Half-Life 2?

Il est nul part. Pourtant j’avais mes jeux en boite sur plusieurs CD.

Tomb raider 1, tomb raider 2, Duke Nukem, Final Fantasy 7, Sacrifice, Shadow Man, Diablo 2, GTA 3, Warcraft 3, etc.

Que des éditions physiques avec boite cartonnée.

Qui s’en plaint? Où sont les youtubeurs défenseurs du physique PC ultra populaire et mainstream?

Nul part. Steam a tout defoncé.

Quand le steam console sera une réalité, là ils pourront éliminer le physique.

En l’état c’est 69/79€ un AAA en demat… Bravo les mecs, vous y arriverez
shambala93 publié le 13/05/2026 à 10:29
Ça paraît intéressant mais comment ne pas envisager l’idée de récupérer le jeu d’un copain…
ravyxxs publié le 13/05/2026 à 11:02
Qu'ils perdent pas de temps, ces trucs spécial marché Chinois ça rime à rien,surtout lorsqu'on s'appelle Microsoft.
skuldleif publié le 13/05/2026 à 11:04
akinen c'est surtout le marché gris qui est intéressant avec steam , parceque les prix D1 directement sur steam c'est pas ouf du tout , sans marché gris steam c'est quasi autant de la merde que les autres , mais oui le fait que ce soit 10€ moins cher D1 (et c'est pas toujours) ca se repercute sur les promo steam qui sont du coup un peu meilleur que sur xbox
skuldleif publié le 13/05/2026 à 11:10
pour moi la seul facon de mettre en place ca c'est de s'associer a des boutiques , et la boutique devra se charger de detruire le jeu ou de l'envoyer quelquepart
liberty publié le 13/05/2026 à 11:14
shambala93 skuldleif oui je pense qu'on aura quelques choses comme ''Apportez vos jeux a Micromania'', et nous les transformeront en Clé numérique. La question c'est est-ce que Micromania peut les revendre derrières en occasion ce qui permettra une création de clé Infini, ou obligation de destruction ?
On peut aussi devoir envoyer un gros colis avec les jeux physique...
romgamer6859 publié le 13/05/2026 à 11:25
skuldleif c'est une bonne idée
skuldleif publié le 13/05/2026 à 11:39
liberty la creation de clé infini ,les editeurs ne le permettront jamais

romgamer6859 de toute facon j'ai pas de boite j'en ai donc rien a foutre , mais c'est vrai qu'ils ont une partie de non negligeable de leur fanbase qui possede un certains nombre de jv en boites , on aurait tout de meme préféré qu'ils laissent un lecteur , apres comme je l'ai deja dit le fait que les jeux continueront peut etre a sortir sur SX permettra peut etre de faire ca plus en "douceur" qu'un arret brutal
romgamer6859 publié le 13/05/2026 à 11:41
skuldleif moi j'en ai une tonne, mais j'en achète plus trop pour plusieurs raisons. Tout ce qu'il nous reste ce sont les souvenirs, pas du plastique.
newtechnix publié le 13/05/2026 à 13:20
"une initiative de conversion de nos jeux disques vers des versions numériques"

Intéressant, si on rachète des jeux à 1, 2 ou 3 euros on pourra donc avoir la copie numérique sur son compte?
keiku publié le 13/05/2026 à 13:57
newtechnix il y aura dans la console un tournevis, qui détruira ton Disque une fois que la licence sera enregistré sur ton compte...
newtechnix publié le 13/05/2026 à 14:05
keiku

en tout cas faut voir aussi comment va vraiment s'organiser un tel truc parce qu'en l'état c'est les Tiers qui vont faire la gueule...ils vont devoir mettre en place un système de compensation et c'est là le bordel combien les Tiers vont recevoir? Parce que bon c'est de la concurrence pour les jeux qu'ils vendent sur le store directement...cela signifie que MS va donner une copie
spartan1985 publié le 13/05/2026 à 14:08
Sur le papier c'est plus qu'intéressant, surtout pour les jeux Xbox des anciennes générations.
Mais si ca voit le jour ca va surement proposer de devoir passer à la caisse pour la conversion du physique vers le démat'.
keiku publié le 13/05/2026 à 14:46
newtechnix bah théoriquement non, vu que si tu a le disque tu as la licence, donc normalement transformer une copie physique en une digitale ne fait rien perdre a personne, ce qui n'est justement pas normal c'est de devoir racheter une copie si tu possèdes déja la licence...

par contre je ne vois comme je dis aucune possibilité a moins de modifier le disque (gravure par exemple) de pouvoir permettre a l'utilisateur de récupérer une licence, sans pouvoir réutiliser le disque après...

a moins qu'il ne te demande de leur envoyer les copies physique par courrier avec les coordonnée de ton compte... mais autrement je ne vois juste pas comment c'est possible
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