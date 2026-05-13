[RUMEUR] Xbox : vers un système de conversion numérique... et du Game Pass spécial Chine ?
Jez Corden de Windows Central est reparti chercher quelques informations dans les coulisses de Xbox et la pêche fut plutôt bonne, renforçant d'ailleurs les nombreux mouvements internes depuis le spawn de la nouvelle PDG.
Deux informations donc :
- « Project Saluki », une nouvelle forme pour le Game Pass mais sans nous perdre un peu plus, puisque destinée exclusivement au marché chinois avec ses propres jeux, ses propres tarifs et ses propres récompenses, le but étant de s'adapter totalement au secteur. Corden parle notamment de réflexions autour de monnaies virtuelles et récompenses in-game, davantage dans les habitudes du marché encore majoritairement porté F2P.
- « Project Positron » (et non postillon), qui apparemment pourrait tourner autour d'une initiative de conversion de nos jeux disques vers des versions numériques, sans que l'on sache encore trop la méthode et encore moins la façon d'éviter les abus. Mais une officialisation n'aurait rien de surprenante tant on se doute que le future « Helix » risque de partir vers quelque chose de nativement numérique (tout comme la PlayStation 6 apparemment, avec achat à part du lecteur disque).
A suivre donc.
publié le 13/05/2026 à 09:28 par Gamekyo
Épuisant ce débat sans fin. Les « logiciels » PC sont passé au full numérique comme la musique, les films et series.
Des versions physiques existent mais ce « marché » est devenu minoritaire.
Qu’est ce qui fait que ça a fonctionné? Ça ne coute pas cher et c’est « pratique ».
Ils veulent que ça fonctionne ? Qu’ils proposent des tarifs de jeux à bas prix et c’est terminé.
Steam fonctionne parce qu’il y a masse de promo et les gens se constituent un backlog infernal.
Il est où le débat du physique sur PC qui existait encore avant Half-Life 2?
Il est nul part. Pourtant j’avais mes jeux en boite sur plusieurs CD.
Tomb raider 1, tomb raider 2, Duke Nukem, Final Fantasy 7, Sacrifice, Shadow Man, Diablo 2, GTA 3, Warcraft 3, etc.
Que des éditions physiques avec boite cartonnée.
Qui s’en plaint? Où sont les youtubeurs défenseurs du physique PC ultra populaire et mainstream?
Nul part. Steam a tout defoncé.
Quand le steam console sera une réalité, là ils pourront éliminer le physique.
En l’état c’est 69/79€ un AAA en demat… Bravo les mecs, vous y arriverez
On peut aussi devoir envoyer un gros colis avec les jeux physique...
romgamer6859 de toute facon j'ai pas de boite j'en ai donc rien a foutre , mais c'est vrai qu'ils ont une partie de non negligeable de leur fanbase qui possede un certains nombre de jv en boites , on aurait tout de meme préféré qu'ils laissent un lecteur , apres comme je l'ai deja dit le fait que les jeux continueront peut etre a sortir sur SX permettra peut etre de faire ca plus en "douceur" qu'un arret brutal
Intéressant, si on rachète des jeux à 1, 2 ou 3 euros on pourra donc avoir la copie numérique sur son compte?
en tout cas faut voir aussi comment va vraiment s'organiser un tel truc parce qu'en l'état c'est les Tiers qui vont faire la gueule...ils vont devoir mettre en place un système de compensation et c'est là le bordel combien les Tiers vont recevoir? Parce que bon c'est de la concurrence pour les jeux qu'ils vendent sur le store directement...cela signifie que MS va donner une copie
Mais si ca voit le jour ca va surement proposer de devoir passer à la caisse pour la conversion du physique vers le démat'.
par contre je ne vois comme je dis aucune possibilité a moins de modifier le disque (gravure par exemple) de pouvoir permettre a l'utilisateur de récupérer une licence, sans pouvoir réutiliser le disque après...
a moins qu'il ne te demande de leur envoyer les copies physique par courrier avec les coordonnée de ton compte... mais autrement je ne vois juste pas comment c'est possible