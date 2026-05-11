Juste après avoir présenté Edge of Memories, Nacon veut vendre le studio derrière

La tempête continue de frapper Nacon et peu après la fermeture bien officielle de Spiders (), la possibilité qu'il en soit prochainement de même pour Big Bad Wolf () sans oublier un redressement judiciaire pour Kylotonn (), l'éditeur en crise annonce vouloir vendre le studio FR Midgar Studio… juste après la nouvelle présentation delors d'un Nacon Connect. Sacré sens du timing hein.Donc bref, on ne sait pas au final « qui » éditera ce nouvel action-RPG à la sauce très japonaise (prévu d'ici la fin d'année), en espérant que la finalité ne soit pas encore pire qu'attendue, du genre fermeture soudaine et annulation du jeu.