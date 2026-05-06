Star Fox 64 Remake annoncé sur Switch 2

Nate The Hate était encore dans le vrai, mais il manquait tous les détails à commencer par une communication très brutale comme désormais dans les habitudes de Nintendo :arrive bien sur Nintendo Switch 2 dans un remake graphique de l'épisode N64, et ça sortira déjà le 25 juin.En résumé :- Même structure, mais upgrade graphique (et frame-rate).- Choix dans la difficulté.- Mode défis.- Ajout de jolis cinématiques + doublage FR.- Mode souris.- Possibilité de coop pour rendre le viseur indépendant.- Mode multi jouable en local (un par console) et en ligne.- Mise à jour rigolote du GameChat pour un filtre de l'équipe Fox.