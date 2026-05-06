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Star Fox 64 Remake annoncé sur Switch 2
Nate The Hate était encore dans le vrai, mais il manquait tous les détails à commencer par une communication très brutale comme désormais dans les habitudes de Nintendo : Star Fox arrive bien sur Nintendo Switch 2 dans un remake graphique de l'épisode N64, et ça sortira déjà le 25 juin.

En résumé :

- Même structure, mais upgrade graphique (et frame-rate).
- Choix dans la difficulté.
- Mode défis.
- Ajout de jolis cinématiques + doublage FR.
- Mode souris.
- Possibilité de coop pour rendre le viseur indépendant.
- Mode multi jouable en local (un par console) et en ligne.
- Mise à jour rigolote du GameChat pour un filtre de l'équipe Fox.

9
Qui a aimé ?
nicolasgourry, aozora78, jenicris, gaeon, killia, escobar, idd, tripy73, spartan1985
publié le 06/05/2026 à 22:26 par Gamekyo
commentaires (69)
jofe publié le 06/05/2026 à 22:27
Star Fox 64, Star Fox 64 3D, Star Fox Zero, maintenant cet énième remake.

Je souffle fort personnellement. Visiblement cette licence n'a aucun potentiel à leurs yeux hormis titiller les nostalgiques.
shanks publié le 06/05/2026 à 22:27
Alors c'est cool à défaut de neuf, mais maintenant, vu le mode coop, qu'on m'explique une nouvelle fois l'impossibilité de mettre un gameplay "solo" avec un joycon dans chaque main pour rendre indépendant mouvements et pointeur
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:27
Day one + achat de la camera
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 22:27
C'est super mou...
zanpa publié le 06/05/2026 à 22:29
Il pouvait pas faire un remake de Starfox Adventure ? Non bien sûr ! C’est mieux un railshooter
natedrake publié le 06/05/2026 à 22:29
Jamais fait de Starfox, ce sera l'occasion. Day one donc.
shanks publié le 06/05/2026 à 22:31
zanpa
Le pire c'est de montrer l'épisode GameCube pendant le live et même pas un "dispo sur le NSO GC"
giru publié le 06/05/2026 à 22:31
J’aimerais que la série avance enfin, mais je comprends l’idée d’un remake de 64. S’il fallait choisir un épisode pour relancer la licence, c’est bien celui-là. Et le remake a l’air juste excellent. C’est le meilleur jeu de la série et j’ai hâte de me remettre à y jouer.

Ça aurait été cool que le prologue avec James soit un nouveau niveau jouable et pas simplement une cinématique. Dommage pour ça.

Ça donne assez confiance pour le remake de OoT, s’ils sont prêt à mettre un tel niveau de polish pour un remake de Lylat Wars.
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:32
shanks J'avoue quand ils ont annoncé que c'est un remake j'ai soupiré. Mais c'est le meilleur episode de la serie et pour un retour de licence c'est pas une mauvaise idée.

C'est certainement un test pour voir si ca vaut le coup de sortir plus tard un episode inédit
altendorf publié le 06/05/2026 à 22:32
La douche froide...
guiguif publié le 06/05/2026 à 22:33
Et bien entendu ils vont te vendre ça 70 balles alors que ça peut se finir en 2 heures les deux fins (ah nan ils ont rajouté des vieilles cutscenes pour rallonger la durée de vie ).

Ah ce vieux rendu réaliste à la Biomutant au lieu de rester sur un rendu cartoon
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:34
giru "Ça donne assez confiance pour le remake de OoT, s’ils sont prêt à mettre un tel niveau de polish pour un remake de Lylat Wars." c'est ce que je me suis dit, j'ai hâte de voir la vidéo du remake, ça va faire bizarre si Nintendo revient à du plus "réaliste" visuellement après Zelda : B.O.T.W
fdestroyer publié le 06/05/2026 à 22:35
Sacré surprise! Bon après j'suis un peu déçu que ça soit un Remake, même si c'est génial de voir les environnements familiers aussi bien re-designé

J'aimerai bien une fois la suite des aventures de l'équipe
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 22:36
altendorf Clairement
C'est pas ça qui va me donner envie de me lancer dans la licence
51love publié le 06/05/2026 à 22:36
Du coup la S2 va etre la console des remake des jeux N64? Dans quelques semaines on va nous annoncer OoT remake

Un peu dommage, depuis le temps qu'on a pas eu un jeu Starfox, j'avais espoir que ce soit quelque chose de frais. Pour Zelda, je prends bien plus volontier un remake, dans le sens ou les jeux sortent regulierement.

En tout cas l'upgrade visuel est bien là. Sans etre incroyable, forcement on est sur S2, mais tout de meme enfin un jeu Nintendo qui ressemble pas a un jeu de l'ere PS360U...

J'aime assez la DA plus serieuse/realiste des persos en passant, et le gamechat (jamais utilisé) avec ce filtre c'est une bonne idée pour l'idée c'est sympa!

fdestroyer
masharu publié le 06/05/2026 à 22:36
Le coup de l'horaire c'est clairement destiné aux américains cette annonce .
aozora78 publié le 06/05/2026 à 22:37
C'est visuellement fantastique. Bon sang je n'ai jamais fait de Starfox mais imaginez que l'on montre ces images à un gamin des années 90, jouant à son starfox
masharu publié le 06/05/2026 à 22:38
guiguif 6480 yen en version physique ça fait dans les 40€, à voir ce que va mettre Nintendo of America niveau prix.
shanks publié le 06/05/2026 à 22:39
aeris112
Mouais.

Je vais être sincère, c'est une nouvelle preuve de la totale fainéantise de Nintendo depuis le début de la gen.

A défaut d'un jeu neuf, ils auraient pu nous pondre un vrai remake qui mixerait tous les niveaux des 2 jeux et même pourquoi pas ceux de Starfox 2, avec véritable mode coop.
C'est une licence qui n'a pas survécu à l'ère du temps et ils continuent de se reposer sur des acquis de la SNES, quitte à la tuer une nouvelle fois.

Et vas y un pauvre mode défis de recyclage au lieu de tenter de l'originalité. Tiens, simple exemple vu un récent échange, vu la structure du jeu, tu pouvais tenter un mode secondaire ultra dur façon rogue avec des acquis et quelques éléments aléatoires.

Merde, relancer vraiment la franchise quoi.
Y a le plaisir nostalgique, c'est indéniable et c'est cool, mais c'est encore une fois du travail de fainéant sur une console dont on a l'impression que le planning depuis 6 mois est celui de la fin d'une console (Tomodachi, Yoshi, un remake graphique...).

Manque plus qu'un Wii Sports et un Kirby et on est bon.
jaysennnin publié le 06/05/2026 à 22:40
je vois que nintendo a encore sorti la recycleuse

c'est pas mal en soi les remake de bons jeux, mais à condition aussi de sortir de nouveaux jeux à coté
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:41
masharu Grave. Puis a Tokyo il est 7h du mat, de toute evidence ce Direct ne visait pas les japonais
jenicris publié le 06/05/2026 à 22:42
BGE BGE
yurius publié le 06/05/2026 à 22:43
On en parle du fait que le jeu est incroyablement beau ?
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 22:44
aeris112
Chez Nintendo
"Comment on atteint le Milliard avec le deuxième film"
"Et si on balançait le remake de Starfox maintenant"
jeanouillz publié le 06/05/2026 à 22:45
À 30€ pas plus.
51love publié le 06/05/2026 à 22:45
aeris366 le mec qui s'autoquote.... ce malaise...

jenicris fais gaffe a pas te transformer en marchant de fleurs mec
guiguif publié le 06/05/2026 à 22:46
yurius Après c'est plus simple de faire un beau jeu quand t'es sur un rail.

aeris366 Si vous commencez a vous demultiplier on a pas fini
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:48
nicolasgourry Plus de doute, on a la confirmation que les films Mario c'est juste de la pub geante, pour ceux qui en doutait encore

Ah et pour ceux qui se plaignent que c'est un remake, je rappel que le dernier jeu inédit c'est le Zero, qui vaut ce qu'il vaut, au moins la on a la garantie que c'est un bon jeu
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 22:48
Génération remake eh ben...heureusement que je suis née fin 80 pour être témoin de tout ce ménage bien triste qu'est devenu le jeu vidéo à grande échelle...

51love il me fume ce membre (Aeris985-623-666-154-235-569-....) hahahaha

jenicris Oulaaaaa...plus d'emote ?? LOOOOL
jenicris publié le 06/05/2026 à 22:49
51love

je suis ultra fan de cette licence, idem pour F-Zero, Mother...
Ca fait trop plaisir de la revoir surtout que bon c'est le meilleur opus remis au goût du jour.

ravyxxs pour Starfox y en aura jamais assez
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:50
guiguif Je suis désormais plus le seul a créer des profils Aeris, d'autre le font aussi désormais

J'ai lancé la mode
xynot publié le 06/05/2026 à 22:52
ravyxxs J'avoue qu'entre Sony et Nintendo on en aura bouffer des remasters/remakes ces dernières années
51love publié le 06/05/2026 à 22:53
jenicris

ca va dans le bon sens, meme si je suis d'accord aussi pour dire que c'est de la fainéantise de ne sortir qu'un "simple" remake de l'épisode N64, malgré le bel upgrade visuel et les ajouts sympathiques.

Un peu deçu par l'annonce, mais je prends quand meme.

Un petit FZero serait pas de refus

Nintendo qui te 'quasi' shadow drop ses jeux desormais

chelou leur strategie de com'
jenicris publié le 06/05/2026 à 22:55
51love là y a enfin un vrai jeu qui m'intéresse, car bon les Pokopia et autre Pokemon je m'en cogne mais d'une force
Nate avait raison, donc OOT est sûrement vrai. Ca ferait donc jeux.
Le prochain Mario 3D dont il a parlé également, mais aussi le prochain Monolith
La Switch 2 va enfin devenir intéressante pour moi

Mais oui leur com est trop bizarre
xynot publié le 06/05/2026 à 22:56
En se basant sur les prix Jap, le jeu devrait être entre 40 et 50 euros. (D'autres éditeurs auraient proposer le double on va dire.)
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:57
Apres j'avoue, si ils annoncent OOT remake, ca commence a faire beaucoup de remake 64 dans un cours laps de temps

Et je rappel que la 3DS a deja eu droit a un remake de SF64 et OOT, les deux sortis a la meme année en plus, en 2011, donc j'espère que 2026 ne sera pas un 2011 bis pour Nintendo
jeanouillz publié le 06/05/2026 à 22:58
Au Japon il est tarifé 30$ demat et 40$ en physique...
Parfait, j'avais bon! Je me le procurerais en physique, surtout quand il y aura des offres de démarrage
aeris112 publié le 06/05/2026 à 22:58
Il sera vendu 5 480 ¥ en téléchargement, soit 1 000 ¥ de moins que Splatoon Raiders. Logiquement le prix français devrait donc être de 39,99 € en téléchargement et 49,99 € en physique.
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 22:59
jenicris Perso,après tout ce temps, cette licence mérite pas un remake, mais un projet type quadruple A pas un simple shooter des années 90 *remaké*. Un Adventures 2 en plus des graphismes qu'on a là, plusieurs planètes à explorer, ce genre de phase de shoot, et j'en passe, après tant d'année...Déjà vu la semi déception et le temps aussi long qu'a eu Metroid, on nous donne ça...douche froide pour moi mais content pour toi si c'est ton vin du soir

On aura en plus de ça ZELDA OFT remake...limite lui je veux bien pardonner, car y a eu beaucoup de Zelda depuis la Nintendo Gamecube avec SFAdventures 2. Mais voilà, les gars me motivent toujours pas à me prendre leur console,du coup, je pense jetter un oeil fin 2027 voir après...
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 23:00
aeris112 49 euros, c'est donc un petit jeu chez Nintendo...assez honteux. Nintendo en panne d'idée à part Bananza ! QUI L'EU CRU !
delabayko publié le 06/05/2026 à 23:01
Day ONE FORT
akinen publié le 06/05/2026 à 23:03
La VF est ouf guedin!!!!! J’suis déçu que ce soit encore un remake mais c’est normal, un paquet de monde n’a pas fait l’original.

J’vais enfin pouvoir y jouer en écoutant les conseils et appels à l’aide en FR!

Le design est « spécial » au demart mais ça defonce grave lors du prologue. Ça fait très AAA et pour le coup, ça ressemble à aucun autre jeu.

Vivement!
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 23:03
aeris112 la question
Est-ce que nous aurons aussi le remake de Majora's Mask sur NS2 pendant que l'on y est ?
aeris112 publié le 06/05/2026 à 23:03
Jaquette americaine

https://pbs.twimg.com/media/HHq4IyxWAAIQkAz?format=jpg&name=large
iglooo publié le 06/05/2026 à 23:05
Eh beh...
aozora78 publié le 06/05/2026 à 23:07
Le prologue est vraiment prenant pour moi

J'ai hâte de voir tous le jeu sur youtube
aeris112 publié le 06/05/2026 à 23:09
Le fait qu'il s'appelle juste "Starfox", ca sent clairement le reboot de licence.

Et pour le nouveau design plus réaliste, je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation, comme pour le nouveau design de Donkey Kong
aozora78 publié le 06/05/2026 à 23:10
akinen yep la VF
arrrghl publié le 06/05/2026 à 23:11
Mais quelle déception putain ! un énième remake / reboot de l'épisode 64 ...
Et un vieux rail shooter de boomer ... sans ambition !
Sérieux un jeu vieux de 25 ans comme Rogue Squadron est plus ambitieux

Un futur bide en vu !

La switch 2 c'était l'occasion de faire évoluer la série, lui amener plus d'envergure, plus d'ambition ... la à part de jolie cinématique on a un vieux gameplay sentant la poussière des années 90 !
yurius publié le 06/05/2026 à 23:12
Guiguif ça n'empêche qu'il est incroyablement beau.
Sur la première switch en rail shooter on avait Pokémon snap ????
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 23:13
jeanouillz aeris112 masharu guiguif
Prix démat : 49,99€
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Star-Fox-3094728.html
PS : Donc possiblement 59,99€ en Boite
aeris112 publié le 06/05/2026 à 23:20
aozora78 La VF a l'air excellente. Ya du budget quand meme. On sent clairement l'ambition d'en refaire une licence forte.

nicolasgourry 59€ en boite certainement donc 49€ en hypermarché.

Pour ceux qui se plaignaient d'un manque de visibilité, comme d'hab Nintendo devoile son planning petit a petit, a son rythme, ya une dizaine de jours ils ont annoncé Splatoon Riders pour le 23 juillet la ils annoncent Starfox pour le 25 juin, donc ils annoncent plus tard un jeu qui sortira plus tot que l'autre. Et j'aime bien cette facon de communiquer. Annonce surprise, 10min apres on peut deja preco, ca sort dans un mois, au tac o tac
xynot publié le 06/05/2026 à 23:22
nicolasgourry Raisonnable
aeris112 publié le 06/05/2026 à 23:25
Taille du jeu : 14,8Go
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 23:26
aeris112
Surtout que d'après Nate The Hate
Fire emblem et Nintendo Switch Sports 2 arriveraient aussi en été.
Starfox / 25.06.2026
Rhythm Paradise Groove / 2.07.2026
Splatoon Raiders / 23.07.2026

ça va en faire des jeux exclusifs chez Nintendo pour l'été !
+ Bonus : Orbitals aussi une exclusivité non Nintendo pour l'été (d'après l'eshop)
deathegg publié le 06/05/2026 à 23:28
Encore un putain de remake.....Ultra déçu, un nouveau jeu c'est trop demandé ?
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 23:28
Surtout que ça ressemble à un rail shooter
nicolasgourry publié le 06/05/2026 à 23:30
ouroboros4 c'est normal, c'est un rail shooter.
mercure7 publié le 06/05/2026 à 23:30
ouroboros4 Lylat Wars est sur rails en même temps, pour la majorité du jeu
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 23:31
mercure7 Je sais mais bon pour un remake ça envoi clairement pas du rêve
mercure7 publié le 06/05/2026 à 23:35
ouroboros4 Oui 1-2 planètes bonus auraient pas été de refus.

Je veux bien soutenir le "petit artisan", mais 60€ le coup de polish sur un jeu quasi inchangé sur le fond, faut pas déconner.

Surtout que c'est pas comme si jouer à la version 3DS était "horrible", au final, donc ça attendra une réduction ou l'occase, c'est pas pressé, c quasi le même jeu.
ouroboros4 publié le 06/05/2026 à 23:37
mercure7 J'aurais voulu en vrai Starfox pour me lancer dans la franchise depuis l'épisode GC
La prochaine fois peut être...
wickette publié le 06/05/2026 à 23:39
Un peu déçu je m'attendais à un vrai nouveau jeu ou un soft reboot de la franchise

Maintenant, de ce que j'ai lu il ne sera pas vendu très cher relativement parlant

Si les retours joueurs sont bons je prendrai
rbz publié le 06/05/2026 à 23:47
wow la DA c'est couillu ... mais c'est laid.
nintendo qui continue a creuser.
junaldinho publié le 06/05/2026 à 23:53
Nintendo qui gratte ses licences. On est loin du temps de l'innovation...
spartan1985 publié le 07/05/2026 à 00:01
Star Fox 64, 2 heures pour compléter le jeu, 10 pour le 100%, Nintendo va t'il osé le foutre à 60 balles ?
icebergbrulant publié le 07/05/2026 à 00:06
Un jeu sur rail pour remettre la franchise sur les rails
Bien joué Nintendo

Par contre, faut que je barre vite car ça pue le renard ici

5120x2880 publié le 07/05/2026 à 00:18
Beaucoup trop mou
hyoga57 publié le 07/05/2026 à 00:35
On prendra ça à petit prix. Trop cher pour un jeu de ce genre. Et la DA est juste immonde.
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Star Fox
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Nom : Star Fox
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action
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