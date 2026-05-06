Star Fox 64 Remake annoncé sur Switch 2

Nate The Hate était encore dans le vrai, mais il manquait tous les détails à commencer par une communication très brutale comme désormais dans les habitudes de Nintendo : Star Fox arrive bien sur Nintendo Switch 2 dans un remake graphique de l'épisode N64, et ça sortira déjà le 25 juin.
En résumé :
- Même structure, mais upgrade graphique (et frame-rate).
- Choix dans la difficulté.
- Mode défis.
- Ajout de jolis cinématiques + doublage FR.
- Mode souris.
- Possibilité de coop pour rendre le viseur indépendant.
- Mode multi jouable en local (un par console) et en ligne.
- Mise à jour rigolote du GameChat pour un filtre de l'équipe Fox.
Je souffle fort personnellement. Visiblement cette licence n'a aucun potentiel à leurs yeux hormis titiller les nostalgiques.
Le pire c'est de montrer l'épisode GameCube pendant le live et même pas un "dispo sur le NSO GC"
Ça aurait été cool que le prologue avec James soit un nouveau niveau jouable et pas simplement une cinématique. Dommage pour ça.
Ça donne assez confiance pour le remake de OoT, s’ils sont prêt à mettre un tel niveau de polish pour un remake de Lylat Wars.
C'est certainement un test pour voir si ca vaut le coup de sortir plus tard un episode inédit
Ah ce vieux rendu réaliste à la Biomutant au lieu de rester sur un rendu cartoon
J'aimerai bien une fois la suite des aventures de l'équipe
C'est pas ça qui va me donner envie de me lancer dans la licence
Un peu dommage, depuis le temps qu'on a pas eu un jeu Starfox, j'avais espoir que ce soit quelque chose de frais. Pour Zelda, je prends bien plus volontier un remake, dans le sens ou les jeux sortent regulierement.
En tout cas l'upgrade visuel est bien là. Sans etre incroyable, forcement on est sur S2, mais tout de meme enfin un jeu Nintendo qui ressemble pas a un jeu de l'ere PS360U...
J'aime assez la DA plus serieuse/realiste des persos en passant, et le gamechat (jamais utilisé) avec ce filtre c'est une bonne idée pour l'idée c'est sympa!
fdestroyer
Mouais.
Je vais être sincère, c'est une nouvelle preuve de la totale fainéantise de Nintendo depuis le début de la gen.
A défaut d'un jeu neuf, ils auraient pu nous pondre un vrai remake qui mixerait tous les niveaux des 2 jeux et même pourquoi pas ceux de Starfox 2, avec véritable mode coop.
C'est une licence qui n'a pas survécu à l'ère du temps et ils continuent de se reposer sur des acquis de la SNES, quitte à la tuer une nouvelle fois.
Et vas y un pauvre mode défis de recyclage au lieu de tenter de l'originalité. Tiens, simple exemple vu un récent échange, vu la structure du jeu, tu pouvais tenter un mode secondaire ultra dur façon rogue avec des acquis et quelques éléments aléatoires.
Merde, relancer vraiment la franchise quoi.
Y a le plaisir nostalgique, c'est indéniable et c'est cool, mais c'est encore une fois du travail de fainéant sur une console dont on a l'impression que le planning depuis 6 mois est celui de la fin d'une console (Tomodachi, Yoshi, un remake graphique...).
Manque plus qu'un Wii Sports et un Kirby et on est bon.
c'est pas mal en soi les remake de bons jeux, mais à condition aussi de sortir de nouveaux jeux à coté
Chez Nintendo
"Comment on atteint le Milliard avec le deuxième film"
"Et si on balançait le remake de Starfox maintenant"
jenicris fais gaffe a pas te transformer en marchant de fleurs mec
aeris366 Si vous commencez a vous demultiplier on a pas fini
Ah et pour ceux qui se plaignent que c'est un remake, je rappel que le dernier jeu inédit c'est le Zero, qui vaut ce qu'il vaut, au moins la on a la garantie que c'est un bon jeu
51love il me fume ce membre (Aeris985-623-666-154-235-569-....) hahahaha
jenicris Oulaaaaa...plus d'emote ?? LOOOOL
je suis ultra fan de cette licence, idem pour F-Zero, Mother...
Ca fait trop plaisir de la revoir surtout que bon c'est le meilleur opus remis au goût du jour.
ravyxxs pour Starfox y en aura jamais assez
J'ai lancé la mode
ca va dans le bon sens, meme si je suis d'accord aussi pour dire que c'est de la fainéantise de ne sortir qu'un "simple" remake de l'épisode N64, malgré le bel upgrade visuel et les ajouts sympathiques.
Un peu deçu par l'annonce, mais je prends quand meme.
Un petit FZero serait pas de refus
Nintendo qui te 'quasi' shadow drop ses jeux desormais
chelou leur strategie de com'
Nate avait raison, donc OOT est sûrement vrai. Ca ferait donc jeux.
Le prochain Mario 3D dont il a parlé également, mais aussi le prochain Monolith
La Switch 2 va enfin devenir intéressante pour moi
Mais oui leur com est trop bizarre
Et je rappel que la 3DS a deja eu droit a un remake de SF64 et OOT, les deux sortis a la meme année en plus, en 2011, donc j'espère que 2026 ne sera pas un 2011 bis pour Nintendo
Parfait, j'avais bon! Je me le procurerais en physique, surtout quand il y aura des offres de démarrage
On aura en plus de ça ZELDA OFT remake...limite lui je veux bien pardonner, car y a eu beaucoup de Zelda depuis la Nintendo Gamecube avec SFAdventures 2. Mais voilà, les gars me motivent toujours pas à me prendre leur console,du coup, je pense jetter un oeil fin 2027 voir après...
J’vais enfin pouvoir y jouer en écoutant les conseils et appels à l’aide en FR!
Le design est « spécial » au demart mais ça defonce grave lors du prologue. Ça fait très AAA et pour le coup, ça ressemble à aucun autre jeu.
Vivement!
Est-ce que nous aurons aussi le remake de Majora's Mask sur NS2 pendant que l'on y est ?
https://pbs.twimg.com/media/HHq4IyxWAAIQkAz?format=jpg&name=large
J'ai hâte de voir tous le jeu sur youtube
Et pour le nouveau design plus réaliste, je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation, comme pour le nouveau design de Donkey Kong
Et un vieux rail shooter de boomer ... sans ambition !
Sérieux un jeu vieux de 25 ans comme Rogue Squadron est plus ambitieux
Un futur bide en vu !
La switch 2 c'était l'occasion de faire évoluer la série, lui amener plus d'envergure, plus d'ambition ... la à part de jolie cinématique on a un vieux gameplay sentant la poussière des années 90 !
Sur la première switch en rail shooter on avait Pokémon snap ????
Prix démat : 49,99€
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Star-Fox-3094728.html
PS : Donc possiblement 59,99€ en Boite
nicolasgourry 59€ en boite certainement donc 49€ en hypermarché.
Pour ceux qui se plaignaient d'un manque de visibilité, comme d'hab Nintendo devoile son planning petit a petit, a son rythme, ya une dizaine de jours ils ont annoncé Splatoon Riders pour le 23 juillet la ils annoncent Starfox pour le 25 juin, donc ils annoncent plus tard un jeu qui sortira plus tot que l'autre. Et j'aime bien cette facon de communiquer. Annonce surprise, 10min apres on peut deja preco, ca sort dans un mois, au tac o tac
Surtout que d'après Nate The Hate
Fire emblem et Nintendo Switch Sports 2 arriveraient aussi en été.
Starfox / 25.06.2026
Rhythm Paradise Groove / 2.07.2026
Splatoon Raiders / 23.07.2026
ça va en faire des jeux exclusifs chez Nintendo pour l'été !
+ Bonus : Orbitals aussi une exclusivité non Nintendo pour l'été (d'après l'eshop)
Je veux bien soutenir le "petit artisan", mais 60€ le coup de polish sur un jeu quasi inchangé sur le fond, faut pas déconner.
Surtout que c'est pas comme si jouer à la version 3DS était "horrible", au final, donc ça attendra une réduction ou l'occase, c'est pas pressé, c quasi le même jeu.
La prochaine fois peut être...
Maintenant, de ce que j'ai lu il ne sera pas vendu très cher relativement parlant
Si les retours joueurs sont bons je prendrai
nintendo qui continue a creuser.
Bien joué Nintendo
Par contre, faut que je barre vite car ça pue le renard ici