Game Pass : les prochains jeux du service

C'est l'heure de nourrir les abonnés Game Pass avec déjà du retard à rattraper pour les abonnés Premium qui pourront goûter aussi au désormais tristement célèbreainsi que, tandis que les membres Ultimate seront servis avec duou encore. Voici donc.Dès le Game Pass Premium :(5 mai)(6 mai)(Early Access, 6 mai)(6 mai)(6 mai)(6 mai)(11 mai)(12 mai, uniquement Xbox)(14 mai)Uniquement Game Pass Ultimate :(7 mai)(12 mai)(12 mai)(Early Access, 14 mai)(19 mai)