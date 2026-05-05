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Game Pass : les prochains jeux du service
C'est l'heure de nourrir les abonnés Game Pass avec déjà du retard à rattraper pour les abonnés Premium qui pourront goûter aussi au désormais tristement célèbre Wuchang : Fallen Feathers ainsi que Doom : The Dark Ages, tandis que les membres Ultimate seront servis avec du Forza Horizon 6 ou encore Subnautica 2. Voici donc.

(Note :
- Sauf indication contraire, tous concernent aussi le PC si ce n'est déjà fait.
- Certains jeux Premium sont déjà disponibles en Ultimate.)


Dès le Game Pass Premium :

- Final Fantasy V – Pixel Remastered (5 mai)
- Ben 10 Power Trip (6 mai)
- Descenders Next (Early Access, 6 mai)
- Wheel World (6 mai)
- Wildgate (6 mai)
- Wuchang : Fallen Feathers (6 mai)
- Outbound (11 mai)
- Elite Dangerous (12 mai, uniquement Xbox)
- Doom : The Dark Ages (14 mai)

Uniquement Game Pass Ultimate :

- Mixtape (7 mai)
- Black Jacket (12 mai)
- Call of the Elder Gods (12 mai)
- Subnautica 2 (Early Access, 14 mai)
- Forza Horizon 6 (19 mai)









2
Qui a aimé ?
liquidsnake66, idd
publié le 05/05/2026 à 16:07 par Gamekyo
commentaires (7)
liquidsnake66 publié le 05/05/2026 à 16:49
J'avais adoré call of the sea donc ravi de tester ce call of the elder gods
rendan publié le 05/05/2026 à 17:22
FORZA 6
idd publié le 05/05/2026 à 17:44
ça tombe bien que tout sorte avant forza 6 le 19
liquidsnake66 oui c'est top je voulais le faire, 1 semaine pour le faire ça devrait être bon
taiko publié le 05/05/2026 à 18:08
liquidsnake66 je ne savais pas qu'il y avait une suite de prévu.
Alors j'avais pas adoré mais c'était sympathique.
liquidsnake66 publié le 05/05/2026 à 18:13
idd j'avais vraiment aimé et graphiquement ça avait un vrai cachet

taiko idem j'ai découvert ça avec l'article
idd publié le 05/05/2026 à 20:56
liquidsnake66 puis les énigmes étaient sympas, et l'histoire aussi avec ce "Dieu"
liquidsnake66 publié le 05/05/2026 à 21:10
idd la fin très cool et oui comme tu dis les énigmes j'avais aussi bien apprécié
Gras
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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