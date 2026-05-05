Game Pass : les prochains jeux du service

C'est l'heure de nourrir les abonnés Game Pass avec déjà du retard à rattraper pour les abonnés Premium qui pourront goûter aussi au désormais tristement célèbre Wuchang : Fallen Feathers ainsi que Doom : The Dark Ages, tandis que les membres Ultimate seront servis avec du Forza Horizon 6 ou encore Subnautica 2. Voici donc.
(Note :
- Sauf indication contraire, tous concernent aussi le PC si ce n'est déjà fait.
- Certains jeux Premium sont déjà disponibles en Ultimate.)
Dès le Game Pass Premium :
- Final Fantasy V – Pixel Remastered (5 mai)
- Ben 10 Power Trip (6 mai)
- Descenders Next (Early Access, 6 mai)
- Wheel World (6 mai)
- Wildgate (6 mai)
- Wuchang : Fallen Feathers (6 mai)
- Outbound (11 mai)
- Elite Dangerous (12 mai, uniquement Xbox)
- Doom : The Dark Ages (14 mai)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Mixtape (7 mai)
- Black Jacket (12 mai)
- Call of the Elder Gods (12 mai)
- Subnautica 2 (Early Access, 14 mai)
- Forza Horizon 6 (19 mai)
liquidsnake66 oui c'est top je voulais le faire, 1 semaine pour le faire ça devrait être bon
Alors j'avais pas adoré mais c'était sympathique.
taiko idem j'ai découvert ça avec l'article