PS Plus Essential : le programme de mai

Sony vient de balancer la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de mai (à télécharger dès mardi prochain) avec en tête d'affiche EA Sports FC 26 pour ravir le grand public qui pourtant doit déjà avoir acheté le jeu depuis 8 mois.
Nous aurons aussi droit au MetroidVania Nine Sols et le sympathique Wuchang : Fallen Feathers dont le chèque a dû aller directement dans les mains de 505 Games suite au rachat de la licence, en rappelant que le studio à l'origine du projet est actuellement dans la mouise financière suite à un boycott du public chinois.
Par contre certains trophées semblent bugués et il n’y a pas de guide disponible. Ajouté au fait que c’est un copier coller de FC25 au niveau de l’interface, c’est l’année de la déchéance semble t-il. Tu m’étonnes qu’ils ont sorti une version gratuite allégée !
Je prendrais bien un trimestre du PS+ Extra histoire de faire les quelques jeux qui m'intéressent pour 34 balles
C’est super, car le jeu était vraiment très bon, j’ai trouvé