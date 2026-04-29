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PS Plus Essential : le programme de mai
Sony vient de balancer la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de mai (à télécharger dès mardi prochain) avec en tête d'affiche EA Sports FC 26 pour ravir le grand public qui pourtant doit déjà avoir acheté le jeu depuis 8 mois.

Nous aurons aussi droit au MetroidVania Nine Sols et le sympathique Wuchang : Fallen Feathers dont le chèque a dû aller directement dans les mains de 505 Games suite au rachat de la licence, en rappelant que le studio à l'origine du projet est actuellement dans la mouise financière suite à un boycott du public chinois.



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publié le 29/04/2026 à 16:05 par Gamekyo
commentaires (8)
magneto860 publié le 29/04/2026 à 16:11
FC26 comme prévu donc, juste avant la CDM.

Par contre certains trophées semblent bugués et il n’y a pas de guide disponible. Ajouté au fait que c’est un copier coller de FC25 au niveau de l’interface, c’est l’année de la déchéance semble t-il. Tu m’étonnes qu’ils ont sorti une version gratuite allégée !
battossai publié le 29/04/2026 à 16:20
Nine Sols et Wuchang cool

Je prendrais bien un trimestre du PS+ Extra histoire de faire les quelques jeux qui m'intéressent pour 34 balles
losz publié le 29/04/2026 à 16:29
Sympa pour Nine Sols, je me le ferais.
bladagun publié le 29/04/2026 à 16:37
Ho c'est bon tout ça ?!
churos45 publié le 29/04/2026 à 17:05
Nine Sols est excellent.
forte publié le 29/04/2026 à 17:45
Je l'ai choppé en boite tiens Nine Sols. Il est vraiment bon !
kujotaro publié le 29/04/2026 à 18:45
Excellent mois
mattewlogan publié le 29/04/2026 à 20:12
Wuchang la licence a été racheté ?
C’est super, car le jeu était vraiment très bon, j’ai trouvé
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Fiche descriptif
Wuchang : Fallen Feathers
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Nom : Wuchang : Fallen Feathers
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Leenzee
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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