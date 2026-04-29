PS Plus Essential : le programme de mai

Sony vient de balancer la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de mai (à télécharger dès mardi prochain) avec en tête d'affichepour ravir le grand public qui pourtant doit déjà avoir acheté le jeu depuis 8 mois.Nous aurons aussi droit au MetroidVaniaet le sympathiquedont le chèque a dû aller directement dans les mains de 505 Games suite au rachat de la licence, en rappelant que le studio à l'origine du projet est actuellement dans la mouise financière suite à un boycott du public chinois.