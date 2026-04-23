Xbox : Asha Sharma annonce vouloir réévaluer la politique d'exclusivités Xbox : Asha Sharma annonce vouloir réévaluer la politique d'exclusivités

Asha Sharma, oui encore elle, vient de balancer un énorme communiqué à l'attention des joueurs, essentiellement fait de promesses d'avenir et tout de même une sorte de gros Mea Culpa sur ces dernières années, avec des « Nous avons encore du travail à faire », tout en comprenant la frustration des joueurs face à un manque de mise en avant des consoles Xbox et une présence « insuffisante » sur PC, le tout englobé par un marché avec des prix de plus en plus haut et des éditeurs qui ont de plus en plus de mal à survivre au milieu de tout cela.



Sans parler du fait que outre sa concurrence interne, le jeu vidéo est aussi concurrencé par d'autres médias de plus en plus accessibles (Netflix, réseaux sociaux style Tiktok, etc).



Pour résumer, les objectifs de Xbox actuellement :



- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles.

- La Xbox, quelle que soit la gen, qui restera la pierre angulaire de la stratégie.

- Asha souhaite que la tarification hardware soit « flexible » et possiblement abordable.

- Réitère les propos d'un hardware ouvert (on sait ce que ça veut dire).

- Relancer la proximité avec les éditeurs tiers (programme interne sur 5 ans).

- S'étendre vers les marchés émergents comme la Chine.

- Enrichir le catalogue avec des franchises faites pour durer.

- Mettre en avant les plates-formes créatives (Minecraft, Sea of Thieves).

- Renforcer le Game Pass et l'expérience du Cloud.

- Faire en sorte que les « fusions/acquisitions » soient « stratégiques » (haha).



Et un dernier point qui va faire parler ?

« Nous réévaluerons en cours de route notre approche de l'exclusivité et des sorties sur plusieurs supports. »



Déjà la fin du multi-supports Day One ? Nous verrons assez rapidement, la PDG déclarant vouloir, dès que les décisions seront prises, faire preuve de transparence avec le public (donc un peu plus que PlayStation avec le PC visiblement).