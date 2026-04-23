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Xbox : Asha Sharma annonce vouloir réévaluer la politique d'exclusivités
Asha Sharma, oui encore elle, vient de balancer un énorme communiqué à l'attention des joueurs, essentiellement fait de promesses d'avenir et tout de même une sorte de gros Mea Culpa sur ces dernières années, avec des « Nous avons encore du travail à faire », tout en comprenant la frustration des joueurs face à un manque de mise en avant des consoles Xbox et une présence « insuffisante » sur PC, le tout englobé par un marché avec des prix de plus en plus haut et des éditeurs qui ont de plus en plus de mal à survivre au milieu de tout cela.

Sans parler du fait que outre sa concurrence interne, le jeu vidéo est aussi concurrencé par d'autres médias de plus en plus accessibles (Netflix, réseaux sociaux style Tiktok, etc).

Pour résumer, les objectifs de Xbox actuellement :

- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles.
- La Xbox, quelle que soit la gen, qui restera la pierre angulaire de la stratégie.
- Asha souhaite que la tarification hardware soit « flexible » et possiblement abordable.
- Réitère les propos d'un hardware ouvert (on sait ce que ça veut dire).
- Relancer la proximité avec les éditeurs tiers (programme interne sur 5 ans).
- S'étendre vers les marchés émergents comme la Chine.
- Enrichir le catalogue avec des franchises faites pour durer.
- Mettre en avant les plates-formes créatives (Minecraft, Sea of Thieves).
- Renforcer le Game Pass et l'expérience du Cloud.
- Faire en sorte que les « fusions/acquisitions » soient « stratégiques » (haha).

Et un dernier point qui va faire parler ?
« Nous réévaluerons en cours de route notre approche de l'exclusivité et des sorties sur plusieurs supports. »

Déjà la fin du multi-supports Day One ? Nous verrons assez rapidement, la PDG déclarant vouloir, dès que les décisions seront prises, faire preuve de transparence avec le public (donc un peu plus que PlayStation avec le PC visiblement).
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junaldinho, ouken, spartan1985
publié le 23/04/2026 à 19:21 par Gamekyo
commentaires (24)
ravyxxs publié le 23/04/2026 à 19:25
- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles.

negan publié le 23/04/2026 à 19:26
« Nous réévaluerons en cours de route notre approche de l'exclusivité et des sorties sur plusieurs supports. »

Ils ne feront plus d'exclusivité mais la Xbox aura surement une exclusivité de temp a l'avenir je pense.
shanks publié le 23/04/2026 à 19:28
Après elle a un argument : leur plus gros succès niveau portages, c'est Forza Horizon 5 qui est arrivé vla en retard sur PS5 et pourtant à plein pot.

Après c'est à risque car les impulsifs du Day One auront davantage de recul pour ne pas passer à la caisse quand l'heure arrivera si un jeu a eu le temps d'avoir des retours moyens (genre Starfield).
spartan1985 publié le 23/04/2026 à 19:41
Il faut des exclusivités temporaires minimum 12 mois pour donner un minimum d'intérêt à leur hardware et services mais pas forcément avec tous leurs titres.
Je me moque si ca sort plus tard ailleurs.

Hallucinant que Spencer et Bond ait eut le feu vert notamment pour oser sortir Halo ou Gears sur Playstation day one...
skuldleif publié le 23/04/2026 à 19:44
decidement sans xbox ya pas d'actu
nox31 publié le 23/04/2026 à 19:47
Sans réelles exclusivités durables, aucune raison d'acheter leurs consoles. Ils l'ont bien compris. Le succès de la x360 n'est pas venu de nul part.
Je suis team PlayStation, mais j'avais tellement kiffé la 360. Ils avaient eu beaucoup d'exclu jrpg jap comme Lost Odyssey, infinite undiscovery, the Last Remnant (pour ne citer qu'eux) et sans parler des gears, halo etc. C'était véritablement une belle machine avec des éditeurs divers et variés.
altendorf publié le 23/04/2026 à 19:49
Asha qui fait juste une Philou pour récupérer les fans déçus avant de tomber dans les "Lies of P"
nobleswan publié le 23/04/2026 à 19:49
Il y a autre chose à évaluer que la vente pur et simple de jeux.

Ce qu'ils gagnent en vendant ailleurs ils le perdent sur les revenus de jeux tiers en vendant moins de consoles.

GTA 6 va faire 95% des vente sur PlayStation et Sony va brasser des milliards sans rien faire pendant que Xbox va manger des miettes.

Autre point, leur jeux qu'ils vendent sur d'autres consoles ils ne touchent pas la totalité des revenus non plus.

Ils perdent trop en faisant ça. Faut qu'ils arrêtent les conneries et reviennent à une politique proche de ce qu'il faisait dans les années 2000.
romgamer6859 publié le 23/04/2026 à 19:50
exclues tempo de 1 an minimum
skuldleif publié le 23/04/2026 à 19:53
nox31 honnêtement je mettrais pas l'exclu comme pierre central mais une des composante
t'avais
-une console MOITIE moins cher que la concurrence et avec pourtant de MEILLEURS version des jeux (600€ vs 300€ + les "superior version")
- un marketing de folie omniprésent
-les deal Marketing et des Bundle avec COD ET GTA (GTA4) (meme de l'exclu INGAME)
sasquatsch publié le 23/04/2026 à 19:54
Je reste sur mes gardes et attend de voir ce que la nouvelle bécane a réellement dans le ventre combiné aux exclus... Car les deux dernières générations... Hormis Ori , FH4 et Gears4&5 , flight simu et quelques autres indies ici et là... Aucune exlue... Et c'est leur manette pro machin qui sauve les meubles, car vraiment très agréable... Donc avoir les deux consoles combi big N ou PC... Cela ne vaut plus la peine comme aux temps de ps360
skuldleif publié le 23/04/2026 à 19:54
je retiens aussi leur volonté de proposer un hardware a la portée de TOUS

aller MS faut faire ca ==>https://www.gamekyo.com/blog_article484597.html
judgedredd publié le 23/04/2026 à 19:57
Mettre des exclues redonneraient de l'importance et de l'intérêt à la marque
La future helix avec une exclue halo ou forza peut faire vendre.
On a un xbox qui se remets en question, c'est cool merci Asha
psxbox publié le 23/04/2026 à 19:59
Bla bla bla ils vendront 0 console
walterwhite publié le 23/04/2026 à 20:09
Fini les portages ailleurs que sur Xbox, retour à des exclus purs et durs et c’est bingo
bennj publié le 23/04/2026 à 20:53
psxbox oui on sait Sony sont les meilleurs même si ils sortiraient une brique sans exclusivité.
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 21:00
Bla-bla-bla aucune confiance dans les paroles Xbox maintenant
On va attendre des actes avec le prochain lancement de la console nextgen et voir ce qui se passe.
22 publié le 23/04/2026 à 21:53
Du moment qu'ils gardent le XPL.

Mais il y a toujours moyen qu'ils rendent les COD exclus ?
stardustx publié le 23/04/2026 à 21:55
Les fanboys qui viennent de passer plus d'une année à nous répéter que les exclusivités c'était nul et complètement dépassé et que sony était super méchant de refuser de sortir leurs jeux partout vont d'un coup faire changer d'avis et trouver que cet énième revirement de MS est un coup de maître.

Jusqu'à leur prochain changement de stratégie...
foxstep publié le 23/04/2026 à 22:14
Super bonne nouvelle si ça se confirme

Par contre les retournement de vestes que ça va engendré avec tout les golems qui nous bassiné à foison que les exclus c'était le mal absolu
newtechnix publié le 23/04/2026 à 22:18
Pour résumer, les objectifs de Xbox actuellement :

- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles. On va regarder, avec curiosité et du pop-corn, comment une entreprise qui a saboté la confiance même des fans va pouvoir récupérer l'affaire.
- La Xbox, quelle que soit la gen, qui restera la pierre angulaire de la stratégie.
- Asha souhaite que la tarification hardware soit « flexible » et possiblement abordable. Si la Helix ets le monstre de puissance annoncé on va regarder cela avec attention
- Réitère les propos d'un hardware ouvert (on sait ce que ça veut dire).
- Relancer la proximité avec les éditeurs tiers (programme interne sur 5 ans).
Le retour du chéquier?
- S'étendre vers les marchés émergents comme la Chine.
Vu comment les USA font la guerre aux grandes entreprises chinoises aux USA, je doute que les Chinois vont prêter attention à la Xbox.
- Enrichir le catalogue avec des franchises faites pour durer.
- Mettre en avant les plates-formes créatives (Minecraft, Sea of Thieves). sauf que Minecraft est multi.
- Renforcer le Game Pass et l'expérience du Cloud.
- Faire en sorte que les « fusions/acquisitions » soient « stratégiques » (haha). Hahaha Rock'n Roll...Sega
davidsexking publié le 23/04/2026 à 22:20
Énorme bluff pour faire vendre quelques Helix a prix d'or. Elle nous fait un remake de 2024 avec Spencer qui restait flou sur les exclusivités. Si vraiment ils voulaient arrêter les jeux sur PS5, ils le diraient fermement

Voyons voir combien ici vont tomber dans le panneau
51love publié le 23/04/2026 à 22:22
Tout ce que je lis ici me semble logique.

Difficile de se passer des sorties PlayStation en l'état, mais c'est le pire move possible pour leur écosystème, vu la concurrence frontale entre Xbox et PlayStation.

Tout comme Sony va réfléchir bcp plus avant de mettre des jeux sur Steam désormais.

Aussi, ça confirme donc des modèles meilleurs marché ?

Ils seraient bien cons de ne pas proposer un modèle avec les mêmes specs que la PS6 et un prix équivalent, pr miser sur ce segment.

Ils leur faut un modèle proche de la PS5, comme la Steam Machine, un proche de la PS6, et s'ils veulent faire plaisir à une élite avec la Helix, au niveau d'un très beau PC, why not.
newtechnix publié le 23/04/2026 à 22:34
davidsexking Pas faux, clarifier qu'à l'avenir plus avec ip xbox sur les consoles concurrentes (sauf les trucs comme Minecraft, COD) cela ne couterait rien de le dire et clarifierait donc les propos tout en allant dans le sens on revient sur une Xbox forte.
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