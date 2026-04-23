Xbox : Asha Sharma annonce vouloir réévaluer la politique d'exclusivités
Asha Sharma, oui encore elle, vient de balancer un énorme communiqué à l'attention des joueurs, essentiellement fait de promesses d'avenir et tout de même une sorte de gros Mea Culpa sur ces dernières années, avec des « Nous avons encore du travail à faire », tout en comprenant la frustration des joueurs face à un manque de mise en avant des consoles Xbox et une présence « insuffisante » sur PC, le tout englobé par un marché avec des prix de plus en plus haut et des éditeurs qui ont de plus en plus de mal à survivre au milieu de tout cela.
Sans parler du fait que outre sa concurrence interne, le jeu vidéo est aussi concurrencé par d'autres médias de plus en plus accessibles (Netflix, réseaux sociaux style Tiktok, etc).
Pour résumer, les objectifs de Xbox actuellement :
- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles.
- La Xbox, quelle que soit la gen, qui restera la pierre angulaire de la stratégie.
- Asha souhaite que la tarification hardware soit « flexible » et possiblement abordable.
- Réitère les propos d'un hardware ouvert (on sait ce que ça veut dire).
- Relancer la proximité avec les éditeurs tiers (programme interne sur 5 ans).
- S'étendre vers les marchés émergents comme la Chine.
- Enrichir le catalogue avec des franchises faites pour durer.
- Mettre en avant les plates-formes créatives (Minecraft, Sea of Thieves).
- Renforcer le Game Pass et l'expérience du Cloud.
- Faire en sorte que les « fusions/acquisitions » soient « stratégiques » (haha).
Et un dernier point qui va faire parler ?
« Nous réévaluerons en cours de route notre approche de l'exclusivité et des sorties sur plusieurs supports. »
Déjà la fin du multi-supports Day One ? Nous verrons assez rapidement, la PDG déclarant vouloir, dès que les décisions seront prises, faire preuve de transparence avec le public (donc un peu plus que PlayStation avec le PC visiblement).
publié le 23/04/2026 à 19:21 par Gamekyo
Ils ne feront plus d'exclusivité mais la Xbox aura surement une exclusivité de temp a l'avenir je pense.
Après c'est à risque car les impulsifs du Day One auront davantage de recul pour ne pas passer à la caisse quand l'heure arrivera si un jeu a eu le temps d'avoir des retours moyens (genre Starfield).
Je me moque si ca sort plus tard ailleurs.
Hallucinant que Spencer et Bond ait eut le feu vert notamment pour oser sortir Halo ou Gears sur Playstation day one...
Je suis team PlayStation, mais j'avais tellement kiffé la 360. Ils avaient eu beaucoup d'exclu jrpg jap comme Lost Odyssey, infinite undiscovery, the Last Remnant (pour ne citer qu'eux) et sans parler des gears, halo etc. C'était véritablement une belle machine avec des éditeurs divers et variés.
Ce qu'ils gagnent en vendant ailleurs ils le perdent sur les revenus de jeux tiers en vendant moins de consoles.
GTA 6 va faire 95% des vente sur PlayStation et Sony va brasser des milliards sans rien faire pendant que Xbox va manger des miettes.
Autre point, leur jeux qu'ils vendent sur d'autres consoles ils ne touchent pas la totalité des revenus non plus.
Ils perdent trop en faisant ça. Faut qu'ils arrêtent les conneries et reviennent à une politique proche de ce qu'il faisait dans les années 2000.
t'avais
-une console MOITIE moins cher que la concurrence et avec pourtant de MEILLEURS version des jeux (600€ vs 300€ + les "superior version")
- un marketing de folie omniprésent
-les deal Marketing et des Bundle avec COD ET GTA (GTA4) (meme de l'exclu INGAME)
aller MS faut faire ca ==>https://www.gamekyo.com/blog_article484597.html
La future helix avec une exclue halo ou forza peut faire vendre.
On a un xbox qui se remets en question, c'est cool merci Asha
On va attendre des actes avec le prochain lancement de la console nextgen et voir ce qui se passe.
Mais il y a toujours moyen qu'ils rendent les COD exclus ?
Jusqu'à leur prochain changement de stratégie...
Par contre les retournement de vestes que ça va engendré avec tout les golems qui nous bassiné à foison que les exclus c'était le mal absolu
- Montrer leur volonté de rester sur le marché des consoles. On va regarder, avec curiosité et du pop-corn, comment une entreprise qui a saboté la confiance même des fans va pouvoir récupérer l'affaire.
- La Xbox, quelle que soit la gen, qui restera la pierre angulaire de la stratégie.
- Asha souhaite que la tarification hardware soit « flexible » et possiblement abordable. Si la Helix ets le monstre de puissance annoncé on va regarder cela avec attention
- Réitère les propos d'un hardware ouvert (on sait ce que ça veut dire).
- Relancer la proximité avec les éditeurs tiers (programme interne sur 5 ans).
Le retour du chéquier?
- S'étendre vers les marchés émergents comme la Chine.
Vu comment les USA font la guerre aux grandes entreprises chinoises aux USA, je doute que les Chinois vont prêter attention à la Xbox.
- Enrichir le catalogue avec des franchises faites pour durer.
- Mettre en avant les plates-formes créatives (Minecraft, Sea of Thieves). sauf que Minecraft est multi.
- Renforcer le Game Pass et l'expérience du Cloud.
- Faire en sorte que les « fusions/acquisitions » soient « stratégiques » (haha). Hahaha Rock'n Roll...Sega
Voyons voir combien ici vont tomber dans le panneau
Difficile de se passer des sorties PlayStation en l'état, mais c'est le pire move possible pour leur écosystème, vu la concurrence frontale entre Xbox et PlayStation.
Tout comme Sony va réfléchir bcp plus avant de mettre des jeux sur Steam désormais.
Aussi, ça confirme donc des modèles meilleurs marché ?
Ils seraient bien cons de ne pas proposer un modèle avec les mêmes specs que la PS6 et un prix équivalent, pr miser sur ce segment.
Ils leur faut un modèle proche de la PS5, comme la Steam Machine, un proche de la PS6, et s'ils veulent faire plaisir à une élite avec la Helix, au niveau d'un très beau PC, why not.