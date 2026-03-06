Ce dont ils ont besoin, selon moi pour tenir la route a défaut d’être un succès:
- une option abordable => Helix « S » (comme XSS) au prix d'environ 600€ (puissance XSX, mais avec RDNA5 et toutes les dernières technologies ,uspcale , IA ect..)
sans parler de l'aspect console sous TV, Un PC Gamer dans cet ordre de prix serait intéressant pour un tas de gens cherchant a s'equiper a moindre frais (le fameux PC gamer à 500€ de l'epoque jean baptiste show
)
- quelques exclusivités (tempo?) => jeux XGS (halo gears forza a minima)
- un bon marketing (il serait temps) => markéter le online gratuit / le Gamepass /faire des bundle COD (pas de bundle cette génération du grand nimportequoi)
enfin point de vue relation presse , cesser de faire les good guy si exclu il y a.
si ils se font harceler demander à la presse de se tourner vers Sony pour comprendre pourquoi ya des exclu étant donner que c'est sony par ses actes cancer qui forcent en ce sens.
-Une console à 1000 euros
-Zero exclusivité
-Un MS qui force comme jamais avec le GP
faut UNE SEULE architecture. comme la ps5/ps5 pro c'est le meme squeulette et pas 2 consoles differentes.
donc si xbox refait ce qu'ils ont fait avec la series x, ils sont morts. les editeurs tiers ne voudront pas se faire chier à rentrer les jeux au pied de biche sur la moins puissante
ce qu'il faut, c'est simple = des EXCELLENTS JEUX SOLO aventure/rpg.
non vraiment juste les points que j'ai cité devrait constituer leur stratégie a mes yeux , la console flagship c'est bien mais ils ont 100% de leur user actuel qui n'ont jamais depensé ce genre de somme dans du hardware
et tu dis n'importequoi concernant la S , sans celle ci ca aurait été pire pour eux.
Une fois les consoles revenues en stock les ventes de Séries S s'est effondrer.
Sans parler de la plainte des développeurs
si c'est pas MS qui fait un model "abordable" c'est pas les autres qui vont le faire , ou alors des truc trop peu puissant ,exemple la rog xbox ally blanche (model "abordable") pue la merde
Je suis curieux de voir comment tout ça va s'organiser. La seule façon de faire que je vois en ayant PC+Xbox c'est qu'ils vont arrêter complètement de faire des jeux Xbox et tous les jeux seront en fait des versions PC.
La partie "Xbox" étant valable pour tout ce qui est déjà sorti.
Enfin tout ça implique un tel changement d'organisation et de politique...
Un retour des exclusivités et franchement c’est pas impossible !
apparemment selon DF leur architecture est facilement déclinable donc on peut souhaiter en + une option abordable , une xbox PC gamer à 600€ ce serait stylé