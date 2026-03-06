Ce dont ils ont besoin, selon moi pour tenir la route a défaut d’être un succès:- une option abordable => Helix « S » (comme XSS) au prix d'environ 600€ (puissance XSX, mais avec RDNA5 et toutes les dernières technologies ,uspcale , IA ect..)sans parler de l'aspect console sous TV, Un PC Gamer dans cet ordre de prix serait intéressant pour un tas de gens cherchant a s'equiper a moindre frais (le fameux PC gamer à 500€ de l'epoque jean baptiste show- quelques exclusivités (tempo?) => jeux XGS (halo gears forza a minima)- un bon marketing (il serait temps) => markéter le online gratuit / le Gamepass /faire des bundle COD (pas de bundle cette génération du grand nimportequoi)enfin point de vue relation presse , cesser de faire les good guy si exclu il y a.si ils se font harceler demander à la presse de se tourner vers Sony pour comprendre pourquoi ya des exclu étant donner que c'est sony par ses actes cancer qui forcent en ce sens.