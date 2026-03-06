profile
ce que MS devrait faire pour la Xbox Helix selon moi
Ce dont ils ont besoin, selon moi pour tenir la route a défaut d’être un succès:

- une option abordable => Helix « S » (comme XSS) au prix d'environ 600€ (puissance XSX, mais avec RDNA5 et toutes les dernières technologies ,uspcale , IA ect..)
sans parler de l'aspect console sous TV, Un PC Gamer dans cet ordre de prix serait intéressant pour un tas de gens cherchant a s'equiper a moindre frais (le fameux PC gamer à 500€ de l'epoque jean baptiste show )

- quelques exclusivités (tempo?) => jeux XGS (halo gears forza a minima)

- un bon marketing (il serait temps) => markéter le online gratuit / le Gamepass /faire des bundle COD (pas de bundle cette génération du grand nimportequoi)

enfin point de vue relation presse , cesser de faire les good guy si exclu il y a.
si ils se font harceler demander à la presse de se tourner vers Sony pour comprendre pourquoi ya des exclu étant donner que c'est sony par ses actes cancer qui forcent en ce sens.

    link49
    posted the 03/06/2026 at 07:13 PM by skuldleif
    comments (15)
    ouroboros4 posted the 03/06/2026 at 07:15 PM
    Réalité :

    -Une console à 1000 euros
    -Zero exclusivité
    -Un MS qui force comme jamais avec le GP
    malroth posted the 03/06/2026 at 07:17 PM
    tu veux le truc qui a démonter cette gen xbox

    faut UNE SEULE architecture. comme la ps5/ps5 pro c'est le meme squeulette et pas 2 consoles differentes.

    donc si xbox refait ce qu'ils ont fait avec la series x, ils sont morts. les editeurs tiers ne voudront pas se faire chier à rentrer les jeux au pied de biche sur la moins puissante

    ce qu'il faut, c'est simple = des EXCELLENTS JEUX SOLO aventure/rpg.
    kikoo31 posted the 03/06/2026 at 07:20 PM
    ouroboros4
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 07:20 PM
    malroth rajoute third person meme tant que ty es

    non vraiment juste les points que j'ai cité devrait constituer leur stratégie a mes yeux , la console flagship c'est bien mais ils ont 100% de leur user actuel qui n'ont jamais depensé ce genre de somme dans du hardware
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 07:23 PM
    ouroboros4 ton dernier point est essentiel pour conserver leur 30 millions d'abonné mais c'est une evidence
    altendorf posted the 03/06/2026 at 07:27 PM
    jaysennnin posted the 03/06/2026 at 07:28 PM
    les partenaires oem vont se charger des versions "light" et des versions "ultra"
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 07:29 PM
    malroth S c'est juste un nom , l'architecture serait la meme la pro ici serait la Helix à 1000€ tandis que l'autre est la "S"

    et tu dis n'importequoi concernant la S , sans celle ci ca aurait été pire pour eux.
    ouroboros4 posted the 03/06/2026 at 07:30 PM
    Pour Microsoft la Séries S n'a fonctionner que pour une bonne raison : le Covid et les ruptures de stock de la PS5 et Xbox SX.
    Une fois les consoles revenues en stock les ventes de Séries S s'est effondrer.

    Sans parler de la plainte des développeurs
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 07:31 PM
    jaysennnin hmmm comme deja repondu sur ce sujet
    si c'est pas MS qui fait un model "abordable" c'est pas les autres qui vont le faire , ou alors des truc trop peu puissant ,exemple la rog xbox ally blanche (model "abordable") pue la merde
    apollokami posted the 03/06/2026 at 07:32 PM
    Il y aura probablement des machines dans plusieurs gammes de prix par les oem comme Lenovo ou Asus.

    Je suis curieux de voir comment tout ça va s'organiser. La seule façon de faire que je vois en ayant PC+Xbox c'est qu'ils vont arrêter complètement de faire des jeux Xbox et tous les jeux seront en fait des versions PC.
    La partie "Xbox" étant valable pour tout ce qui est déjà sorti.

    Enfin tout ça implique un tel changement d'organisation et de politique...
    vieuxconsoleux posted the 03/06/2026 at 07:34 PM
    Une seule chose à faire : supprimer le gamepass
    shambala93 posted the 03/06/2026 at 07:38 PM
    Je préfère une machine à 1000 € avec une RTX 5080 .

    Un retour des exclusivités et franchement c’est pas impossible !
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 07:43 PM
    shambala93 je parle de la strat que selon moi ils devraient adopter , moi ca sera la version la plus puissante tout comme toi evidemment

    apparemment selon DF leur architecture est facilement déclinable donc on peut souhaiter en + une option abordable , une xbox PC gamer à 600€ ce serait stylé
    djfab posted the 03/06/2026 at 07:53 PM
    vieuxconsoleux : supprimer le gamepass c'est bien, mais avoir des exclusivités c'est mieux !
