Halo Remake : trailer, prix et date de sortie

La trilogie Xbox aura donc fait l'ouverture du Showcase dédié, le dernier étant Halo : Campaign Evolved avec ici une volonté de bien mettre en avant les 3 missions inédites constituant l'Opération Météorite, se déroulant avant les événements de la campagne principale.
Sortie prévue le 28 juillet sur PC/PS5/XBS (Game Pass également), et en vrac :
- 49,99€ l'édition standard
- 79,99€ l'édition Premium
- L'édition Premium ajoutera 5 jours d'accès anticipé, un pack de skins (armes et persos) ainsi qu'un artbook numérique et en bonus rigolo, un « remake » du livret d'époque (mais numérique aussi).
- Un Collector à 199,99€ dont nous aurons bientôt les visuels, mais proposant au moins une statuette du Master Chief signée Dark Horse.
Que des souvenirs ce premier Halo et de la trilogie initiale (+ Reach et ODST que j'avais beaucoup apprécié aussi)
30 euros pour ça...
y a pas si longtemps c'était 5 ou 10 balles de plus ce genre d'édition... voir limite gratos comme bonus de préco
Day one
Donc ça me fais:
Starfox (juin)
SAO et Halo pour juillet
Wolverine septembre
Star Wars octobre
GTA novembre
Mamaaaaaaaa
Sinon je vais surement prendre 1 Mois de game pass pour le faire.