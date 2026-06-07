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Halo Remake : trailer, prix et date de sortie
La trilogie Xbox aura donc fait l'ouverture du Showcase dédié, le dernier étant Halo : Campaign Evolved avec ici une volonté de bien mettre en avant les 3 missions inédites constituant l'Opération Météorite, se déroulant avant les événements de la campagne principale.

Sortie prévue le 28 juillet sur PC/PS5/XBS (Game Pass également), et en vrac :

- 49,99€ l'édition standard
- 79,99€ l'édition Premium
- L'édition Premium ajoutera 5 jours d'accès anticipé, un pack de skins (armes et persos) ainsi qu'un artbook numérique et en bonus rigolo, un « remake » du livret d'époque (mais numérique aussi).
- Un Collector à 199,99€ dont nous aurons bientôt les visuels, mais proposant au moins une statuette du Master Chief signée Dark Horse.

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ouken
publié le 07/06/2026 à 17:33 par Gamekyo
commentaires (23)
sonilka publié le 07/06/2026 à 17:37
J'adore la licence Halo mais honnêtement ca m'en touche une sans faire bouger l'autre ce remake. Et puis c'est moi ou la DA est bizarre ? Non définitivement je zappe.
marcus62 publié le 07/06/2026 à 17:37
Juste superbe ! Lui, ce sera day one et un achat (pas GP) avec l'édition standard.

Que des souvenirs ce premier Halo et de la trilogie initiale (+ Reach et ODST que j'avais beaucoup apprécié aussi)
narustorm publié le 07/06/2026 à 17:39
Physique ?
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 17:40
Perso flemme de le refaire. Mais c'est très très beau. On verra si d'ici là, je suis tenter.
marcus62 publié le 07/06/2026 à 17:41
sonilka : Personnellement, je retrouve la DA du premier. Forcément avec les graphismes plus modernes, rien de choquant pour moi.
kinectical publié le 07/06/2026 à 17:41
sonilka non la DA est vraiment bizarre je sais pas ces quoi mais oui
stardustx publié le 07/06/2026 à 17:42
5 jours d'accès anticipé, un pack de skins (armes et persos) ainsi qu'un artbook numérique et en bonus rigolo, un « remake » du livret d'époque (mais numérique aussi).

30 euros pour ça...

y a pas si longtemps c'était 5 ou 10 balles de plus ce genre d'édition... voir limite gratos comme bonus de préco
gat publié le 07/06/2026 à 17:48
La date de sortie et le prix sont parfaits. Etonnant qu’il sorte pas sur Switch 2 par contre.
bennj publié le 07/06/2026 à 17:48
sonilka kinectical elle a rien de bizarre la DA c'est juste magnifique. Et venez pas me dire qu'il y a trop de couleurs dans un Halo
kinectical publié le 07/06/2026 à 17:52
bennj ya trop de couleur dans ce Halo
jackfrost publié le 07/06/2026 à 17:52
Je le referai sans mal, je l'ai tellement fait ce jeu

Day one
bennj publié le 07/06/2026 à 17:53
kinectical ben nan c'est Halo mec
ratchet publié le 07/06/2026 à 17:58
Omggggggg juillet

Donc ça me fais:
Starfox (juin)
SAO et Halo pour juillet
Wolverine septembre
Star Wars octobre
GTA novembre

Mamaaaaaaaa
mafacenligne publié le 07/06/2026 à 17:59
trop de couleur dans la bande annonce ,aprés faut voir !
kinectical publié le 07/06/2026 à 18:00
bennj trop d’extraterrestre alors ABUSAY
arrrghl publié le 07/06/2026 à 18:23
Préco en edition légendaire ! je fais mon pigeon fanboy Halo La statuette m'a eu
tokito publié le 07/06/2026 à 18:50
Pas mal du tout, on a une ambiance bien badass avec des persos charismatiques , ils n'ont pas l'air d'avoir nerfé Cortana pour plaire à IGN, à suivre
plasmide publié le 07/06/2026 à 19:02
sonilka C’est toi. La DA est 100% celle d’Halo en magnifiée. DA marquée ceci dit, on aime ou pas.
link49 publié le 07/06/2026 à 19:24
Vivement le 28 juillet.
supasaiyajin publié le 07/06/2026 à 19:26
Mais c'est quoi tout ce violet, c'est woke
raioh publié le 07/06/2026 à 19:40
C'est cool, mais bon, le trailer façon Guy Ritchie, ça marche pas du tout avec ma vision de Halo
soulfull publié le 07/06/2026 à 20:20
c'est la saison du violet ou quoi aprés Laufey, Halo

Sinon je vais surement prendre 1 Mois de game pass pour le faire.
ouken publié le 07/06/2026 à 21:34
Gros gros day one
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Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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