Halo Remake : trailer, prix et date de sortie

La trilogie Xbox aura donc fait l'ouverture du Showcase dédié, le dernier étantavec ici une volonté de bien mettre en avant les 3 missions inédites constituant l'Opération Météorite, se déroulant avant les événements de la campagne principale.Sortie prévue le 28 juillet sur PC/PS5/XBS (Game Pass également), et en vrac :- 49,99€ l'édition standard- 79,99€ l'édition Premium- L'édition Premium ajoutera 5 jours d'accès anticipé, un pack de skins (armes et persos) ainsi qu'un artbook numérique et en bonus rigolo, un « remake » du livret d'époque (mais numérique aussi).- Un Collector à 199,99€ dont nous aurons bientôt les visuels, mais proposant au moins une statuette du Master Chief signée Dark Horse.