Persona 4 Revival se montre enfin (avec date) + premier teaser vite fait de Persona 6

On part un peu chez les tiers, dont forcémentdont la présence ne surprendra pas, déjà parce que l'info avait été leak par Atlus lui-même, aussi parce que la boîte est pote avec Xbox depuis quelques années. D'ailleurs il sera Day One Game Pass le 18 février 2027.Voici une première bande-annonce, avec déjà un inéluctable rendez-vous pris pour le futur TGS, en croisant les doigts pour que l'année prochaine soit celle d'un autre reveal pour la franchise...UPDATE :On a encore parlé trop vite.