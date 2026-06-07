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Persona 4 Revival se montre enfin (avec date) + premier teaser vite fait de Persona 6
On part un peu chez les tiers, dont forcément Persona 4 Revival dont la présence ne surprendra pas, déjà parce que l'info avait été leak par Atlus lui-même, aussi parce que la boîte est pote avec Xbox depuis quelques années. D'ailleurs il sera Day One Game Pass le 18 février 2027.

Voici une première bande-annonce, avec déjà un inéluctable rendez-vous pris pour le futur TGS, en croisant les doigts pour que l'année prochaine soit celle d'un autre reveal pour la franchise...

UPDATE :
On a encore parlé trop vite.



5
Qui a aimé ?
sorakairi86, destati, eruroraito7, link49, rikimaru
publié le 07/06/2026 à 17:37 par Gamekyo
commentaires (9)
apollokami publié le 07/06/2026 à 18:12
Le best qui revient dans quelques mois
destati publié le 07/06/2026 à 18:12
Day fucking one.
olex publié le 07/06/2026 à 18:40
P6 probablement pas avant deux-trois ans, et en cross-gen.
whookid publié le 07/06/2026 à 18:42
olex Clairement pas avant 2028
altendorf publié le 07/06/2026 à 18:47
Parfait
sonilka publié le 07/06/2026 à 18:51
Ce vieux teasing
akinen publié le 07/06/2026 à 19:06
Comme le 5. Teaser inutile. C’est fatiguant.
nigel publié le 07/06/2026 à 20:44
Teasing nul et toujours pas sur Switch 2. Décidement Atlus n'a pas compris...
rikimaru publié le 07/06/2026 à 22:10
Dix ans que le 5 est sorti mine de rien. Les Japonais ont le privilège du temps...
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Fiche descriptif
Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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