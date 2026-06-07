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Xbox confirme enfin Spyro the Dragon 4
Pas de surprise là encore mais une confirmation officielle fait franchement du bien pour la variété du catalogue Xbox : Spyro the Dragon 4 est bien une réalité, comme prévu développé par Toys for Bob, et tous les supports seront concernés pour le grand retour en 2027.

Deux premières infos à retenir :

- Retour du doubleur US Tom Kenny.
- Mise en place d'un vrai système de vol (pas seulement planer).

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waurius59, natedrake, bourbon, ducknsexe, oniclem, xrkmx, osiris67, link49, escobar, jenicris, raoh38, biboufett, thekingofpop, ouken, rikimaru
publié le 07/06/2026 à 18:33 par Gamekyo
commentaires (13)
natedrake publié le 07/06/2026 à 18:37
Jour 1.
korou publié le 07/06/2026 à 18:38
Trop bien D1 !
olex publié le 07/06/2026 à 18:39
Si c'est le système de vol de Dawn of the Dragon, d'Étranges Libellules, pourquoi pas.
stardustx publié le 07/06/2026 à 18:40
ça fait plaisir de voir un peu de variété de temps en temps chez activision
ratchet publié le 07/06/2026 à 18:40
Quelle époque pour être gamer
ducknsexe publié le 07/06/2026 à 18:43
Cool le retour de Spyro
weik publié le 07/06/2026 à 18:44
Justement c'est le fait de devoir planer pour atteindre certain endroits qui est intéressant.

Si on peut voler n'importe ou dans les niveaux c'est trop facile.
tokito publié le 07/06/2026 à 18:46


En attendant, je vais méditer là-dessus !
https://youtu.be/M_e2iqKBAp8?si=RgDye8nZCUszYVaj
xynot publié le 07/06/2026 à 18:50
Excellente conférence
gat publié le 07/06/2026 à 18:54
Need
xrkmx publié le 07/06/2026 à 18:58
Je suis refait bordel, enfin.
churos45 publié le 07/06/2026 à 19:12
le mot du jour : enfin
tlj publié le 07/06/2026 à 22:16
Ça ressemble à rien. Les remake ressemblaient à quelque chose au moins eux
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Fiche descriptif
Spyro Reignited Trilogy
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Nom : Spyro Reignited Trilogy
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : N.C
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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