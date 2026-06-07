Xbox confirme enfin Spyro the Dragon 4

Pas de surprise là encore mais une confirmation officielle fait franchement du bien pour la variété du catalogue Xbox :est bien une réalité, comme prévu développé par Toys for Bob, et tous les supports seront concernés pour le grand retour en 2027.Deux premières infos à retenir :- Retour du doubleur US Tom Kenny.- Mise en place d'un vrai système de vol (pas seulement planer).