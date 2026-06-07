Xbox confirme enfin Spyro the Dragon 4

Pas de surprise là encore mais une confirmation officielle fait franchement du bien pour la variété du catalogue Xbox : Spyro the Dragon 4 est bien une réalité, comme prévu développé par Toys for Bob, et tous les supports seront concernés pour le grand retour en 2027.
Deux premières infos à retenir :
- Retour du doubleur US Tom Kenny.
- Mise en place d'un vrai système de vol (pas seulement planer).
Si on peut voler n'importe ou dans les niveaux c'est trop facile.
En attendant, je vais méditer là-dessus !
https://youtu.be/M_e2iqKBAp8?si=RgDye8nZCUszYVaj