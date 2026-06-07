Blood Message : un an après, la claque chinoise s'offre un autre trailer et du gameplay

Parfois on est mauvaise langue, et lorsqu'on a vu le reveal de, on se disait déjà qu'on n'en verrait plus la couleur avant 3 ou 4 ans, comme bien trop souvent avec certains jeux asiatiques.Mais le revoilà déjà aujourd'hui, certes toujours sans la moindre date, mais avec un trailer et une présentation de gameplay, preuve que les chinois de 24 Entertainment Lin'an ne veulent pas nous la faire à l'envers avec ce jeu d'action-aventure purement solo et sans micro-transaction. La stupeur pour un titre estampillé du gros logo NetEase, l'un des rois du F2P pay-to-win.On va croiser les doigts pour une expérience à la hauteur, mais si les promesses sont tenues, on repartira au moins avec une sacré baffe graphique dans la mâchoire.