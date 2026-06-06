Virtua Fighter Crossroads se dévoile plus concrètement, avec son gros mode Story
Toujours pas de nouvelle de Crazy Taxi ou Jet Set Radio, mais SEGA a tout de même pu compter sur RGG Studio et pas seulement pour Stranger Than Heaven : voici maintenant Virtua Fighter Crossroads, prochain épisode de la saga qui bénéficiera d'un énorme mode Histoire comme vous pouvez le voir, mettant d'ailleurs en avant un tout nouveau combattant (Cielo).
Pour le reste, le Live qui a suivi a rassuré les craintifs : en dehors de ça, ce sera du pur Virtua Fighter, et ça sortira l'année prochaine sur des supports encore non spécifiés.
Voilà