Virtua Fighter Crossroads se dévoile plus concrètement, avec son gros mode Story

Toujours pas de nouvelle deou, mais SEGA a tout de même pu compter sur RGG Studio et pas seulement pour: voici maintenant, prochain épisode de la saga qui bénéficiera d'un énorme mode Histoire comme vous pouvez le voir, mettant d'ailleurs en avant un tout nouveau combattant (Cielo).Pour le reste, le Live qui a suivi a rassuré les craintifs : en dehors de ça, ce sera du pur, et ça sortira l'année prochaine sur des supports encore non spécifiés.