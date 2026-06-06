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Virtua Fighter Crossroads se dévoile plus concrètement, avec son gros mode Story
Toujours pas de nouvelle de Crazy Taxi ou Jet Set Radio, mais SEGA a tout de même pu compter sur RGG Studio et pas seulement pour Stranger Than Heaven : voici maintenant Virtua Fighter Crossroads, prochain épisode de la saga qui bénéficiera d'un énorme mode Histoire comme vous pouvez le voir, mettant d'ailleurs en avant un tout nouveau combattant (Cielo).

Pour le reste, le Live qui a suivi a rassuré les craintifs : en dehors de ça, ce sera du pur Virtua Fighter, et ça sortira l'année prochaine sur des supports encore non spécifiés.



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loreislife, spartan1985
publié le 06/06/2026 à 00:42 par Gamekyo
commentaires (3)
shanks publié le 06/06/2026 à 00:43
Je déteste le nouveau perso.
Voilà
altendorf publié le 06/06/2026 à 00:44
N'empêche Sega mise a fond sur RGG Studio vu les nombreux projets en cours
bladagun publié le 06/06/2026 à 01:13
On aperçoit le perso de stranger than heaven à la fin ?
Gras
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Fiche descriptif
Virtua Fighter Crossroads
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Nom : Virtua Fighter Crossroads
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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